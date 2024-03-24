Это есть у каждого: что носит в своей сумке королева Камилла

С тех пор, как Камилла стала королевой, внимание публики к ее образам, аксессуарами и украшениям заметно возросло. Сегодня поговорим о сумках королевы Камиллы, а точнее о том, без чего Ее Величество никогда не выходит из дома.

Любимый бренд Елизаветы II, который наследует Камилла

Мы уже рассказывали вам о любимых сумках Камиллы. Есть в ее гардеробе две совершенно особенные – черный и молочно-белый клатчи Tosca от марки Launer. Это был любимый бренд сумок покойной королевы Елизаветы II, сумки которого Ее Величество носила начиная с 1970 года и до самой своей смерти в 2022-м.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

История сотрудничества королевской семьи с брендом Launer началась в 1950-х годах, когда королева-мать Елизавета приобрела у этого бренда свою первую сумку. Основанный в 1940-х годах Сэмом Лаунером, бежавшим из Чехословакии с женой и двумя сыновьями во время войны, бренд получил Королевский ордер в 1968 году.

У покойной королевы Елизаветы II было несколько любимых моделей, которые она всегда выбирала к своим элегантным образам. А генеральный директор бренда Джеральд Бодмер говорил, что был поражен тем, как Елизавета II продолжала нести свою сумку вместе с тростью в руке.

Королева Елизавета II и ее последнее фото, 6 сентября 2022 года / Фото: Getty Images

"Она однажды сказала мне: "Я не чувствую себя одетой без сумочки", - вспоминает директор бренда.

Отдавая дань уважения королеве Елизавете, ее невестка королева Камилла взяла черную сумку Launer на похороны монарха в сентябре 2022 года.

Королева Камилла на похоронах королевы Елизаветы II / Фото: Getty Images

Что в сумке у королевы Камиллы

В 2022 году время парада Trooping the Color внимательные королевские поклонники заметили, как принцесса Шарлотта (дочь Кейт и Уильяма Уэльских) ехав в карете с Камиллой заглядывала ей в сумку.

Королева Камилла и принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Некоторые пользователи соцсетей, увидев эти снимки предположили, что Камилла просто положила сладости в свою сумку, чтобы дети вели себя хорошо. Этот вопрос, конечно, остался не раскрытым.

Очевидно, что также, как и принцесса Уэльская, королева Камилла носит в своей сумке салфетки, зеркало, чтобы поправить макияж, помаду или блеск для губ и более никаких подробностей. Так же ясно, что Камилла не носит с собой документы и мобильный телефон, кредитные карты и другие предметы, которые могут принести вред монаршей семье, если вдруг будут украдены.

Сумки королевы Камиллы / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали вам о стиле королевы Камиллы и о восьми главных ее любимчиков из гардероба.

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