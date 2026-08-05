Эмма Уиллис рассказала о повседневных привычках, которые помогают ей сохранять молодость и выглядеть в 50 на 35 лет

Эмма Уиллис / © Getty Images

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По словам самой Эммы, в молодости она почти не уделяла внимания уходу за кожей. Телезвезда признается, что нередко даже ложилась спать с неснятым макияжем, а солнечные ванны были одним из её самых больших увлечений, об этом рассказало издание HELLO!.

Однако в конце тридцати лет она начала замечать первые возрастные изменения. Сначала не придавала им значения, но уже после сорока почувствовала, что коже требуется совершенно иной подход. Казалось, что каждый раз, когда она смотрела в зеркало, то замечала новую проблему, призналась телеведущая. Именно тогда Эмма решила пересмотреть свои привычки и создать простую, но эффективную систему ухода.

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Простой уход вместо десятков баночек

Эмма Уиллис / © Associated Press

Эмма убеждена, что уход за кожей не должен быть слишком сложным. Она признается, что в свое время её буквально сбивали с толку десятки косметических средств, активных компонентов и модных бьюти-трендов. Именно поэтому сегодня она выбирает минималистичный подход: продукты должны быть понятными, эффективными и не усложнять повседневный уход.

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Особое внимание телеведущая уделяет уходу за областью вокруг глаз, шеей и декольте — участкам, которые чаще всего первыми выдают возраст.

Коллаген и пищевые добавки стали частью утреннего ритуала

Еще одна привычка, без которой Эмма не представляет свой день, — коллаген. Она добавляет коллаген в порошке в утренний кофе и говорит, что это стало для нее таким же обязательным ритуалом, как и сам напиток.

Кроме того, телеведущая принимает витамин D3 вместе с K2, омега-3 с коэнзимом Q10, а также другие добавки, которые, по её словам, помогают поддерживать здоровье организма.

В то же время следует помнить: эффективность и целесообразность приема любых пищевых добавок зависят от индивидуальных потребностей, поэтому перед их использованием необходимо проконсультироваться с врачом.

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Здоровье важнее красоты

Эмма Уиллис / © Associated Press

Эмма не скрывает, что буквально увлечена темой здорового образа жизни. Она регулярно посещает сауну, проходит различные оздоровительные процедуры и считает велнес-клиники своим идеальным отдыхом.

Вместе со своим мужем, музыкантом Мэттом Уиллисом, она побывала в австрийском центре долголетия, где прошла комплексное медицинское обследование, консультации со специалистами и сдала анализы, чтобы лучше понять потребности своего организма. Телеведущая признается, что чем старше становится, тем дольше хочет жить.

Во время ретрита Эмма занималась функциональными тренировками, пилатесом на реформере, проходила лимфодренажные процедуры и массаж живота.

Силовые тренировки

Несмотря на насыщенный график, телеведущая практически не пропускает тренировки. Вместе с личным тренером она делает ставку прежде всего на силовые упражнения. В её программу тренировок входят плиометрика, прыжки на скакалке, бокс, гребля и интервальные нагрузки.

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Эмма Уиллис / © Associated Press

Помимо занятий в спортзале, Эмма любит длительные пешие походы. Она уже в четвертый раз участвует в благотворительном пешем походе вдоль Юрского побережья Великобритании. Такой подход помогает не только поддерживать форму, но и укреплять кости, мышцы и сердечно-сосудистую систему.

История Эммы Уиллис еще раз доказывает, что уход за собой — это не поиск «волшебной» сыворотки, а совокупность повседневных привычек. Регулярные физические нагрузки, сбалансированное питание, забота о здоровье, качественный сон и простой уход за кожей дают гораздо лучший результат, чем постоянная погоня за новыми бьюти-трендами.

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