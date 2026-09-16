Главная амазонка Голливуда: пять ярких ролей Галь Гадот, которые стоит посмотреть

Галь Гадот / © Associated Press

Реклама

Путь израильтянки Галь Гадот к мировому киноолимпу напоминает изящную хореографию, где каждое движение выверено с безупречной элегантностью, но при этом наполнено пульсирующей энергией. Бывшая военная и обладательница титула «Мисс Израиль» ворвалась в мировой кинематограф не просто как очередная актриса-красавица, а как воплощение новой женственности — где хрупкость силуэта граничит с железным внутренним стержнем. Ее фирменная осанка, гипнотический бархатный взгляд и способность заполнять собой кадр без единого лишнего слова сделали Галь уникальной фигурой в современном кино, которой одинаково идут и мифологические доспехи, и нежный шелк кутюрных платьев, и… обычный спортивный костюм для утренней пробежки.

С годами амбиции актрисы вышли за рамки амплуа звезды блокбастеров DC, что заставило Гадот искать роли с новыми акцентами и более острыми эмоциональными гранями.

Реклама

Линнет Риджвей-Дойл — «Смерть на Ниле» (2022)

Кеннет Брана уже почти десятилетие с утонченной страстью коллекционера переосмысливает классику Агаты Кристи, создавая на экране роскошные кинематографические ретро--видения с безупречным визуальным стилем и густым шармом «золотого века» детектива. После заснеженного «Убийства в „Восточном экспрессе“» (2017) режиссер переносит нас под палящее солнце Египта, где на борту величественного колесного парохода разворачивается классическая драма страстей, зависти и роковой мести. Звёздный ансамбль фильма — от Арми Хаммера и Эммы Макки до Аннет Беннинг и самого Брани в образе неутомимого Эркюля Пуаро — погружает нас в атмосферу изысканной изоляции, где под блеском палубы, раскаленной пустынной жарой, скрываются самые мрачные тайны и сломанные судьбы.

Реклама

В центре этого изящного вихря человеческих слабостей оказывается Линнет Риджвей-Дойл в исполнении Галь Гадот — молодая блестящая миллионерша, излучающая почти ослепительное сияние роскоши и абсолютной власти над жизнью. Она воплощает саму идею успеха, и это привлекает к ней как восхищение всех окружающих, так и ядовитую ненависть. Актриса чрезвычайно тонко балансирует между холодковатым аристократическим шармом своей героини и ее скрытой, почти хрупкой уязвимостью, превращая Линнет в роскошную мишень и одновременно в трагический эпицентр бури на, казалось бы, тихой реке.

Диана / Чудо-женщина — «Чудо-женщина» (2017)

Впервые воплотив этот культовый образ годом ранее в фильме «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016), Гадот в сольном фильме режиссера Пэтти Дженкинс превратила Диану Принс в новый эталон поп-культуры и символ эмансипации в супергеройских блокбастерах. Режиссер построила сюжет на контрасте между жестокостью Первой мировой войны и наивной, но несокрушимой верой бессмертной амазонки Дианы в человечество, а актриса наполнила этот миф живительной энергией. Ее игра мастерски сочетала атлетическую грацию с почти царственной осанкой, а лассо и щит в руках Чудо-женщины выглядели как настоящие атрибуты власти над вниманием зрителей.

Образ Чудо-женщины настолько органично слился с творческой идентичностью актрисы, что с годами Гадот неоднократно возвращалась к нему, раскрывая характер своей героини в новых координатах киновселенной DC. Она вновь надевала легендарные доспехи в «Лиге справедливости» (2017) и ее расширенном масштабном манифесте «Лига справедливости Зака Снайдера» (2021), а впоследствии погрузилась в ностальгическую эстетику восьмидесятых в сиквеле «Чудо-женщина 1984» (2020), где её Диане пришлось столкнуться с горьким привкусом собственных желаний и потерь. Даже микропоявления в формате эффектных камео — например, в фильмах «Шазам! Гнев богов» и «Флэш» (оба — 2023 года) — каждый раз подчеркивали: для миллионов фанатов по всему миру именно Гадот и есть та самая Чудо-женщина со страниц комиксов, но теперь — не вымышленная, а настоящая, из плоти и крови.

Злая королева — «Белоснежка» (2025)

Выход в прокат игрового ремейка классической диснеевской «Белоснежки» сопровождался целой чередой скандалов в СМИ: здесь и острые дискуссии вокруг переосмысления классического сюжета, и «ненастоящие» гномы, и немалое напряжение из-за разницы в политических взглядах между исполнительницами главных ролей — Галь Гадот и Рэйчел Зеглер. В итоге груз противоречивых ожиданий сделал свое дело: претензии зрителей и разгромные отзывы критиков привели проект к громкому кассовому провалу, превратившись в сложный финансовый кейс для студии Disney.

Реклама

Однако кино бывает парадоксальным: на фоне общего творческого дисбаланса и шквала критики Галь Гадот в образе Злой королевы здесь действительно великолепна. Забыв о рамках привычного амплуа положительной героини, актриса с невероятной самоотдачей погружается в мир мрачного киноглянца, превращая каждое своё появление в манифест властной красоты и ядовитого шарма. Монархская осанка, выверенная до миллиметра холодная улыбка, роскошные архитектурные костюмы: Гадот настолько органично, самоиронично и уверенно держит на себе весь визуальный вес картины, что ее безупречная, хищная эффектность заставляет простить фильму едва ли не все его недостатки.

Офицер Сара Блэк (она же — лучшая воровка в мире искусства) — «Красное сообщение» (2021)

В нашумевшем проекте Netflix режиссер Роусон Маршалл Тербер собрал на одном экране трех самых ярких тяжеловесов современного мейнстримного кино.

По сюжету, опытный профилировщик ФБР Джон Гартли (Дуэйн «Скала» Джонсон) вынужден объединиться с харизматичным и дерзким вором Ноланом Бутом (Райан Рейнольдс), чтобы совместно выследить и остановить главную соперницу — самую ловкую похитительницу произведений искусства в мире по прозвищу «Епископ», роль которой исполняет Гадот.

Этот блестящий аттракцион, созданный в лучших традициях голливудских приключенческих боевиков, построен вокруг погони за легендарными золотыми яйцами Клеопатры, где детективные загадки служат лишь стильным фоном для шуток и насмешек, изящных манипуляций и эффектных противостояний.

Реклама

Юрист и бывшая чемпионка по бегу Майя Мартен — «Беги!» (2026)

Новый экшен-триллер режиссера Кевина Макдональда («Последний король Шотландии», «Мавританец») наполнен напряженным саспенсом, где грань между эффектным экшеном и глубокой психологической драмой становится почти незаметной. Режиссерские акценты здесь расставлены так, чтобы превратить каждый кадр в концентрированное поле битвы, где скорость реакции важна не меньше, чем острый интеллект, а напряжение держится от первого кадра до последнего.

Гадот выступает здесь в роли Майи Мартен — успешной юристки и бывшей чемпионки по бегу, чья тщательно спланированная жизнь в одно мгновение переворачивается с ног на голову. По сюжету героиня оказывается втянутой в опасный заговор, где правовые методы бессильны, а единственным спасением становится ее прошлое спортсменки: Майя вынуждена бежать наперегонки со смертью, используя и свой блестящий ум, и железную выносливость, чтобы переиграть врагов и спасти своего сына, оказавшегося у них в заложниках.

Галь превращает здесь каждую минуту экранного времени в настоящий мастер-класс по выживанию на пределе человеческих возможностей. Это кино нового формата для актрисы: меньше глянцевого блеска сказок или блокбастеров, больше — чистого, изнурительного адреналина и внутреннего огня. А увидеть, как этот огонь горит и стирает все препятствия на своем пути, можно будет в кино уже с 17 сентября.

Новости партнеров

Новости партнеров