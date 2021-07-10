Фото топлес, тигры и торт: 5 курьезов на Каннском кинофестивале

Мы выбрали пять самых яркий историй, которые происходили со знаменитостями на Лазурном берегу.

Кинофестиваль в Каннах - место, где не только показывают самые ожидаемые и нетривиальные фильмы года, но иногда там еще и случаются различные странные вещи. На протяжении всей истории этого мероприятия актеры и режиссеры очень часто попадали в различные конфузные ситуации.

Смелая фотосессия

В 1954 году на Каннский кинофестиваль, выпросив приглашение, прибыла молодая, но малоизвестная актриса Симона Силва. Девушка так хотела понравиться публике и произвести впечатление, что очень тщательно подготовилась.

Молодая красотка своим внешним видом на открытии завоевала титул "Мисс фестиваль" и поэтому ее пригласили на фотосессию со знаменитым актером и сценаристом Робертом Митчем.

Силва решила, что и в этот раз ей нужно эпатировать публику, поэтому явилась на фотосессию в короткой юбке, а грудь прикрыла прозрачными платками. В ходе съемки актриса сняла с себя верхнюю часть наряда и позировала топлес. Митчем не ожидал такого поступка от девушки, но было уже поздно - фотографы успели их запечатлеть и на следующий день парочка была на первых полосах всех газет.

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Торт в лицо

В 1985 году в странную ситуацию попал культовый кинорежиссер Жан-Люком Годар. В тот год он на фестивале представлял свою картину "Детектив", но во время выступления режиссера перед публикой неожиданно в него влетел торт.

Все были шокированы таким невежеством, но Годар не растерялся и попробовал крем, заявив, что торт был вкусным.

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"Дикая" вечеринка

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В 1957 году режиссер и муж Элизабет Тэйлор Майкл Тодд прибыл в Канны чтобы представить свой фильм "Вокруг света за 80 дней", снятый по роману Жюля Верна. Тодд решил закрепить свой успех и организовал для гостей фестиваля шумную вечеринку с настоящими львами и тиграми.

Животные из-за огромного количества гостей и шума и еды явно нервничали, ведь в результате начали кидаться на людей. На вечеринке началась паника, гости бросились к выходу, и случилась большая давка. К счастью никто тогда не пострадал.

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Смелый жест от Тарантино

В 1994 году режиссер Квентин Тарантино особо отличился, ведь мало того, что он проигнорировал дресс-код и явился на мероприятие без рубашки, так еще и во время произнесение речи на сцене показал зрительнице, прервавшей его, средний палец. Как оказалось дама была немного пьяна, но вот Тарантино в тот вечер оставил след в истории не только своей картиной "Криминальное чтиво". Кричала женщина, кстати, "quelle daube!" - "какая ерунда!".

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Ветер Марсо

Иногда виной конфузных ситуаций становится ни что иное, как не внимание в деталям. Например, в 2005 году французская актриса Софи Марсо решила прийти на Каннский кинофестиваль в легком платье и не надела белья. Но из-за порыва ветра одна бретелька спала и полностью обнажила грудь звезды. Софи конечно же моментально вернула бретельку на место, но десятки фотографов не упустили возможность запечатлеть этот момент.

Софи Марсо в Каннах / Getty Images

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