Главная песня Дэвида Боуи: о чем космическая баллада Space Oddity и как ее создали

Каждый музыкант мечтает написать хит, который будут петь десятилетиями и ассоциировать именно с его именем, но не каждому это удается. Конечно же, грезил об этом и 22-летний британский музыкант Дэвид Боуи, который писал песни, но никак не мог пробиться в мире музыки, где на тот момент главенствовали The Beatles и The Rolling Stones. Звукозаписывающие компании вкладывали в него сотни тысяч фунтов, но ни одна из его песен не ставала хитом.

Поэтому молодой и полный творческого энтузиазма Боуи перепробовал все, что мог: театр, изобразительное искусство и экспериментировал с музыкой. Но 1969 год стал для него переломным - в этот период состоялся релиз его песни Space Oddity ("Странный случай в космосе"), которая прославила его и в конечном итоге стала признанной классикой. Хоть случилось это и не сразу.

Написал он эту композицию в 1968 году, вдохновившись фантастическим фильмом Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001 года", который неоднократно пересматривал в лондонском кинотеатре Cinerama. Как-то, смотря картину третий раз, изрядно накурившийся музыкант решил написать песню о космонавте.

В Space Oddity Боуи рассказал грустную историю о вымышленном астронавте по имени майор Том. Его вылет и начало операции проходят успешно, но затем майор теряет контакт с центром управления и остается затерянным в открытом космосе. Пребывая в безграничном вакууме, он дрейфует в своей "жестяной банке высоко над миром", умоляя наземную службу управления сказать его жене, что он ее очень любит, ведь понимает, что больше ее никогда не увидит.

Сам того не подозревая, музыкант написал гимн освоения космоса. Хотя изначально этого не планировал. Но звукозаписывающая компания, с которой тогда он сотрудничал, смотрела далеко вперед, ведь решила выпустить песню в массы через год, за несколько дней до запуска косичного корабля "Аполлон-11", который во главе с Нилом Армстронгом впервые в истории совершил посадку на Луну. И их план сработал - песня получила дикий успех, хотя и не сразу. Самому Боуи такая коммерциализация его песни была не очень по душе.

В результате песню успели заметить сотрудники BBC, которые решили озвучивать ею репортажи об "Аполлоне 11", несмотря на пугающий и совершенно не позитивный текст этой песни и меланхоличную мелодию. Сам музыкант даже как-то говорил, что, наверное, работники канала и не слушали ее особо перед тем, как запустить в эфир.

"Это было снято британским телевидением и использовалось в качестве фоновой музыки для самой посадки. Я уверен, что они действительно вообще не слушали текст", - сказал он. "Конечно, я был очень рад, что они это сделали. Очевидно, какой-то официальный представитель BBC сказал: "Хорошо, космическая песня, майор Том, бла-бла-бла, будет здорово". Но никто не осмелился сказать этому продюсеру "Гм, но он застрял в космосе, сэр", - смеялся в одном из интервью музыкант, вспоминая то время.

В результате такой рекламы на телевидении Space Oddity стала первым синглом Боуи, попавшим в чарты Великобритании. А в 1970 году она получила специальную премию Ivor Novello за оригинальность.

Однако сам Боуи героя своей песни не романтизировал, хоть он, конечно же, и положил начало его новаторской музыки и открыл миру.

Также Space Oddity остается одной из тех композиций, на которые очень часто создают каверы. Самым популярным из всех многочисленных исполнений стал кавер канадского астронавта Криса Хэдфилда, который в 2013 году и исполнил Space Oddity на борту Международной космической станции, и снял клип. Таким образом песня Боуи стала первой композицией, на которую сняли клип в космосе.

Далее было не менее интересно, ведь в 2018 году Space Oddity и еще одна песня Боуи Life on Mars? звучали во время запуска ракета-носителя Falcon Heavy компании SpaceX. В качестве полезного груза ракеты был использован личный электромобиль владельца компании Илона Маска - красный Tesla Roadster, за рулем которого сидел манекен по имени Starman - свое он получил в честь еще одной песни музыканта.

В этом году Space Oddity исполнился 51 год, и она продолжает быть любимой песней многих. И даже после смерти автора в 2016 году от рака Space Oddity остается самым продаваемым его синглом и фирменной песней.

