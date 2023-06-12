Фамильное украшение: чем особенна свадебная тиара Зары Тиндалл

В этом году Зара Тиндалл и ее муж Майк отпразднуют 12-ю годовщину со дня свой свадьбы, которая состоялась 30 июля 2011 года в церкви Кэнонгейт, в Эдинбурге, в Шотландии.

Как и любая королевская свадьба, торжество единственной дочери принцессы Анны – Зары Филиппс – не обошлось без роскошного свадебного платья и тиары. А в случае с Зарой – фамильной и очень особенной. О ней сегодня детальнее и расскажем.

Свадьба Зары Тиндалл / Фото: Associated Press

Свадебное платье Зары

Невеста шла к алтарю в платье с пышной юбкой цвета слоновой кости и длинной фатой. Наряд был разработан Стюартом Парвином, одним из любимых кутюрье ее бабушки – королевы Елизаветы II. Свадебный наряд идеально подчеркивал пышный бюст и талию невесты. Платье было на широких фатиновых бретельках и с широкой лентой под грудью. А свадебный образ Зары дополнял красивый букет белых цветов и французский маникюр, а также фамильная тиара.

Свадьба Зары и Майка Тиндалл / Фото: Associated Press

Сентиментальная тиара

Зара, как и любая королевская невеста, шла к алтарю в тиаре. Это была бриллиантовая тиара-бандо, принадлежавшая ранее Алисе Баттенберг – ее прапрабабушке и матери принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II. Заре украшение было одолжено ее матерью – принцессой Анной. Надев именно эту тиару, Зара, вероятно, хотела продемонстрировать связь со своим дедом Филиппом.

Свадьба Зары Тиндалл / Фото: Associated Press

Свадьба Зары Тиндалл / Фото: Associated Press

Судя по стилю, тиара была сделана в начале 20 века. Принцесса Алиса впервые появилась на фотографиях в этом изделии примерно в 1914 году. А в 1947 году Алиса подарила тиару в качестве свадебного подарка своей невестке – принцессе Елизавете – будущей королеве Елизавете II. Уже значительно позже тиара попала в руки дочери Елизаветы – принцессе Анне. В 1972 году королева преподнесла ее своей дочери в честь ее помолвки с Марком Филлипсом.

Свадьба Зары Тиндалл / Фото: Associated Press

Тиара сделана из бриллиантов с центральным элементом в виде лаврового венка и двумя элементами жимолости. Сегодня ювелирные эксперты оценивают украшение в 280 000 фунтов стерлингов (почти 349 тысяч долларов).

Тиара – один из главных атрибутов любой королевской свадьбы, и ранее мы уже рассказывали вам, какие тиары надевали на свадьбы королевские невесты.

Свадьба Зары Тиндалл / Фото: Associated Press

Свадьба Зары Тиндалл / Фото: Associated Press

За 12 лет брака семья Зары и Майка пополнилась тремя детьми. Пара воспитывает двух дочерей и сына.

Свадьба Зары Тиндалл / Фото: Associated Press

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