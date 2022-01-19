Умер Гаспар Ульель: секс-символ со шрамом и звезда фильма "Сен-Лоран. Стиль - это я"

37-летний французский актер Гаспар Ульель скончался после травмы, полученной при столкновении на горнолыжном курорте. У него осталась жена - модель Гаэль Пьетри, и сын, которому в феврале исполнится шесть лет.

Гаспара Ульеля называли самым талантливым, самым красивым и самым стильным французским актером — в последние несколько лет он занимал первые строчки разнообразных рейтингов, а самые престижные Модные дома считали за счастье заполучить его в рекламные компании своих товаров. Сегодня трудно даже представить, что мальчик из парижского пригорода Булонь-Бийанкур мог бы пойти по пути своих родителей и стать кутюрье или стилистом. Впрочем, тема мира высокой моды все-таки не обошла Гаспара стороной, но это случилось позже.

От сериалов — к большому кино

Ульель не стеснялся признаваться в том, что актером стал совершенно случайно — друг его матери открыл агентство, которое набирало молодых актеров для съемок в телевизионных сериалах. Двенадцатилетний Гаспар пришел туда из любопытства, а в результате сыграл свою первую роль в телевизионном фильме. Потом было еще несколько многосерийных картин, и в каждой из них симпатичный подросток приводил зрителей в восхищение. "Очень скоро я по-настоящему полюбил кино, — вспоминает Ульель в интервью, — и захотел стать режиссером или сценаристом, хотя до этого мечтал о профессии архитектора". Чтобы воплотить свои планы в жизнь, после окончания лицея Гаспар поступил на факультет кинематографии университета в Сен-Дени.

Гаспар Ульель / Getty Images

Дебют Ульеля в большом кино состоялся в 1999 году — он сыграл одну из ролей в короткометражном фильме "Прозвище". Затем был мистический боевик "Братство волка" и комедия "Целуй, кого хочешь", за роль в которой он был впервые номинирован на престижную кинопремию "Сезар", которую называют французским "Оскаром".

Судьбоносной для Гаспара стала встреча с кинорежиссером Андре Тешине, который дал юному актеру главную роль в своей драме "Заблудшие" — истории подростка, в тяжелые годы Второй мировой войны помогающего выжить учительнице, бежавшей в провинцию из оккупированного немцами Парижа — ее сыграла Эммануэль Беар. За воплощение на экране образа Ивана Ульель снова был номинирован на "Сезар" как исполнитель "Лучшей мужской роли", но и на этот раз не получил ее.

Тем не менее престижная премия у Гаспара есть — работа в детективной драме "Долгая помолвка", снятой Жан-Пьером Жене по одноименному роману Себастьяна Жапризо, в которой партнершей Ульеля стала Одри Тоту, принесла актеру не только долгожданный "Сезар", но и всемирную известность. А главная роль в фильме "Молодой Ганнибал Лектор", несмотря на то, что сама картина провалилась в прокате, закрепила успех.

Гаспар Ульель / Getty Images

"Мне нравится мой шрам"

Своей изюминкой — шрамом в виде ямочки на щеке — Гаспар обязан несчастному случаю: когда мальчику было шесть лет от роду, на него напал соседский доберман. Все начиналось как безобидная шутка. "Играя, я запрыгнул на спину собаки, которая спала у нас в саду, — вспоминает Ульель, — и она, от испуга, укусила меня. Мне, кстати, нравится мой шрам. Во-первых, с его помощью я лучше выражаю чувства, когда снимаюсь в кино. А во-вторых, на него клюют очаровательные женщины".

О романах Ульеля в актерской среде ходят легенды. С Кейт Мосс он познакомился во время фотосессии для рекламной компании марки Long Champ, после чего журналисты, а за ними и многочисленные поклонницы Гаспара заговорили о романе между красавцем-актером и известной моделью. Но Ульель и Мосс отмалчивались, заснять их вместе папарацци не удавалось, и слухи постепенно сошли на нет.

Гаспар Ульель / Getty Images

О вот отношения Ульеля с Марион Котийяр ни для кого тайной не были — в то время их фотографии украшали страницы всех глянцевых журналов. Возможно, из этого романа и получилось бы что-нибудь путное, но Гаспар изменил ей с Сессиль Кассель, сестрой Венсана Касселя, от которой в свою очередь ушел к принцессе Монако Шарлотте Казираги — Сессиль мечтала о свадьбе и постоянно подталкивала Гаспара к венцу, что в его планы, увы, не входило. Правда, все эти отношения, как и роман с выпускницей парижской школы искусств Chambre Syndicale de la Couture Parisienne Джорданн Крантелль, были недолговечными. С Крантелль актер познакомился в 2009 году на Неделе моды — Карл Лагерфельд, у которого стажировалась Джорданн, сначала предложил ей должность своей ассистентки, а потом перевел в свою пресс-службу.

Гаспар Ульель / Getty Images

Довольно долго Гаспар находился в поисках своего идеала — девушки, на которой он захочет жениться и прожить с ней если не всю жизнь, то хотя бы значительную ее часть. Ему даже стало казаться, что любовь, о которой он мечтает и которую ждет, существует только на съемочной площадке. Когда актера спрашивали, возможна ли такая идиллия в реальной жизни, он отвечал: "Я очень на это надеюсь, хотя мне кажется, что отношения мужчины и женщины в кино слишком уж идеальны для того, чтобы быть правдой". Долгое одиночество Ульеля даже пытались объяснить его нетрадиционной сексуальной ориентацией, но он смеялся над этими домыслами: "Меня интересуют только женщины!".

В 2013 году, Ульель начал встречаться с фотомоделью Гаэль Пьетри-Эриссон. О новой пассии актера было известно только то, что она старше своего звездного возлюбленного, особой популярностью в своей профессии не пользуется — принимает участие только в показах второстепенных брендов — и озвучивала эпизод в мультфильме "Смурфики-2".

Гаэль Пьетри-Эриссон и Гаспар Ульель / Getty Images

9 ноября 2015 года пара объявила о том, что ждет ребенка. 9 февраля 2016 года у них родился сын.

"Ив Сен-Лоран, сшей мне сарафан"

В октябре 2014 года состоялась мировая премьера фильма "Сен-Лоран. Стиль — это я", главную роль в котором сыграл Гаспар Ульель. О творчестве знаменитого кутюрье актер все знал буквально с пеленок — его родители-стилисты не могли говорить ни о чем, кроме своей работы. Более того, актер очень похож на Сен-Лорана — у обоих невозможно притягательные голубые глаза, хотя, по словам Гаспара, режиссеру Бертрану Бонелло, эта схожесть только мешала. "Он просил меня быть самим собой, — вспоминает актер, — говорил: "Мне не нужен Сен-Лоран, мне нужен Гаспар Ульель, который его играет".

Кастинг на роль актер проходил на общих основаниях — участвовал в фото- и кинопробах и прослушиваниях, и, по словам режиссера, был выбран из большого числа претендентов потому, что оказался лучшим. Готовясь к съемкам, Гаспар несколько раз перечитал книгу Алисии Дрейк "Прекрасное падение: мода, гений и блистательные излишества в Париже 1970-х", смотрел хроникальные записи и документальные фильмы о Сен-Лоране и часами просиживал в его квартире на парижской рю Бабилон. Но перед съемками постарался все это забыть — так он увереннее чувствовал себя на съемочной площадке. Позже Гаспар говорил, что Ив Сен-Лоран для него — лучшая из возможных ролей, которые он смог сыграть (на тот момент), один из самых сложных и глубоких образов, который ему посчастливилось воплотить на экране: "Я мечтал о персонаже, который является сложившейся личностью, а не находится в поисках самого себя".

Гаспар Ульель / Getty Images

В 2016 году снялся в двух фильмах: главная роль в фильме Ксавьера Долана "Это всего лишь конец света" и в "Танцовщице" Стефани Ди Джусто, нетрадиционном биографическом фильме об американской танцовщице Лои Фуллер.

В 2017 году он был номинирован на приз жюри за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале "Ривьера" за роль в фильме Ксавье Долана "Это всего лишь конец света" вместе с партнером по фильму Венсаном Касселем . Фильм также был номинирован на приз Большого жюри за лучший фильм.

Ульель являлся лицом Longchamp, французской компании по производству кожи и предметов роскоши, вместе с британской супермоделью Кейт Мосс .

В июле 2021 года Ульель присоединился к актерскому составу предстоящего сериала о супергероях "Лунный рыцарь", действие которого происходит в кинематографической вселенной Marvel . Он сыграл Антона Могарта/Полуночного человека.

Гаспар Ульель умер в Гренобле 19 января 2022 года. Он был переведен в больницу Гренобля после лыжной аварии накануне.

Мила Королева

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