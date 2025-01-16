Это трогательно: невеста попросила свою 98-летнюю бабушку стать ее цветочницей на свадьбе

Существует красивая свадебная традиция - посыпать проход перед невестой лепестками цветов и часто выполнять эту миссию приглашают подружек невесты или маленьких детей. Однако невеста по имени Кэти Лопус решила эту миссию поручить своей любимой бабушке Фрэнсис.

В начале 2024 года она попросила бабушку стать ее подружкой с цветами. Сделала невеста это довольно креативно.

"Она открыла коробку с лепестками роз с запиской: "Будешь моей цветочницей?", - рассказала Кэти изданию People. - "Она тут же расплылась в широкой улыбке и начала смеяться. Она ответила: "Ты шутишь? О, это мило, я была бы счастлива быть твоей цветочницей".

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