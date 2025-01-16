Это трогательно: невеста попросила свою 98-летнюю бабушку стать ее цветочницей на свадьбе

Существует красивая свадебная традиция - посыпать проход перед невестой лепестками цветов и часто выполнять эту миссию приглашают подружек невесты или маленьких детей. Однако невеста по имени Кэти Лопус решила эту миссию поручить своей любимой бабушке Фрэнсис.
В начале 2024 года она попросила бабушку стать ее подружкой с цветами. Сделала невеста это довольно креативно.
"Она открыла коробку с лепестками роз с запиской: "Будешь моей цветочницей?", - рассказала Кэти изданию People. - "Она тут же расплылась в широкой улыбке и начала смеяться. Она ответила: "Ты шутишь? О, это мило, я была бы счастлива быть твоей цветочницей".
@glen_kloklo Sobbing just thinking about it #untraditionalweddingideas #flowergirlgrandmas ♬ original sound - Glen Klo Klo
Кэти и ее Фрэнсис были лучшими друзьями с тех пор, как она себя помнит, поэтому она и попросила свою 98-летнюю бабушку сделать это. Во время церемонии Фрэнсис вышла на публику в нежно-розовом наряде расшитом бисером, а также сделала прическу и макияж. Передвигалась она с помощью специальных ходунков и очень старалась рассыпать лепестки.
@glen_kloklo cue the tears I dreamed of this moment for years and it was one of my favorite parts of the day @Nikki Wedding Content/Super 8 #grandmaflowergirl #weddingtok #montanawedding ♬ Who You Share It With - Layup
После свадьбы бабушка сказала ей, что, будучи ее цветочнице, она чувствовала себя "на седьмом небе от счастья".
"Когда я шла к алтарю, я все время думала: надеюсь, я все делаю правильно и бросаю достаточно лепестков!" - добавила Фрэнсис.
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