Аргентинка на троне Нидерландов: королева Максима празднует 51-летие

17 мая свое 51-летие отмечает самая яркая и лучезарная королева-консорт современной монархии – супруга короля Нидерландов Виллема-Александра, королева Максима.

Кто такая Максима Соррегьета?

Максима родилась в Аргентине, в Буэнос-Айресе, 17 мая 1971 года. Имя получила в честь прабабушки по отцовской линии. Ее отец Хорхе Соррегьета был министром сельского хозяйства в правительстве аргентинского диктатора Виделы. У Максимы есть два родных брата Мартин и Хуан, была одна родная сестра Инес (страдала от депрессии и покончила жизнь самоубийством в 33 года, она была крестной матерью младшей дочери Максимы, принцессы Арианы) и три старших единокровных сестры (дети ее отца от первой жены).

В 1988 году будущая королева Нидерландов окончила школу Нортландс, а в 1989 году - факультет экономики Аргентинского католического университета (Universidad Católica Argentina). Работать Максима начала еще во время учебы в университете. Ее страстью всегда была сфера финансов. А еще Максима давала частные уроки английского и математики детям и взрослым. Нет сомнений, если бы Максима не стала супругой короля Виллема-Александра, она бы сделала блестящую карьеру, ведь ей не было еще и 30, а она уже занимала должность вице-президента в одном из нью-йоркских банков. Максима свободно говорит на испанском, нидерландском и английском языках, в меньшей степени владеет французским.

Встреча с будущим королем

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

На момент знакомства с принцем Оранским Виллемом-Александром Максима работала в Нью-Йорке. Их встреча произошла случайно, так вышло, что оба оказались на частной вечеринке общих друзей в Испании. Максима говорит, что даже не знала, что перед ней стоит нидерландский принц и будущий (на тот момент) наследник короны. Впрочем, мужчина не стал скрывать своего происхождения и рассказал понравившейся девушке о своем происхождении и титуле, на что Максима просто рассмеялась и не поверила. Они оба заинтересовались друг другом, и их встречам, пусть и не очень регулярным, не помешало даже расстояние: Максима тогда жила в Нью-Йорке, а значит, пару разделял океан. Но вскоре девушка перевелась по работе в Брюссель, и встречи с Виллемом-Александром стали происходить чаще. В таком темпе они жили два года, пока будущий король не сделал Максима предложение.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Брак, который мог не состояться

Для того чтобы этот брак состоялся, принц Виллем-Александр должен был получить разрешение не только своей матери королевы Беатрикс, но и парламента. Почти месяц шли дебаты, можно ли дать молодым разрешение на брак, и многие парламентарии выступали против брака принца с дочерью военного преступника. Путем долгих переговоров было принято решение в пользу принца и его невесты, и разрешение на брак было получено. Если бы разрешение не было получено, принц Виллем-Александр мог быть жениться вопреки отказу, но не мог бы претендовать на трон (вспоминается история британского короля Эдуарда VIII и Уоллис Симпсон, когда король отрекся от короны ради любви), к счастью, принцу нидерландскому не пришлось этого делать.

Принц Виллем-Александр и кронпринцесса Максима Соррегьета. 2002 год. Амстердам / Фото: Getty Images

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О помолвке объявили королева Беатрикс и ее супруг принц-консорт Клаус, это случилось 31 марта 2001 года. Чуть меньше чем через год, 2 февраля 2002 года, Максима и Виллем-Александр сыграли свадьбу. Гражданская церемония бракосочетания прошла в здании Старой биржи, а венчание – в кальвинистской церкви XV Ньиве-керк.

Свадебное платье для Максимы сшил дизайнер Валентино Гаравани. Оно был изготовлено из шелка микадо цвета слоновой кости с рукавами три четверти и открытым воротником. Платье было дополнено шлейфом длиной пять метров из шелкового кружева. Также Максима надела бриллиантовые серьги, браслет и диадему. Родители невесты – Хорхе и Мария, не присутствовали на торжестве, несмотря на разрешение на брак, их визит в Нидерланды был под государственным запретом. Точнее мать Максимы могла присутствовать, а отец, который был министром диктаторского режима, присутствовать не мог. Жена решила поддержать мужа и тоже не поехала. Впоследствии на коронации короля Виллема-Александра отец Максимы также не присутствовал. Однако позднее он хорошо общался с королевской семьей и посещал мероприятия в честь празднования 50-летнего юбилея своего зятя в 2017 году. В том же году отец королевы Максимы умер от рака в возрасте 89 лет.

Наследники короля и королевы

Король Виллем-Александр и королева Максима с дочерьми / Фото: Associated Press

У Максимы и Виллема-Александра родились три дочери. Старшей - принцессе Катарине-Амалии - сейчас 18 лет, она главная наследница трона и появилась на свет в 2003 году в госпитале Bronovo в Гааге. Когда принцесса взойдет на престол, в Нидерландах возобновится эпоха правления королев. До начала правления ее отца короля Виллема-Александра правила ее бабушка королева Беатрикс, а еще раньше - прабабушка королева Юлиана.

Королева Максима и король Виллем-Александр с дочерьми / Фото: Associated Press

Среднюю дочь - принцессу Алексию - Максима родила в 2005 году, а младшая - принцесса Ариана - родилась еще через два года, в 2007-м. Семья у королевской четы большая и дружная, на особых торжественных мероприятиях всегда появляется вместе.

Стиль королевы

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Максима, без сомнения, очень яркая дама. Она обладает прекрасным чувством стиля и умеет сочетать очень яркие наряды с интересными аксессуарами. В ее коллекции есть уникальные винтажные украшения, которые королева умело дополняет костюмами и платьями современных модных брендов.

Королева Максима / Фото: Associated Press

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Любит королева-консорт не только яркие оттенки, но и различные принты в образах, не боится комбинировать даже самые, казалось бы, несочетаемые рисунки в одежде. А шляпы и другие головные уборы – практически визитная карточка королевы Максимы.

Королева Максима / Фото: Associated Press

Шляпы у нее есть на любой вкус: маленькие таблетки сдержанных оттенков, широкополые и даже цветные, которые Ее Величество умеет безупречно комбинировать с массивными украшениями разных форм.

Королева Максима / Фото: Associated Press

Словом, трем ее дочерям точно есть с кого брать пример. В свои 51 королева Максима сияет еще ярче, чем прежде, в более молодом возрасте, что, безусловно, многих вдохновляет.

Королева Максима / Фото: Associated Press

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