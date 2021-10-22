Фильмы, во время съемок которых чуть не убили актеров

Случается, что на съемочной площадке актеры находятся на волосок от смерти, и виной тому не сценарий, а трагическое стечение обстоятельств или, что еще уже, халатность творческой группы. Вот несколько фильмов, в которых актеров чуть было не убили.

"Титаник"

На съемочной площадке оскароносного фильма Джеймса Кэмерона "Титаник" чуть было не утонула исполнительница главной роли – Кейт Уинслет. Инцидент произошел на съемках эпизода, во время которого Роуз и Джек, пытаясь спастись, бегут по заполняемому водой коридору, но на их пути возникает кованная решетка, преграждающая путь на верхние палубы. Именно за нее и зацепилась надетое на Уинслет мешковатое пальто, которое потянуло актрису вниз – она чуть было не захлебнулась. К счастью, окружающие вовремя вмешались и вытащили Кейт из воды.

"Миссия невыполнима - 6"

Том Круз, который во время съемок всегда охотно выполняет трюки, мог погибнуть на съемках шестой части боевика "Миссия невыполнима". Прыгая с крыши одного высотного дома на крышу другого, актер не рассчитал свои силы и сорвался. От падения вниз его спасла страховка, но она не смогла удержать его от удара о стену – Круз сломал две кости голеностопного сустава, из-за чего съемки картины пришлось отложить на несколько месяцев.

"Рокки IV"

Во время съемок четвертой картины о Рокки исполнителя главной роли, Сильвестра Сталлоне, чуть было не убил Дольф Лундгрен, игравший советского спортсмена Ивана Драго. Во время боя на ринге он так сильно ударил Сталлоне, что его сердце задело грудную клетку и стало отекать. Поначалу актер не обратил на это внимание, но вечером ему стало так плохо, что его перевезли сначала в местную больницу, а потом самолетом переправили из Канады, где проходили съемки, в США – в госпиталь святого Иоанна в калифорнийской Санта-Монике. Там актеру рассказали, что вследствие травмы у него ухудшилось кровоснабжение и органы начали испытывать дефицит кислорода, поэтому, не обратись он вовремя за медицинской помощью, все могло бы закончиться плачевно.

"Бесславные ублюдки"

Фильм Квентина Тарантино "Бесславные ублюдку" чуть было не стал последним для Дианы Крюгер, сыгравшей Бриджит фон Хаммерсмарк, и виной тому был сам режиссер, который хотел, чтобы в кадре сцена ее смерти выглядела максимально реально. По словам Тарантино, он заранее договорился об этом с актрисой, которая согласилась, но поставила одно условие: эпизод должен быть снят с первого дубля, второго она может не выдержать. Душил Крюгер сам Тарантино, именно его руки зрители видят в кадре – он не решился доверить такой ответственный шаг никому другому. И, разумеется, эпатажный режиссер перестраховался – на съемочной площадке находился врач, который наблюдал за Дианой: если бы Тарантино перешел черту и актрисе угрожала настоящая опасность, он прервал бы съемку.

"Доспехи бога"

Фильм "Доспехи бога" с Джеки Чаном в главной роли снимался в далеком 1986 году на территории уже несуществующей страны – Югославии. Все трюки Чан выполнял сам, без дублеров и страховки, из-за чего, собственно, и пострадал. Во время съемок одного из эпизодов ветка, за которую во время прыжка ухватился актер, сломалась, и он – с двенадцатиметровой высоты – полетел вниз, на камни. Последствия были ужасающими: падая, Джеки проломил череп в нескольких местах, причем один из осколков повредил головной мозг. Актеру провели сложнейшую операцию, вставив металлическую пластину, но полностью восстановить слух не смогли – с тех пор Чан стал хуже слышать, но страсти к выполнению трюков не потерял.

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"Назад в будущее - 3"

На съемках третьей части культовой эпопеи Роберта Земекиса "Назад в будущее" чуть было не погиб Майкл Джей Фокс. Актер тщательно репетировал роль повешения своего героя, Марти МакФлая, просовывая пальцы между шеей и веревкой и таким образом контролируя ее натяжение. Однако, когда прозвучала команда "Мотор!", веревка на его шее затянулась гораздо сильнее, чем рассчитывал актер, он потерял сознание и чуть было не скончался от механической асфиксии. Дубль был настолько страшным и достоверным, что режиссер решил не включать его в окончательный вариант картины.

"Изгоняющий дьявола"

Чтобы в сцене драки матери и ее одержимой дочери падение Крис, роль которой сыграла Элен Берстин, выглядело убедительнее, режиссер картины "Изгоняющий дьявола", Уильям Фридкин, велел привязать к талии актрисы веревку, за которую в нужный момент дергал бы его ассистент. С первого дубля снять сцену не удалось, поэтому решено было сделать еще один. Видимо, рывок был слишком резким, потому что Берстин отлетела в сторону, как пушинка, и, ударившись об пол, сломала копчик и повредила спину, боль преследует ее до сих пор.

Мила Королева

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