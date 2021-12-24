Главные советы на 2022 год от украинских звезд

Главные советы на 2022 год от украинских звезд

Конец года — время подводить итоги и строить планы на следующие 365 дней. Несмотря на все сложности в 2021, это время принесло новые уроки и важный для каждого из нас опыт.

Алла Клименко, психолог, тренер и соосновательницеа проекта Upgrade задала своим звездным друзьям один важный вопрос — "используя весь опыт 2021 года, какие советы хочется дать себе на следующий год?" Инсайтами поделились знаменитости и сама Алла Клименко.

Маша Ефросинина, телеведущая, Почетный Посол ООН по вопросам народонаселения

Маша Ефросинина / Instagram Маши Ефросининой

Вообще не переживай, что кто подумает. Они же не парятся, что можешь подумать о них ты. Просто делай свое как считаешь нужным.

Цени поддержку близких. Только их любовь создает запас прочности для достижения больших результатов.

Почуяв лицемерие от тех, кто рядом, не трать время на убеждения, что тебе показалось. Не показалось!

Tayanna, певица

Tayanna / instagram.com/tayanna_reshetnyak

Легкости во всем.

Планируй перед тем, как делать.

Люби на полную.

Юлия Санина, солистка группы The Hardkiss

Юлия Санина / Instagram Юлии Саниной

Все временно — неудачи, падения и кризис обязательно закончатся. Рассвет всегда приходит, как и закат, поэтому цени каждое радостное мгновение.

Не расстраивайся сильно и не злись на людей — у каждого свои "объективные" причины.

Береги тех, кто с тобой в "одной лодке".

Мечтай и ничего не бойся. "Олимпийский" осилит самый смелый.

Дима Каднай, фронтмен группы Kadnay

Дима Каднай/Instagram Димы Кадная

Не теряй ни минуты, живи жизнь здесь и сейчас!

Не сомневайся в себе, ведь ты вдохновляешь других, сам того не зная.

Ты это можешь и сделаешь. И даже больше. Вперед.

Заботься о близких. Будь благодарен себе и людям. Люби!

Катя Сильченко, дизайнер, основательница бренда the COAT by Katya Silchenko

Катя Сильченко/Instagram Кати Сильченко

Ты все делаешь правильно, Катя, не сомневайся.

Позволь себе чуть больше отдыхать.

Проводи больше времени с Сати, она так быстро растет.

Алла Клименко, психолог, тренер и соосновательница проекта Upgrade

Алла Клименко/Instagram Аллы Клименко

Быть у себя на первом месте — это не эгоизм. Это — жизненная необходимость.

Чем четче твое видение будущего, чем понятнее твои цели, тем меньше у тебя времени на тревогу и бесполезное обдумывание прошлого.

Урок будет повторяться до тех пор, пока не будет выучен. Больше доверяй себе, принимай решения и ничего не бойся.

Попробуйте и вы ответить себе на этот вопрос: переосмыслить прошедший год и дать советы на следующий. Главное — будьте честны с собой, не бойтесь признавать неудачи, не забывайте благодарить себя за достижения и мечтайте без границ.

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