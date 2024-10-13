Фрэнсис Рут Рош - первая жена графа Джона Спенсера: каким было помолвочное кольцо матери принцессы Дианы

Фрэнсис Рут Берк Рош, дочь четвертого барона Фермоя, родилась второй из трех детей в день смерти Георга V - 20 января 1936 года в Парк-Хаусе, королевском поместье Сандрингем. Знаменита Фрэнсис прежде всего своей связью с британской королевской семьей, так как являлась матерью принцессы Уэльской Дианы, первой жены принца Уэльского Чарльза.

Кто такая Фрэнсис Рут Рош

Фрэнсис Рут Рош - мама принцессы Дианы и ее будущий муж Джон Спенсер / Фото: Getty Images

Отцом Фрэнсис был Морис Рош, 4-й барон Фермой, друг короля Георга VI, а мать – Рут Рош, баронесса Фермой, была доверенным лицом и фрейлиной королевы Елизаветы (впоследствии королевы-матери). Фрэнсис с рождения носила титул достопочтенной дочери барона и была вхожей в высшее общество Лондона тех времен, а также в общество британской королевской семьи.

Помолвка и свадьба

Джон, граф Спенсер и Фрэнсис Рут Рош - родители принцессы Дианы в день обїявления о помолвке / Фото: Getty Images

Как и в случае с Дианой, свадьба ее матери Фрэнсис в Вестминстерском аббатстве с мужчиной на 12 лет старше ее (Чарльз тоже был старше Дианы на 13 лет) стала светской сенсацией года.

Будучи прекрасной дебютанткой в 1954 году она вышла замуж за наследника поместья Элторп Эдварда Джона Спенсера — завидного холостяка, который впоследствии стал восьмым графом Спенсером. На их пышной свадьбе в Вестминстерском аббатстве присутствовали многочисленные члены королевской семьи, включая королеву Елизавету, и более 1500 гостей.

Фрэнсис Рут Рош - мама принцессы Дианы выходит замуж за Джона Спенсера / Фото: Getty Images

"Как и у Дианы, свадьба Фрэнсис в Вестминстерском аббатстве с мужчиной на 12 лет старше ее стала светской сенсацией года. Жизнь, полная трагедий. И мать, и дочь увидели, как их отношения рушатся на фоне шквала публичности. "Было сходство, вплоть до наших обручальных колец", — сказала однажды Фрэнсис.

Фрэнсис Рут Рош - мама принцессы Дианы в день своей свадьбы / Фото: Getty Images

На пальце юной невесты в день ее свадьбы мы заметили сверкающее с бриллиантами кольцо. Но на снимках более позднего периода на ее безымянном пальце левой руки виднелось действительно кольцо, похожее на то, которое выбрала в честь своей помолвки ее младшая дочь Диана Спенсер.

Фрэнсис Рут Рош - мама принцессы Дианы / Фото: Getty Images

Фрэнсис Рут Рош - мама принцессы Дианы / Фото: Getty Images

Не счастливый, но многодетный брак

У Фрэнсис и Джона было пятеро детей, а беременна Спенсер была шесть раз. Первенец – дочь Сара - появился на свет девять месяцев спустя, а в 1957 году за ней последовала вторая дочь Джейн. В 1960 году у них родился сын, которого назвали в честь отца Джоном. Но долгожданный наследник умер всего через 10 часов после рождения из-за осложнений с легкими. Когда Фрэнсис обнаружила, что снова беременна, то держала это в секрете, но потом у нее случился выкидыш. Она не стала об этом никому рассказывать и даже мужу. Диана, родившаяся в июле 1961 года стала предпоследним ребенком пары, а наследника Чарльза Фрэнсис родила в 1964 году.

Принцесса Диана и ее мать Фрэнсис Шанд Кидд на репетиции свадьбы ее брата Чарльза Спенсера и Виктория Локвуд в церкви Святой Марии 15 сентября 1989 года в Грейт-Брингтоне, Нортгемптоншир / Фото: Getty Images

Через три года в 1967-м брак Джона Спенсера и Фрэнсис распался. Она ушла от мужа к другому, а он лишил ее опеки над детьми. Но, это уже совсем другая история.

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