Герцогиня Эдинбургская Софи: десять фактов о любимой невестке королевы Елизаветы II

Герцогиня Эдинбургская Софи празднует сегодня свой 60-летний юбилей. Уже более 25 лет Софи является членом британской королевской семьи. Рассказываем сегодня интересные факты из ее биографии.

1.Софи родилась 20 января 1965 года в Оксфорде. Ее отец Кристофер управлял импортно-экспортным бизнесом, который продавал автомобильные шины в Венгрию, а ее мать Мэри работала менеджером в банке.

Герцогиня Софи / Фото: Associated Press

2. Софи закончила колледж West Kent, некоторое время подрабатывала в баре, позже устроилась пресс-секретарем на Capital Radio (лондонская популярная музыкальная станция) и была консьержем на зимнем спортивном курорте в Швейцарии, где познакомилась с австралийским инструктором по лыжам и последовала за ним в Австралию.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Associated Press

3. Когда эти отношения закончились, Рис-Джонс вернулась в Лондон и начала работать в компании по связям с общественностью Maclaurin Communication and Media. В 1996 году вместе с деловым партнером Мюрреем Харкиным она основала компанию по связям с общественностью RJ H. Во время помолвки с принцем Эдуардом Рис-Джонс ясно дала понять, что намерена продолжить свою карьеру после замужества.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Associated Press

4. В 1987 году, когда Софи еще работала на Capital Radio, она впервые встретилась с принцом Эдвардом. В то время принц состоял в отношениях с подругой Софи. Их следующая встреча состоялась спустя шесть лет и стала судьбоносной.

5. В 1993 году, когда Софи возглавляла рекламную кампанию благотворительного мероприятия Prince Edward Summer Challenge, они с принцем встретились вновь и больше не расставались. И вскоре после этого у Софи и Эдварда было первое свидание в Букингемском дворце.

Герцогиня Эдинбургская Софи и принц Эдвард / Фото: Associated Press

6. Они встречались шесть лет, прежде чем принц Эдвард сделал Софи предложение. Это произошло в декабре 1998 года во время отдыха пары на Багамах. Официально о помолвке было объявлено дворцом в 1999 году.

Софи и принц Эдвард в день своей свадьбы - 19 июня 1999 года в Виндзоре / Фото: Getty Images

7. Свадьба Софи и принца Эдварда состоялась 19 июня 1999 года . Хотя пара настаивала на том, что это было исключительно семейное событие, на свадьбе в часовне Святого Георгия в Виндзоре присутствовала вся королевская семья и она транслировалась по телевизору (ее посмотрело 200 миллионов зрителей по всему миру). В браке у пары родилась дочь – леди Луиза и сын Джеймс.

Герцогиня Эдинбургская Софи с мужем Эдвардом и детьми Луизой и Джеймсом / Фото: Associated Press

8. Свадебное платье Софи было разработано Самантой Кесвик, оно состояло из шелковой органзы, украшенной 325 000 кристаллов и жемчуга. Ее голову венчала тиара Anthemion и была предоставлена невесте королевой Елизаветой II.

9. В день их свадьбы принц Эдвард получил титул графа Уэссекского с дополнительным титулом виконта Северна (теперь принадлежащим его сыну), а Софи стала графиней Уэссекской. Эти титулы пара носила до 2023 года до того момента, как король Чарльз III не присвоил брату титул герцога Эдинбургского (по желанию их покойного отца принца Филиппа, ранее носившего этот титул).

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Associated Press

10. Герцогиня Софи была любимой невесткой покойной королевы Елизаветы II. Считалось, что королева видела в Софи скорее дочь, чем невестку, они часто встречались на чаепитиях и любили проводить воскресные вечера в Виндзорском замке. Обе имели схожие интересы – любовь к военным фильмам и историческим документалкам.

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