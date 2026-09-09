Ева Лонгория рассказала о своей главной роли и секрете красоты / © Associated Press

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Ева Лонгория привыкла находиться в центре внимания с времён «Отчаянных домохозяек» и по сей день — от гламурных появлений до дружбы с Викторией Бекхэм. Однако за пределами красных дорожек её самое большое счастье вовсе не связано с голливудским блеском. Издание Woman&Home рассказало, что самую важную роль в своей жизни 51-летняя актриса уже сыграла, и это роль мамы.

«Мой сын — центр моей вселенной»

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева воспитывает восьмилетнего сына Санти вместе с мужем Хозе Бастоном, с которым они женаты уже десять лет. Именно материнство она называет своим самым большим достижением. Актриса признается, что особенно восхищается тем, как её сын постепенно становится самостоятельной личностью: учится, добивается своих маленьких побед и всё лучше понимает, кем хочет быть.

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Для Евы это удивительный процесс — наблюдать, как сочетаются природа и воспитание, а ребенок постепенно обретает свой характер.«Быть мамой — моя лучшая роль в жизни», — говорит она.

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Кулинария — лучший отдых

Ева Лонгория / © Associated Press

Когда у звезды появляется немного времени только для себя, она не обязательно отправляется на спа-процедуры или за покупками. Ее идеальный вариант отдыха гораздо проще — кухня. Ева обожает готовить и называет кулинарию своеобразной терапией. В её домах в Марбелье и Мексике чаще всего звучит просьба приготовить блюда мексиканской кухни, а любимые блюда семьи — тако, блюда из говядины и курицы.

Для актрисы это не просто приготовление еды, а способ отвлечься, расслабиться и провести время с семьёй.

Секрет красоты Евы

Ева Лонгория / © Associated Press

От гламурной звезды можно было бы ожидать какого-то сложного секрета красоты, однако ответ Евы на удивление прозаичен — сон. Она убеждена, что восемь часов качественного сна — её главный секрет красоты. Ради этого актриса даже ставит будильник на время отхода ко сну, выключает экраны, использует белый шум и поддерживает в спальне прохладную температуру.

Кроме того, Ева принимает пищевые добавки и магний, но именно полноценный отдых считает своим главным правилом. И это, пожалуй, тот редкий голливудский секрет, который легко повторить дома.

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Карьера

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева также поделилась советом для тех, кто строит карьеру и регулярно сталкивается с отказами. По её мнению, воспринимать их как поражение — неправильная стратегия. Вместо этого актриса советует превращать отказ в топливо для движения вперед. Ведь «нет» не всегда означает провал, иногда это просто знак, что нужно искать другое направление. Возможно, вам не подходит эта роль, проект или возможность. Но это не значит, что впереди нет вашей роли, сценария или фильма.

История Евы Лонгории напоминает, что за безупречной картинкой успешной жизни часто стоят очень простые вещи — семья, домашняя еда, хороший сон и умение не воспринимать отказ как окончательный приговор. А иногда лучший секрет красоты действительно не требует ни одной баночки. Достаточно просто вовремя выключить телефон и лечь спать.

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