Фрэнсис Шанд Кидд: трагическая история любви матери принцессы Дианы

20 января родилась Фрэнсис Шанд Кидд – мать принцессы Дианы. Вспоминаем сегодня историю ее жизни.
Фрэнсис Рош родилась 20 января 1936 года в семье Мориса Роша, 4-го барона Фермоя (друга короля Георга VI) и его жены Рут Гилл (была фрейлиной и близкой подругой королевы Елизаветы II). Она стала вторым ребенком и второй дочерью (после нее родился сын Эдмунд).
1 июня 1954 года 18-летняя Фрэнсис стала женой Джона Спенсера, виконта Элторпа, сына и наследника 7-го графа Спенсера. Венчание прошло в Вестминстерском аббатстве, причем на церемонии присутствовали королева Елизавета II с мужем принцем Филлипом. 18-летняя Фрэнсис стала самой молодой невестой в аббатстве после 1893 года.
Фрэнсис прожила порой сложную и насыщенную жизнь.
Как пишет Daily Mail, Джон Спенсер был внешне вежливым и дружелюбным, но на самом деле оказался грубым тираном, который любил выпивать. К тому же он очень хотел, чтобы его жена родила ему наследника, а это не получалось. Ребенок должен был продолжить фамилию Спенсер и унаследовать семейное состояние, но это оказалось непростой задачей.
Фрэнсис рожала только девочек
Фрэнсис родила своего первого ребенка — леди Сару Спенсер в 1955 году, а в 1957 году у нее родилась еще одна дочь, леди Джейн Спенсер.
Чтобы родился ребенок мужского пола Джон заставил Фрэнсис шесть раз забеременеть. Из шести лишь четыре беременности были выношены. До рождения леди Дианы Фрэнсис родила мальчика, который, к сожалению, скончался через несколько часов после рождения. Говорят, Джон Спенсер не позволил Фрэнсис увидеть младенца, которого также назвали Джоном. Она узнала только годы спустя, что он родился с "обширным пороком развития".
Примерно через 18 месяцев родилась Диана, но, несмотря на это, в семье Спенсеров царило большое разочарование из-за того, что "новый ребенок не был долгожданным наследником мужского пола", — писал Эндрю Мортон в своей книге "Диана. Настоящая история из ее уст".
Что не так с матерью
Из-за того, что Фрэнсис рожала только девочек, старшие родственники Джона Спенсера требовали ответа на вопрос, "Что не так с матерью" и, почему она рожает только дочерей.
Когда ей было 23 года Фрэнсис подверглась "интимным тестам" в клиниках на Харли-стрит в Лондоне, чтобы диагностировать проблему, что она посчитала "унизительным и несправедливым". В то время еще не было известно, что мужчины на самом деле определяют пол будущего ребенка.
Долгожданный наследник Спенсер
В конце концов Фрэнсис подарила семье Спенсер долгожданного наследника мужского пола, и 20 мая 1964 года на свет появился Чарльз — ныне девятый граф Спенсер.
Несмотря на то, что теперь у пары была семья, о которой они мечтали, их брак распался после того, как Фрэнсис влюбилась в магната, производящего обои, Питера Шанда Кидда.
В 1969 году Фрэнсис и Джон официально развелись. Детей суд оставил с отцом. Фрэнсис вскоре после этого вышла за Кидда. Супруги жили на шотландском острове Сейл, где купили дом, в Лондоне и в Австралии. Джон Спенсер в 1975 году унаследовал графский титул, а в 1976 тоже вступил во второй брак.
В этой статье мы рассказывали, как мать принцессы Дианы бросила детей ради нового любовника и в результате умирала в одиночестве. У Фрэнсис развилась болезнь Паркинсона и рак мозга, и она скончалась в возрасте 68 лет 3 июня 2004 года в своем доме в Шотландии.
На ее похоронах 10 июня присутствовали ее внуки принц Уильям и принц Гарри.
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