Главная рождественская песня: как украинская колядка "Щедрик" завоевала мир

Вы неоднократно слышали эту композицию в любимом кино, рекламе и сериалах, поэтому сегодня мы расскажем о ее невероятном успехе и грустной судьбе автора.

Рождество — прекрасная пора, когда дома наполняются не только ароматами хвои и вкусной еды, но и пением рождественских колядок. Исполнение обрядовых песен во всех культурах всегда было прекрасным развлечением и погружением в праздничную атмосферу, как детей, так и взрослых.

Особое место среди рождественских песен для украинцев и западного мира заняла композиция Николая Дмитриевича Леонтовича "Щедрик". Эта колядка является одной из самых известных праздничных композиций, которая очаровывает публику во всем мире уже более 100 лет. Она породила бесчисленное количество каверов и стала рождественской классикой в США. Именно об этой красивой мелодии мы сегодня вам и расскажем.

Мелодия длиною в жизнь

Написал Леонтович свою композицию такой, какой мы ее знаем, не за один присест, а работал над "Щедриком" практически всю свою жизнь. Во время написания четырех нотной мелодии он черпал вдохновение в украинских народных песнях и мелодиях, которые слышал в детстве на Подолье, где вырос.

Первую ее редакцию он создал в 1901-1902 годах, вторую — в 1906-1908 годах, третью — в 1914-м, четвертую — в 1916-м, и, наконец, пятую — в 1919 году. Каждый раз он пытался усовершенствовать свою мелодию, ведь ни одна из них ему не нравилась, однако более подходящей он считал четвертую версию, поэтому решил оставить ее на суд публики.

Так в канун Нового года в 1916 году "Щедрик" впервые была исполнена хором Киевского музыкально-драматического института имени Н.В. Лысенко, где работал Леонтович. Композиция имела колоссальный успех и буквально прославила своего автора, который все равно не считал ее идеальной.

Мировая слава

Но вот слава пришла к этой композиции благодаря дирижеру хора "Украинская республиканская капелла" Александру Кошицу и 80-ти его участникам. Именно они привезли композицию за океан. Хор был создан Директорией для популяризации Украины, украинского языка и культуры в мире, чтобы представить Украину как независимое от России государство с богатой культурой.

В 1919 году "Украинская республиканская капелла" отправилась в мировое турне, в котором за три года объехали 10 странам Европы, а затем отправилась в Северную Америку, где посетили 36 штатов и 115 городов. "Щедрик" в этом туре был главным хитом хора, и исполняли они его в самом конце.

Впервые в США услышали "Щедрик" 5 октября 1921 года на концерте в Карнеги-Холле в Нью-Йорке. Существует легенда, что в этот вечер там присутствовал Петр Вильховский (тоже украинского происхождения, хоть и родился в США), который был так потрясен мелодией, что решил написать свою версию слов на английском языке. Но возможно он услышал ее и в записи.

Песня напоминала Вильховскому перезвон колокольчиков, поэтому именно о них он и написал свои стихи. Позднее песня закрепилась в музыкальной культуре Запада под названием Carol of the Bells.

Вильховский родился в Пассаике, штат Нью-Джерси, и в детстве был участником хора в Русском кафедральном соборе в Нью-Йорке. В будущем Петр учился в Джульярде — одном из крупнейших американских высших учебных заведений в области искусства и музыки, а затем несколько лет преподавал там. Также Вильховский работал аранжировщиком симфонического оркестра на радио NBC и выступал в Белом доме перед Президентом США Вудро Вильсоном.

Свой текст для композиции Леонтовича он создал для симфонического оркестра радио NBC в 1936 году. Именно благодаря этому человеку и его влиянию в мире искусства Carol of the Bells получила такую популярность.

О чем поют

Хоть "Щедрик" и Carol of the Bells звучат в одной аранжировке, они несут совершенно разный смысл.

В украинской версии поется о ласточке, которая зовет хозяина дома, чтобы он посмотрел на своих овец, ведь у тех родились ягнята, символизирующие щедрость и достаток, которую подарил его семье наступающий весенний сезон. Дело в том, что эта песня пришла к нам из глубины веков, когда год начинался весной — во время, когда прилетают птицы. Именно поэтому в "Щедрике" нам поет ласточка.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

"Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару —

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

У тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей,

Хоч не гроші, то полова,

У тебе жінка чорноброва."

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

В американской версии все намного проще. Там нет скрытых метафор, потому что текст песни Вильховского о прекрасном звоне колокольчиков на Рождество.

Hark how the bells,

sweet silver bells,

all seem to say,

throw cares away

Christmas is here,

bringing good cheer,

to young and old,

meek and the bold,

Ding dong ding dong

that is their song

with joyful ring

all caroling...

В культуре

Колядка стала неотъемлемой частью Рождества и праздников в США и обрела еще большую популярность после использования ее в рекламах и фильмах. Например, самыми известными стали "Один дома", "Крепкий орешек-2" и "Гарри Поттер".

Также на нее существует огромное количество каверов. Например, группа Pentatonix перепела Carol of the Bells а капелла, а украинская певица Тина Кароль включила "Щедрика" в свою праздничную программу "Рождественские истории".

Грустный финал

Как мы уже писали, "Щедрик" впервые прозвучала в США в 1921 году и в этот же год ее творец был жестоко убит. Ночью на 23 января 1921 года в селе Марковка в отцовском доме Леонтовича застрелил Афанасий Грищенко из винтовки. Однако точная причина покушения так и не была установлена. Одни полагают, что инцидент мог быть обычным ограблением, а другие видят здесь политический подтекст и заказное убийство.

Как бы там ни было, "Щедрик" получил свою известность в очень бурный и кровавый период нашей истории, омраченной сменой власти. А хор, который был отправлен рассказывать миру об Украине, так на Родину и не вернулся, но прославил украинского композитора на весь мир, а наша колядка стала главной рождественской мелодией во многих странах.

