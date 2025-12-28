Гарри в Киеве, семейный выход с детьми и Меган в Париже: каким был 2025-й для герцога и герцогини Сассекских

Принц Гарри и Меган Маркл / © Getty Images

Реклама

Меган сделала попытку помириться с отцом Томасом

Меган Маркл / © Getty Images

Произошло это после того, как стало известно, что 81-летнему Томасу Марклу ампутировали часть ноги в больнице на Филлипинах, где мужчина проживал. Операцию Томас перенес из-за проблем со здоровьем и решение об ампутации принимали экстренно, ведь вопрос стоял между жизнью и смертью. Меган, узнав о проблемах отца, пыталась выйти с ним на связь и, говорят, даже обзвонила лично все больницы города, где находится ее отец. Спустя несколько дней поисков ей удалось передать ему рукописную записку, в которой Меган пожелала папе скорейшего выздоровления. Более никаких подробностей на разглашалось и вряд ли они общались по телефону, так как у Меган нет номера отца, как она утверждала.

Принц Гарри побывал в Украине

Герцог Сассекский посетил Львов весной, а осенью приехал в Киев вместе с командой фонда Invictus Games Foundation. Его целю было встретиться с украинскими ветеранами и обсудить, как фонд Гарри может помочь бывшим воинам.

Принц Гарри в Киеве

Известно также, что Гарри встречался с премьер-министром Украины Юлией Свириденко, которая провела британскому принцу экскурсию по зданию Кабинета министров Украины и показала те разрушения, которые были заданы по зданию во время одной из воздушных атак России. Еще Гарри побывал на Майдане Независимости в столице, посетив мемориал погибшим воинам, и попробовал традиционные украинские блюда, которые для него приготовил шеф-повар Евгений Клопотенко.

Реклама

Евгений Клопотенко и принц Гарри / © Instagram Евгения Клопотенка

Посетили с детьми мероприятие на День благодарения

Редко когда Меган и Гарри выходят с детьми на публику. В этом году на День благодарения семья в полном составе и вместе с фондом Сассекских Archewell Foundation объединились с Our Big Kitchen Los Angeles (OBKLA) для приготовления еды для местного сообщества, которое ежегодно предоставляет более 70 000 сытных обедов жителям Лос-Анджелеса, испытывающим нехватку продовольствия.

Принц Гарри и Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Ранее Меган рассказывала о том, как они с Гарри воспитывают Арчи и Лили в атмосфере общности и понимания ценности еды, используя в качестве учебных пособий свой огород и небольшой фермерский киоск в их доме в Монтесито.

Меган запустила бренд и сняла свое шоу

В 2025 году герцогиня Сассекская запустила бренд As Ever и продает разную продукцию для дома, в том числе джем, вино, свечи и другие угощения. Сперва она назвала свой бренд American Riviera Orchard, потом переименовала его в As Ever и запустила веб-сайт. А вскоре после этого на герцогиню посыпались обвинения в плагиате. Сперва сказали, что она скопировала логотип одной испанской деревушки для своего бренда, а после выяснилось, что и название бренда не оригинальное. Но все это не помешало герцогиней заниматься успешной продажей.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Также она сняла несколько сезонов шоу «С любовью, Меган», в том числе и праздничный рождественский сезон, в которых показывала, как готовила разные блюда и проводила время на кухне со своими друзьями и известными гостями.

Реклама

Меган побывала в Париже

Меган Маркл в Париже / © Getty Images

Впервые за много лет герцогиня приехала в Европу. Она посетила модный показ Balenciaga на Парижской неделе моды, заявив, что приехала поддержать своего друга Пьерпаоло Пиччоли, который недавно занял пост креативного директора Модного дома.

Меган Маркл в Париже на вечеринке Balenciaga / © Getty Images

На показ герцогиня приехала в сшитом специально на заказ молочно-белом костюме с накидкой от Balenciaga и черных туфлях-лодочках на каблуках. А также была замечена на вечеринке бренда.

Принц Гарри с сыном Арчи занялся серфингом

В этом году принц воспользовался подаренным его женой сертификатом на обучение еще четыре года назад и приступил к занятиям. Гарри неплохо преуспел в серфинге и в Сети можно было найти видео, как герцог покоряет волну.

Пробовали украинскую паску

Юлия Свириденко и принц Гарри / © Instagram Меган Маркл

Угощение привез из Украины муж Меган. А герцогиня показала, как они все вместе ели эту паску, подаренную принцу Гарри во время поездки во Львов весной 2025 года. Тогда принцу вручила паску Юлия Свириденко. Ее приготовили из муки из разминированных полей, а писанки для пасхальной корзины сделала мама львовянки и парамедика Ирины Цыбух, погибшей в Харьковской области в прошлом году.

Реклама