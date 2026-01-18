- Дата публикации
-
- Категория
- Звезды
- Количество просмотров
- 88
- Время на прочтение
- 3 мин
Это больше, чем хобби: королевы, которые обожают читать книги
В нашей сегодняшней подборке рассказываем о королевских особах, которые любят читать книги и чаще всего, речь идет именно о бумажных книгах.
Королева Камилла
Супруга британского короля Чарльза III — Камилла — любила читать с детства и считает, что этот навыке следует прививать детям в раннем возрасте. Ее идеальный отдых — поездка в загородное поместье и время, проведенное с книгой. Королева говорит, что имеет не так много свободного времени на это хобби, но уверяет, даже десять минут чтения в день принесут пользу.
«В книгах есть что-то такое приятное на ощупь. Мне нравится запах страниц, когда открываешь обложку. Мне нравится переворачивать страницы и загибать уголки, чтобы дочитать до следующего раза…», — говорит Камилла.
Эта страсть была привита Камилле ее отцом, Брюсом Шандом: «Он читал нам в детстве. Он выбирал книги, а мы слушали. Вероятно, он был самым начитанным человеком, которого я когда-либо встречала. Он буквально поглощал книги», — цитирует Ее Величество spectator.com.au.
Брюс Шанд был солдатом. Его отец был писателем, писал об архитектуре, еде и вине. А его отец тоже был писателем, который, кстати, недолгое время и тайно был помолвлен с Констанс Ллойд, впоследствии вышедшей замуж за Оскара Уайльда. Это семья с литературными наклонностями. Покойный брат королевы Камиллы, Марк, был защитником природы и писателем-путешественником. Ее сестра, Аннабель, тоже заядлая читательница. Сын королевы, Том, — писатель, специализирующийся на кулинарии.
Во время пандемии коронавируса королева Камилла открыла книжный клуб «Читальный зал». В нем Камилла и известные авторы делились своими литературными рекомендациями с публикой. В этом году клуб отметил уже пятилетие. Два года спустя инициатива была официально запущена как зарегистрированная благотворительная организация под названием «Читальный зал королевы», и с тех пор она проводит ежегодный литературный фестиваль, запускает подкаст и учредила медаль «Читальный зал королевы» в честь незаметных местных героев, которые пропагандируют чтение.
Королева Летиция
Королева-консорт Испании Летиция тоже обожает читать и ежегодно всегда с удовольствием посещает книжные ярмарки. Она всегда была заядлой читательницей, и передала эту страсть своим дочерям — принцессе Леонор и инфанте Софии. Ее любовь к чтению обусловлена ее журналистским опытом, и она часто выступает в защиту литературы, подчеркивая лингвистическую строгость и удовольствие от интерпретации.
Королева неоднократно выступала на книжных ярмарках и призывала людей читать «медленно и сосредоточенно», чтобы получить удовольствие от процесса.
Муж Летиции — король Филипп VI — тоже любит читать книги. Правда на книжных ярмарках в Мадриде мы не видели его ни разу. Скорее всего, у монарха просто очень мало свободного времени и книги для их семьи выбирает Летиция.
Королева Максима
Нидерландская королева родом из Аргентины. Она изучала экономику и финансы в университете и жила в Нью-Йорке, а для того, чтобы выучить нидерландский язык, когда готовилась выйти замуж за тогдашнего принца Оранского Виллема-Алекандра, начала читать книги на нидерландском.
Максима говорил, что прочитала несколько книг по истории Нидерландов и путешествовала по стране инкогнито, чтобы непосредственно изучить и понять страну, королевой которой она должна была стать.
Ее Величество любит читать книги, связанные с ее рабочей специализацией: микрофинансирование, социальные проблемы, культура. Также она проявляет интерес к темам устойчивого развития и всячески публично поддерживает многих литературных авторов.