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Елки, русалки и эльфы: как наряжались на новогодние вечеринки в прошлом веке

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Елки, русалки и эльфы: как наряжались на новогодние вечеринки в прошлом веке

Getty Images

В этой подборке собраны забавные новогодние костюмы прошлого века, которые носили звезды кино, дети, аристократы и обычные люди.

В современном мире карнавалы уже не популярны, и наряжаются на Новый год исключительно дети на утренниках, но вот в прошлом многие любили яркие и веселые образы для этого праздника. Самым популярным был костюм в виде новогодней елки, чаще всего наряды делали своими руками из подручных материалов и украшали гирляндами, новогодними игрушками. Также популярны были образы Миссис Санта-Клаус, эльфов, королев, ну и снежинок.

1. Канадская актриса Дина Дурбин в роли рождественской феи в платье персикового цвета, украшенном шарами и мишурой, около 1945 года.

© Getty Images
Getty Images

2. Молодая девушка в новогоднем красно-белом костюме эльфа, 1960-е годы.

© Getty Images
Getty Images

3. Девушка в купальнике и накидке в виде новогодней елки на калифорнийском пляже, около 1930-х годов.

© Getty Images
Getty Images

4. Американская актриса и певица Мэри Мартин, четырежды становившаяся обладательницей театральной премии "Тони", позирует в наряде Миссис Санта-Клаус, 1940-е годы.

© Getty Images
Getty Images

5. Американская модель Джоан Вос позирует для поздравительной открытки к Новому году, 1950-е годы.

© Getty Images
Getty Images

6. Маленькая девочка в костюме арлекина держит часы, показывающие полночь, и табличку на палке с надписью "С Новым годом!". Фото было сделано для праздничной открытки 1907 года.

© Getty Images
Getty Images

7. Девушка нарядилась новогодним подарком, 1925 год.

© Getty Images
Getty Images

8. Дорис Браун, виконтесса Каслросс, была английской светской львицей и первой женой Валентина Брауна, 6-го графа Кенмэра. Она прабабушка модели Кары Делевинь. На этом фото она в костюме русалки на балу Санта-Клауса, 1929 год.

© Getty Images
Getty Images

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