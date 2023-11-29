Главный герой "Голодных игр" Том Блит: новый молодой секс-символ Голливуда, о котором все говорят

Том Блит – новая суперзвезда кино. Он главный актер в крупнейшем блокбастере сезона – "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях". Именно от его игры и зависело, станет ли приквел одной из самых успешных франшиз прошлого десятилетия удачным. Но выдающийся режиссер Фрэнсис Лоуренс сделал правильный выбор, потому что игра молодого актера была единодушно признана удачной со стороны зрителей и критиков.

Все уверены, что Тома Блита ждет успешная карьера с перспективами стать новой суперзвездой, но еще до успеха в "Голодных играх" он успел многое сделать и оставить свой образ на экранах. Рассказываем самое интересное об актере, сделавшем жестокого диктатора Панема Кориолана Сноу привлекательным.

Том Блит/Кадр из фильма

Становление как актера: личная трагедия и ранний успех

Том Кейр Блит родился 2 февраля 1995 года в городе Бирмингем в английском графстве Вест-Мидлендс, но его детство прошло в пригороде Ноттингема в Вудторпе.

Том Блит / Фото: Associated Press

Отец Тома, Гэвин Блит, был британским телевизионным продюсером и журналистом, получившим широкую известность благодаря работе над мыльной оперой "Ферма Эммердейл". Он также принял участие в разработке теле-сериала "Улица коронации" в качестве редактора сюжета. Гэвин умер от рака лимфомы, когда Тому было 15 лет.

Том Блит / Фото: Associated Press

Том играл на сцене Национального молодежного театра, а позже продолжил обучение в Джульярдской школе в Нью-Йорке, где всегда и мечтал учиться.

Том Блит / Фото: Associated Press

Актерскую карьеру Блит начал с небольших второстепенных ролей в фильмах "Робин Гуд" и "Кровь пеликана". В основу "Робина Гуда" легла легенда о популярном герое средневековых английских народных баллад, который был предводителем лесных разбойников и орудовал в Шервудском лесу. Режиссером картины стал Ридли Скотт, а главные роли сыграли Рассел Кроу, Кейт Бланшетт, Марк Стронг и Уильям Херт. Лента "Кровь пеликана" стала адаптацией одноименного романа Криса Коула и Криса Фредди.

Том Блит / Фото: Associated Press

Молодая звезда: успех на ТВ и первая слава

В 2018 году Том сыграл ведущую роль в драматической комедии "Скотт и Сид", а после окончания Джульярдской школы получил роль Глена Байама Шоу в биографической драме Теренса Дэвиса "Благословение". Драма была вдохновлена биографией британского поэта и ветерана боевых действий Зигфрида Сассуна, отправленного в психиатрическое учреждение за свою антивоенную позицию во время Первой мировой войны. Фильм показали на кинофестивале в Сан-Себастьяне, где получил приз жюри за лучший сценарий.

Том Блит / Фото: Associated Press

В 2022 году актера пригласили в американскую многосерийную историческую драму "Позолоченный век", события которой происходят в Нью-Йорке в 1880-е годы. В центре сюжета оказалась осиротевшая дочь покойного генерала-южа Мариан Брук, переезжающая в Нью-Йорк к своим тетушкам.

В этом году актер получил главную роль в драматическом сериале в жанре вестерна "Билли Кид", создателем которого стал Майкл Герст, известный как шоураннер сериалов "Тюдоры" и "Викинги". Сериал является эпическим происшествием, основанным на жизни Уильяма Генри Маккарти, также известного под именем Билли Кид, который был американским гонфайтером и убил несколько человек, после чего сам погиб в возрасте 21 года. На данный момент вышло два сезона сериала, который любят как зрители, так и критики. Сейчас планируется третий сезон, который может выйти уже в 2024 году.

Том Блит / Фото: Associated Press

"Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях": роль, после которой проснулся знаменитым на весь мир

В 2023 году Том получил главную роль в научно-фантастическом боевике Фрэнсиса Лоуренса "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях", который стал приквелом антиутопических фильмов "Голодные игры", основанных на одноименной серии книг Сьюзен Коллинз. В картине актер сыграл роль юного Кориолана Сноу, позже ставшего президентом Панема. Действие разворачивается в той же вселенной, что и "Голодные игры", но за 64 года до событий, произошедших с Китнисом Эвердиным.

Том Блит/Кадр из фильма

Лента стала хитом и возглавила бокс-офисы по всему миру, а игра Блита была признана одним из главных положительных моментов фильма. Вот что о звездном красавце пишут ведущие мировые СМИ:

"Хорошей новостью является то, что Блит отличный, сыграв звездную роль Кориолана", – LA Times.

Том Блитт и Рэйчел Зеглер/Кадр из фильма

"С того момента, как Том Блит появился без рубашки на экране в фильме "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях", я знала, что он станет следующим крашем в Интернете. Его персонаж – главный кандидат для фанатских роликов в TikTok ", – Dicider.

Том Блит/Кадр из фильма

"В роли Кориолана Блиту удается показать ярую и разумную игру с удивительной ясностью, совмещая изменения в своем внутреннем диалоге", – Hindustan Times.

Увидеть фильм "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях" и Тома Блита без рубашки можно в кинотеатрах Украины.

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