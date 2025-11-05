- Дата публикации
Это "искусство" не для всех: смешные, странные и неуклюжие королевские реверансы
Королевский реверанс — традиционный жест уважения старшим членам королевской семьи. Его делают только женщины, скрещивая ноги «узлом» и немного приседая, и склоняя голову при встрече с членом королевской семьи. Это формальный знак почтения и вежливости, который не является строго обязательным, но во многих европейских монархиях его до сих пор придерживаются.
Уметь сделать красивый реверанс — целое искусство, которым владеют не все. Иногда случаются и казусы, когда вроде бы владеющий этим мастерством член семьи просто неудачно приседает и это фотографируют на камеру. Мы собрали самые забавные и неуклюжие реверансы, которые нам только попадались.
Экс-премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
Бывшая премьер-министр Великобритании пыталась сделать глубокий реверанс, приветствуя королеву Елизавету II на параде Конной гвардии в Лондоне. Видно, что Тереза очень старалась присесть глубоко и при этом одновременно пожимала руку монарху.
Королева Камилла
Королева Камилла присела в реверансе перед королевой Елизаветой II во время вручения ордена Подвязки в Виндзорском замке в Виндзоре в июне 2016 года. Да так, что едва не потеряла туфлю. Ежегодная церемония проходит в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
Джоан Коллинз
Дама Джоан Коллинз как то в мае 2012 года сделала смешной реверанс перед королевой Елизаветой II во время празднования бриллиантового юбилея в Королевской академии художеств в центре Лондона, слишком далеко выставив ногу назад. Скорее всего ее реверанс было невозможно сделать более правильно, поскольку на актрисе было очень узкое платье.
Королева Мэри присела перед королевой Максимой
На тот момент Мэри еще носила титул кронпринцессы Дании, поэтому и присела в реверансе перед королевой Нидерландов Максимой, приветсвуя ее в аэропорту Копенгагена в начале государственного визита королевской четы Нидерландов в Данию в марте 2015 года.
Сара Фергюсон и ее дочь принцесса Беатрис
Сара Фергюсон сделала весьма неуклюжий реверанс перед королевой Елизаветой II да еще и едва не упала, держась за руку своей дочери принцессы Беатрис, когда они посетили Королевские скачки в Аскоте в июне 2018 года. А с недавних пор Сара потеряла свой титул герцогини, так что мы вряд ли увидим ее на еще каких-либо королевских мероприятиях, так же, как и ее реверансы.
Меган, герцогиня Сассекская
Жене принца Гарри — Меган Маркл — досталось за ее один из немногих реверансов, которые она делала перед королевой Елизаветой II. Этот вариант реверанса был представлен герцогиней Сассекской после традиционной рождественской службы королевской семьи в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме, в 2017 году. Тогда Меган еще не была замужем за принцем Гарри и прибыла на мероприятие в качестве его невесты. Судя по всему, Меган не слишком заморачивалась идеальностью своего реверанса.
Майк Тиндалл
Тесть принцессы Анны — Майкл Тиндалл — однажды сделал весьма забавный реверанс на ипподроме Аскот во время королевских скачек в июне 2015 года. Это несвойственно мужчинам, но муж Зары Тиндалл такой шутник. И надо отдать ему должное, он владеет искусством реверанса намного лучше многих перечисленных выше королевских особ.