Гарри против королевской семьи: самые громкие скандалы "запасного" принца

15 сентября принцу Гарри исполнится 39 лет. В честь именинника мы решили вспомнить его самые громкие заявления в адрес британской королевской семьи, то есть его ближайших родственников.

Принц Гарри долгие 34 года жил в королевской семье и, как говорится, совсем не тужил. Он пользовался всеми ее благами и преимуществами, учился в лучших учебных заведениях, гулял, дебоширил и веселился и все его вроде бы устраивало пока он не встретил Меган Маркл.

Они начали встречаться в 2016 году, через год объявили о своей помолвке, а еще через год сыграли роскошную королевскую свадьбу. Тогда никто из королевских поклонников еще даже не подозревал, что в один день принц заявит, что вынужден покинуть родную страну и дом, чтобы спасти свою жену и свою семью.

Меган и Гарри в день помолвки / Фото: Associated Press

В январе 2020 года, спустя два года после свадьбы и год после рождения первенца – принца Арчи – Гарри и Меган официально объявили, что уходят с поста работающих членов королевской семьи и хотят жить независимой жизнью. С тех пор их отношения с семьей и так называемой Фирмой остаются очень натянутыми. А покойная бабушка Гарри – королева Елизавета II – так и не дождалась момента их возвращения в семью, хотя очень этого хотела.

Принц Гарри рассказал о накопленных обидах на свою семью впервые в интервью Опре Уинфри. А после выпустил скандальную книгу своих мемуаров, в которых еще раз разложил все "по полочкам". Итак, разберемся в чем же принц обвиняет своих королевских родственников.

Обвинение в отсутствии поддержки

Принц Гарри с братом Уильямом и отцом Чарльзом / Фото: Getty Images

Несмотря на то, что члены королевской семьи, казалось бы, имеют лучший штат сотрудников, Гарри утверждает, что ему не оказали должной психологической поддержки, когда умерла его мама принцесса Диана, а также, когда он вернулся со службы из Афганистана. Хотя Гарри признался, что его старший брат Уильям советовал ему поговорить с терапевтом на эту тему, он все же утверждает, что не ощущал должной поддержки. Когда умерла Диана принцу Гарри было почти 13. Сложный подростковый возраст. А королевская семья никогда не отличалась своей эмпатией, живя следуя правилу: "Никогда не жалуйся, никогда не объясняй". Принц Гарри однозначно не вписывался в эту догму.

Принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри / Фото: Getty Images

В своей автобиографии"Запасной", опубликованной в январе 2023 года, Гарри рассказал, что его отец Чарльз даже не обнял его, чтобы утешить, когда ему рассказали, что случилось с его матерью.

"Папа не обнял меня. Он не умел проявлять эмоции в нормальных обстоятельствах, как можно было ожидать, что он проявит их в таком кризисе?" - написал он в своей книге. Уже гораздо позже, когда Гарри было чуть за двадцать он начал работать с психологом, прорабатывая этот опыт.

Конфликт Гарри с прессой и папарацци

На репортеров принц был зол еще с момента смерти его матери Дианы, которая погибла, как известно, когда за ней гнались фотографы в парижском туннеле под мостом Альма. Принц Гарри не просто недолюбливал СМИ за то, что те постоянно лезли в его жизнь и провоцировали его на скандальные поступки в молодости. Он в своей книге заявил, что некоторые члены королевской семьи были соучастниками того, что личные истории семьи сливались в прессу.

Принц Гарри и королева Камилла / Фото: Associated Press

"Эти определенные участники решили лечь в постель с дьяволом, не так ли? - чтобы реабилитировать свой имидж. Если вам нужно это сделать или вы хотите это сделать, вы решите это сделать — ну, это выбор. Это зависит от вас. Но в тот момент, когда эта реабилитация произойдет в ущерб другим — мне, другим участникам моей семьи – вот где я провожу черту", - написал герцог. Намекал он таким образом на королеву Камиллу, вторую супругу своего отца Чарльза и ее"имидж". За ней, напомним, многие годы закрепился шлейф женщины-любовницы, которая разбила семью Чарльза и Дианы. И хотя это совсем не так, у принца Гарри явно осталась на Камиллу какая-то личная неприязнь и обида.

Критика его жены Меган Маркл

Принц откровенно заявлял, что семья не могла поверить в то, что на него обратила внимание такая умная и красивая женщина как Меган. И, действительно, американская актриса смешанной расы, сумела дать принцу Гарри всю ту любовь и поддержку, которой он не получил от своей семьи, а взамен получила титул, славу и, как следствие, многомилионные контракты после возвращения к своей привычной жизни в США.

Меган и Гарри с членами королевской семьи / Фото: Associated Press

Гарри рассказывал, что его брат принц Уильям не поддержал его выбор и ставил под сомнение то, что Меган станет достойной кандидатурой в жены Гарри. Герцог и герцогиня Сассекские также заявили, что Фирма была крайне бесполезна и пренебрегала ее проблемами психического здоровья, особенно когда она чувствовала склонность к самоубийству, когда была беременна первенцем принцем Арчи. Гарри, конечно, не мог допустить, чтобы его жена страдала, поэтому через восемь месяцев после рождения сына они приняли решение уехать из Лондона, сначала в Канаду, а потом и в США. В своем документальном фильме для Netflix супруги подробнее рассказали об этом непростом пути.

Расизм в королевской семье

Еще в интервью Опре пара рассказала, что один из старших членов семьи интересовался цветом кожи сына пары, когда Меган была им беременна. Публично Сассекские не назвали имя человека, которые это говорил, но подтвердили, что это была не королева Елизавета II и не принц Филипп. Позже Гарри заявил, что никогда открыто не обвинял членов королевской семьи в расизме, но сказал, что они больше виновны в "бессознательной предвзятости".

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

В королевской семье, конечно, это никак не комментировали, но Елизавета II сделала сдержанное заявление с формулировкой: "Несмотря на то, что некоторые воспоминания могут разнится, к ним относятся очень серьезно, и семья будет обсуждать их в частном порядке". Позже стало известно, что автором этой фразы была принцесса Уэльская Кейт.

Кейт и Меган / Фото: Associated Press

К слову, Меган и Кейт поссорились еще на свадьбе Сассекский из-за того, что не могли договориться. Предметом спора стали колготки для дочери Кейт – принцессы Шарлотты. Меган хотела, чтобы девочки-цветочницы на ее свадьбе были без колгот, а Кейт утверждала обратное. Скандал дошел до того, что обе женщины расплакались.

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