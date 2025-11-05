Это "искусство" не для всех: смешные, странные и неуклюжие королевские реверансы

Королевские реверансы / © Getty Images

Уметь сделать красивый реверанс — целое искусство, которым владеют не все. Иногда случаются и казусы, когда вроде бы владеющий этим мастерством член семьи просто неудачно приседает и это фотографируют на камеру. Мы собрали самые забавные и неуклюжие реверансы, которые нам только попадались.

Экс-премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй

Королева Елизавета II и Тереза ​​Мэй / © Getty Images

Бывшая премьер-министр Великобритании пыталась сделать глубокий реверанс, приветствуя королеву Елизавету II на параде Конной гвардии в Лондоне. Видно, что Тереза очень старалась присесть глубоко и при этом одновременно пожимала руку монарху.

Королева Камилла

Принцесса Кейт и королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла присела в реверансе перед королевой Елизаветой II во время вручения ордена Подвязки в Виндзорском замке в Виндзоре в июне 2016 года. Да так, что едва не потеряла туфлю. Ежегодная церемония проходит в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Джоан Коллинз

Королева Елизавета II и Джоан Коллинз / © Getty Images

Дама Джоан Коллинз как то в мае 2012 года сделала смешной реверанс перед королевой Елизаветой II во время празднования бриллиантового юбилея в Королевской академии художеств в центре Лондона, слишком далеко выставив ногу назад. Скорее всего ее реверанс было невозможно сделать более правильно, поскольку на актрисе было очень узкое платье.

Королева Мэри присела перед королевой Максимой

Королева Максима и королева Мэри / © Getty Images

На тот момент Мэри еще носила титул кронпринцессы Дании, поэтому и присела в реверансе перед королевой Нидерландов Максимой, приветсвуя ее в аэропорту Копенгагена в начале государственного визита королевской четы Нидерландов в Данию в марте 2015 года.

Сара Фергюсон и ее дочь принцесса Беатрис

Принцесса Беатрис и Сара Фергюсон / © Getty Images

Сара Фергюсон сделала весьма неуклюжий реверанс перед королевой Елизаветой II да еще и едва не упала, держась за руку своей дочери принцессы Беатрис, когда они посетили Королевские скачки в Аскоте в июне 2018 года. А с недавних пор Сара потеряла свой титул герцогини, так что мы вряд ли увидим ее на еще каких-либо королевских мероприятиях, так же, как и ее реверансы.

Меган, герцогиня Сассекская

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Getty Images

Жене принца Гарри — Меган Маркл — досталось за ее один из немногих реверансов, которые она делала перед королевой Елизаветой II. Этот вариант реверанса был представлен герцогиней Сассекской после традиционной рождественской службы королевской семьи в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме, в 2017 году. Тогда Меган еще не была замужем за принцем Гарри и прибыла на мероприятие в качестве его невесты. Судя по всему, Меган не слишком заморачивалась идеальностью своего реверанса.

Майк Тиндалл

Майк Тиндалл / © Getty Images

Тесть принцессы Анны — Майкл Тиндалл — однажды сделал весьма забавный реверанс на ипподроме Аскот во время королевских скачек в июне 2015 года. Это несвойственно мужчинам, но муж Зары Тиндалл такой шутник. И надо отдать ему должное, он владеет искусством реверанса намного лучше многих перечисленных выше королевских особ.