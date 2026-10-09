Сандра Баллок / © Associated Press

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Оказывается, задолго до возвращения на большой экран с фильмом «Практическая магия 2» Сандра Баллок создавала свою собственную магию вдали от съёмочных площадок — на просторной ферме в Калифорнии. Актриса Сандра Баллок не просто приобрела загородную недвижимость, а превратила её в масштабное зелёное пространство, где соединились любовь к природе, органическое земледелие и её давнее увлечение реставрацией домов, об этом говорится в материале издания People.

Калифорнийский уют

ферма по выращиванию авокадо / © Associated Press

В 2007 году Буллок приобрела поместье в Вели-Сентер, примерно в 64 км к северо-востоку от Сан-Диего, и заплатила за него 2,72 млн долларов. На территории площадью около 37 гектаров располагался главный дом площадью более 550 кв. м.

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Однако настоящей изюминкой поместья были его зеленые просторы. Там росли 1200 органических деревьев авокадо, а также цитрусовые насаждения. Когда актриса приобрела землю, на ней уже была ферма по выращиванию авокадо и цитрусовых, но именно она перевела деревья на органическое выращивание.

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Бассейн с соленой водой и собственные тропинки

Усадьба сочетала в себе сельский покой и современный комфорт. На территории находились бассейн с соленой водой и спа-зона, цветочные сады, солнечные и электрические зарядные станции. Места хватало и для строительства дополнительных домов, бассейнов и других сооружений.

Буллок также продумала ландшафтный дизайн: в частности, высадила привезенные оливковые деревья, обустроила прогулочные дорожки и создала пруд, который помогал сохранять воду и использовать её для орошения. Всё это превратило территорию в частный загородный уголок, где практичность гармонично сочеталась с эстетикой, об этом говорится в материале издания Cottages & Gardens (перейдите по ссылке, чтобы посмотреть фото)

Недвижимость — её первая любовь

Сандра Баллок / © Associated Press

Увлечение недвижимостью для Сандры Баллок — это гораздо больше, чем просто инвестиция. В подкасте SmartLess в 2021 году актриса назвала её своей «первой любовью» и призналась, что если бы не выбрала актёрскую карьеру, то занималась бы реставрацией домов.

Ей нравится находить интересные объекты, узнавать их историю, возвращать им прежний облик и искать для них новое предназначение. Именно такой подход и определил судьбу калифорнийской фермы.

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В 2022 году Буллок продала поместье за 5,6 млн долларов. Изначально его выставили на продажу за 6 млн долларов, а покупатель нашёлся всего через три недели после появления объявления на рынке.

История фермы Сандры Баллок — это пример того, как недвижимость может стать личным творческим проектом. Актриса увидела в калифорнийской земле не просто дорогостоящий актив, а пространство со своим характером и потенциалом. И хотя у поместья уже есть новый владелец, созданный ею зеленый мир с садами, деревьями авокадо и продуманным ландшафтом остается частью её истории за пределами Голливуда.

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