Это забавно: пять причуд членов британской королевской семьи, которые оказались правдой

Наверно, сложно поверить в то, что король Чарльз III любит сам копаться в саду, а его супруга Камилла охотно составляет ему компанию. Про эту пару, сад и другие невероятные истории о королевской семье, которые на первый взгляд кажутся вымыслом, а на самом деле – правда, рассказываем сегодня.

Туфли королеве Елизавете II разнашивала ее стилистка

Покойная королева носила туфли на каблуках до последних дней. Эту "рабочую обувь" Елизавета, конечно, предпочитала надевать на публичные выходы, а чтобы туфли были удобными, перед тем как их обувала королева, какое-то непродолжительное время их носила ее стилистка Анджела Келли.

Анджела Келли и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Туфли для Елизаветы разрабатывал обувной мастер из компании Anello & Davide. Перед тем как обуть новую пару, королева отдавала туфли своей помощнице, с которой у нее, к счастью, одинаковый размер обуви. Звучит как нечто невероятное, но оказалось правдой.

Король Чарльз III любит сам копаться в саду

О, король обожает это делать, так как сад – это отдушина для Чарльза. С юных лет он любит все, что связано с землей и природой, вероятно, поэтому так заботится об экологии и природных ресурсах. Ответ на вопрос, почему король так любит землю, кроется в его гороскопе. "Если любишь землю, – сказал как-то принц в интервью, – и относишься к ней с почтением, как основе всего живого на нашей планете, она обязательно отблагодарит тебя за это". Британцы очень уважают короля за такую позицию, а еще восхищаются тем, что он, так же как и они, любит копаться в саду, не боясь испортить свой маникюр.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Кстати, супруга короля – королева Камилла – во время фотосессии для журнала Vogue, приуроченной к ее 75-летию в 2022 году, сказала, что ее ногти выглядят неопрятно потому, что она только что вернулась из сада. Очевидно, что у этой королевской четы очень много общего, что и дает их союзу такой мощный фундамент.

Королева Елизавета II и ее сигналы сумкой

Это может показаться странным, что монарх сигнализировала своей сумкой персоналу о том, что хочет завершить беседу или покинуть мероприятие, но это правда. Елизавета не расставалась с сумками Launer, всегда носила их с собой и использовала не только как аксессуар, дополняющий ее образ.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Известный факт: если во время разговора королева перекладывала сумочку из одной руки в другую, это означало, что она готова завершить текущий разговор. Если клала сумку на стол за обедом, это означало, что она хотела, чтобы данное мероприятие закончилось в течение пяти ближайших минут. Сумка, брошенная на пол, значила, что королева совсем не получала удовольствия от разговора, и на помощь должна была броситься придворная дама.

Королева Камилла не носит наряды определенного цвета

И это тоже не вымысел, а правда. Речь идет о лиловом цвете. Этот оттенок фиолетового Камилла называет "менопаузальный розовато-лиловый". И хотя выходы в розовых пальто и платьях у королевы бывали, именно лиловых Камилла не надевает ни при каких обстоятельствах.

Чарльз и Камилла / Фото: Associated Press

Что примечательно, покойная Елизавета II как раз не имела ничего против такого цвета и надевала розовато-лиловое пальто на празднование 70-летнего правления в июне 2022-го и появилась в таком образе на балконе Букингемского дворца.

Королева Елизавета II в день празднования своего 70-летнего правления, июнь 2022 года / Фото: Associated Press

Трюк с туфлями принцессы Уэльской

Кейт Миддлтон, жена принца Уильяма и будущая королева-консорт, не отдает свою обувь разнашивать, как это делала Елизавета II. Но у нее есть хитрость, которая помогает сделать так, чтобы обувь не натирала и не скользила на ноге. Принцесса использует специальные нескользящие колготки с гелевой полоской на подошве каждой стопы и носит вставные кожаные стельки для амортизации. Модель чудо-колгот не разглашается, но известно, что купить их можно в знаменитом британском магазине John Lewis. Преданные поклонницы Кейт, наверное, уже воспользовались этим трюком.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы собирали для вас подборку причуд короля Чарльза III.

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