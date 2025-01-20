Фрэнсис Шанд Кидд: трагическая история любви матери принцессы Дианы

Фрэнсис Рош родилась 20 января 1936 года в семье Мориса Роша, 4-го барона Фермоя (друга короля Георга VI) и его жены Рут Гилл (была фрейлиной и близкой подругой королевы Елизаветы II). Она стала вторым ребенком и второй дочерью (после нее родился сын Эдмунд).

Фрэнсис Рут Рош - мама принцессы Дианы и Джон Спенсер / Фото: Getty Images

1 июня 1954 года 18-летняя Фрэнсис стала женой Джона Спенсера, виконта Элторпа, сына и наследника 7-го графа Спенсера. Венчание прошло в Вестминстерском аббатстве, причем на церемонии присутствовали королева Елизавета II с мужем принцем Филлипом. 18-летняя Фрэнсис стала самой молодой невестой в аббатстве после 1893 года.

Фрэнсис Рут Рош - мама принцессы Дианы и Джон Спенсер / Фото: Getty Images

Фрэнсис прожила порой сложную и насыщенную жизнь.

Фрэнсис Рут Рош - мама принцессы Дианы и Джон Спенсер / Фото: Getty Images

Как пишет Daily Mail, Джон Спенсер был внешне вежливым и дружелюбным, но на самом деле оказался грубым тираном, который любил выпивать. К тому же он очень хотел, чтобы его жена родила ему наследника, а это не получалось. Ребенок должен был продолжить фамилию Спенсер и унаследовать семейное состояние, но это оказалось непростой задачей.

Фрэнсис рожала только девочек

Фрэнсис родила своего первого ребенка — леди Сару Спенсер в 1955 году, а в 1957 году у нее родилась еще одна дочь, леди Джейн Спенсер.

Принц Чарльз и леди Сара Спенсер / Фото: Getty Images

Чтобы родился ребенок мужского пола Джон заставил Фрэнсис шесть раз забеременеть. Из шести лишь четыре беременности были выношены. До рождения леди Дианы Фрэнсис родила мальчика, который, к сожалению, скончался через несколько часов после рождения. Говорят, Джон Спенсер не позволил Фрэнсис увидеть младенца, которого также назвали Джоном. Она узнала только годы спустя, что он родился с "обширным пороком развития".

Джон, граф Спенсер и Фрэнсис Рут Рош - родители принцессы Дианы / Фото: Getty Images

Примерно через 18 месяцев родилась Диана, но, несмотря на это, в семье Спенсеров царило большое разочарование из-за того, что "новый ребенок не был долгожданным наследником мужского пола", — писал Эндрю Мортон в своей книге "Диана. Настоящая история из ее уст".

Что не так с матерью

Из-за того, что Фрэнсис рожала только девочек, старшие родственники Джона Спенсера требовали ответа на вопрос, "Что не так с матерью" и, почему она рожает только дочерей.

Когда ей было 23 года Фрэнсис подверглась "интимным тестам" в клиниках на Харли-стрит в Лондоне, чтобы диагностировать проблему, что она посчитала "унизительным и несправедливым". В то время еще не было известно, что мужчины на самом деле определяют пол будущего ребенка.

Фрэнсис Рут Рош и Джон Спенсер - родители принцессы Дианы / Фото: Instagram Чарльза Спенсера

Долгожданный наследник Спенсер

В конце концов Фрэнсис подарила семье Спенсер долгожданного наследника мужского пола, и 20 мая 1964 года на свет появился Чарльз — ныне девятый граф Спенсер.

Несмотря на то, что теперь у пары была семья, о которой они мечтали, их брак распался после того, как Фрэнсис влюбилась в магната, производящего обои, Питера Шанда Кидда.

Чарльз Спенсер со своей сестрой принцессой Дианой и их матерью Фрэнсис / Фото: Instagram Чарльза Спенсера

В 1969 году Фрэнсис и Джон официально развелись. Детей суд оставил с отцом. Фрэнсис вскоре после этого вышла за Кидда. Супруги жили на шотландском острове Сейл, где купили дом, в Лондоне и в Австралии. Джон Спенсер в 1975 году унаследовал графский титул, а в 1976 тоже вступил во второй брак.

В этой статье мы рассказывали, как мать принцессы Дианы бросила детей ради нового любовника и в результате умирала в одиночестве. У Фрэнсис развилась болезнь Паркинсона и рак мозга, и она скончалась в возрасте 68 лет 3 июня 2004 года в своем доме в Шотландии.

Фрэнсис Рут Рош - мама принцессы Дианы / Фото: Getty Images

На ее похоронах 10 июня присутствовали ее внуки принц Уильям и принц Гарри.

Принцы Уильям и Гарри со своей кузиной Лорой Феллоуз на похоронах своей бабушки Фрэнсис Шанд-Кидд в соборе Святого Колумбы / Фото: Getty Images

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