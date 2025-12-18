Эндрю больше не принц, а соседи Уэльских негодуют: самые громкие королевские скандалы года

Королевские скандалы года / © Getty Images

Князь Альбер II отказался подписывать закон о легализации абортов

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Муж княгини Шарлин наложил вето на закон о легализации абортов в Монако, что привело к ряду возмущений со стороны общественности. Альбер II отказался подписать законопроект о легализации абортов после того, как он был принят почти единогласно, воспользовавшись редким правом суверенного князя. Этот законопроект предполагал разрешение добровольного прерывания беременности на сроке до 12 недель (или до 16 недель в случае изнасилования) и снижение возраста согласия родителей с 18 до 15 лет. Хотя законопроект был принят Национальным советом 19 голосами против 2, князь Монако Альберт II отказался его подписывать. Отец четверых детей (двое из которых были рождены вне брака) прокомментировал свое решение так:

«Я считаю, что нынешняя система выражает то, кем мы являемся, учитывая роль католической религии в нашей стране, обеспечивая при этом безопасную и гуманную поддержку. Я понимаю, насколько деликатна эта тема и какие эмоции она может вызвать».

В настоящее время аборты в Монако незаконны, за исключением случаев изнасилования, серьезных деформаций плода или серьезного риска для матери.

Скандал BBC с титулом принцессы Уэльской

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Во время трансляции на BBC службы по случаю Дня перемирия в Стаффордшире, которую посетила супруга принца Уильяма Кэтрин, диктор назвал принцессу Уэльскую, будущую королеву-консорта — Кейт Миддлтон вместо того, чтобы назвать ее согласно титулу, который она носит — принцесса Уэльская.

В мгновение ока телеканал столкнулась с негативной реакцией публики на этот инцидент, который произошел, когда принцесса возлагала венок на мероприятии ко Дню перемирия.

В 2022 году Кейт стала принцессой Уэльской, после того, как монархом стал король Чарльз, а ее муж принц Уильям унаследовал титул принца Уэльского от отца. С тех пор Кэтрин перестала именоваться герцогиней Кембриджской (титул, который она получила вместе с Уильямом от королевы Елизаветы II в 2011 году в день их свадьбы), а стала носить новый титул — принцесса Уэльская Кэтрин. Позже BBС принесли свои публичные извинения принцессе, признав ошибку.

Принцесса Евгения Йоркская и российские санкции

Принцесса Евгения Йоркская / © Getty Images

Не повезло в этом году не только отцу Евгении — Эндрю Маунтбеттен Виндзору, которого король лишил всех титулов и почестей, а также самого главного титула «принц» данного Эндрю при рождении.

Имя его дочери принцессы Евгении оказалось замешано в скандале, связанном с Россией. Художественную галерею Hauser & Wirth, где принцесса Евгения работает директором с 2015 года, обвиняют в нарушении антироссийских санкций после «поставки картины московскому коллекционеру», об этом писал The Times. Компанию обвиняют в поставках предметов роскоши «лицу, связанному с Россией». Сделки предположительно были совершены в период с апреля по декабрь 2022 года. И хотя нет никаких предположений, что принцесса Евгения имела какое-либо отношение к предполагаемой сделке, ее имя оказалось запятнано в этой истории.

Недовольные новые соседи Кейт и Уильяма Уэльских

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

В конце этого года принц и принцесса Уэльские и их трое детей переехали из коттеджа Аделаида в новый дом Форест-Лодж с восемью спальнями и большой зеленой территорией. Однако этот переезд сильно расстроил потенциальных соседей Кейт и Уильяма, а также просто любителей собак. Все дело в том, что в связи с переездом были окончательно закрыты парковка и въезд через ворота в Виндзор-Грейт-Парк, за которые местные жители платили 110 фунтов стерлингов в год, и куда многие приезжали выгуливать своих собак.

«В связи с предстоящим объявлением части Большого парка зоной отчуждения, доступ через ворота Крэнборн будет навсегда закрыт», — говорится в сообщении. Согласно планам Министерства внутренних дел, нарушителям, проникающим на территорию, будет грозить арест.

Местные жители рассказали журналистам The Sun, что они разочарованы таким решением, ведь многим соседским собакам нравилось гулять в этом парке. Нашлись и те, кто заявили, что полностью поддерживают идею того, что безопасность Уильяма, Кейт и их семьи превыше всего, поэтому мы должны позаботиться о том, чтобы они могли жить здесь счастливо.

Принц Эндрю лишен титулов «принца», «герцога» и других почестей

Принц Эндрю и король Чарльз III / © Associated Press

Король Великобритании Чарльз III принял твердое решение лишить своего среднего брата Эндрю практически всех титулов и почестей, а также военных званий и других королевских привилегий. Это связано с продолжающимся скандалом, в котором был замешан Эндрю, а именно его связью с покойным опальным финансистом Джеффри Эпштейном, который продавал секс с несовершеннолетними женщинами своим влиятельным друзьям и клиентам, среди которых был и бывший принц. Хотя вину свою сын королевы Елизаветы II не признал, но теперь лишен всего, чего достиг и в военной карьере, и не только.

Сара Фергюсон тоже осталась без титула и дома

Сара Фергюсон / © Associated Press

Бывшая жена Эндрю — Сара Фергюсон — тоже успела оскандалиться вместе с экс-мужем. В прессу попали ее письма Эпштейну, где она извинялась за то, что отреклась публично от дружбы с ним. Письма давние, но всплыли только сейчас. Из-за этого от сотрудничества с Сарой отказалось большинство патронируемых ею благотворительных организаций, издательство не будет выпускать ее новую детскую книгу, а также она потеряла титул «герцогиня Йоркская», ведь его потерял и Эндрю и теперь ищет себе новое место жительства. Король выселяет бывшего принца и его экс-жену из Royal-Lodge и теперь каждый из них будет обустраивать свою жизнь по отдельности.

Сын норвежской кронпринцессы готовится к суду

Мариус Хойби / © Getty Images

Мариуса Хойби — старшего сына кронпринцессы Метте-Марит обвиняют в 32-х преступлениях, большая честь из которых связана с сексуальным насилием.

Пасынок наследного принца Норвегии Хокона предоставляет множество проблем своей матери и отчиму — будущему королю. Он был вынужден даже публично прокомментировать это событие журналистам, сказав:

«Мы продолжим выполнять свои обязанности наилучшим образом, как и всегда. Все, кто участвует в этом деле, вероятно, считают его сложным и трудным».

А адвокат Мариуса в своем заявлении сказал, что его клиент признает себя виновным в некоторых менее тяжких преступлениях, но оспаривает наиболее серьезные обвинения. «Он не согласен с обвинениями в изнасиловании и домашнем насилии», — заявил он в комментарии Reuters.

Мариус Хойби и кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

Мариус — сын кронпринцессы Метте-Марит от ее предыдущих отношений, который были до брака с кронпринцем Хоконом. Он никогда не имел королевского титула и не занимал места в линии наследования престола, а в 2017 году было объявлено, что он не будет занимать публичную должность.

У принца Хокона и принцессы Метте-Марит есть двое общих детей — 21-летняя принцесса Ингрид Александра и 19-летний принц Сверре Магнус, которые занимают второе и третье место в очереди на престол.