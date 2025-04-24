Годовщина смерти Уоллис Симпсон: за что не любили жену короля Эдуарда VIII

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / © Associated Press

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Она была очень знаменитой и богатой, но умирала в одиночестве и без памяти. Истории ее жизни интересна и невероятно сложна, а также неоднозначна. Мы попытались разобраться детальнее за что же британский истеблишмент 30-х годов так невзлюбил Уоллис, а король Эдуард VIII вопреки общественному мнению оставил трон ради этой женщины.

Британцы не приняли Уоллис Симпсон

Считается, что королевская семья Британии не приняла Уоллис Симпсон в семью и не видела ее в роли жены будущего короля Англии. Но проблема была не столько в этом, сколько в том, что Уоллис была дважды разведенной женщиной (а на деле еще даже не разведенной со своим вторым мужем Эрнестом Симпсоном), когда познакомилась с принцем Уэльским Эдуардом в 1931 году на вечеринке, организованной тогдашней любовницей принца Уэльского — Тельмой Фернис. Именно она пригласила Уоллис в свой загородный дом Берроу Корт, где та и познакомилась с престолонаследником. А уже через три года Уоллис и Эдуард начали встречаться.

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / © Associated Press

Однако, как невеста для будущего короля Уоллис была неприемлема для правительства Великобритании и всех других правительств доминионов Британского Содружества, так как была разведенной женщиной, а Эдуард VIII был главой Церкви Англии, которая не позволяла разведенным повторно вступать в брак в церкви, если предыдущий супруг был еще жив.

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Именно по этой причине много лет спустя королева Елизавета II не присутствовала на бракосочетании своего старшего сына Чарльза и Камиллы Паркер Боулз, а ее старшая дочь — принцесса Анна — выходила во второй раз замуж в Шотландии.

Деньги, как одна из причин

Уоллис Симпсон / © Getty Images

Были опасения, что Уоллис Симпсон интересовали только деньги и ее будущий статус в счучае замужества с принцем Уэльским. Говорили, что она не любила Эдуарда, который наоборот был ею абсолютно увлечен. Также были опасения, что она продолжает вести беспорядочную половую жизнь. Все это создало ситуацию, в которой Эдуарду пришлось выбирать — или трон, или любовь. И он выбрал любовь.

Отречение от престола

20 января 1936 года скончался король Георг V, а его старший сын Эдуард был провозглашен королем Великобритании и Ирландии. На следующий день он вызывающе нарушил протокол, наблюдая за провозглашением манифеста о своем вступлении на престол в компании замужней миссис Симпсон. Коронация Эдуарда VIII была назначена на 12 мая 1937 года.

А 11 декабря 1936 года король отрекся от престола, чтобы жениться на Уоллис Симпсон.

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII в день свадьбы, 1937 год / © Associated Press

Уинстон Черчиль поддерживал короля

Бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, который был другом короля Эдуарда писал об этой паре:

«Хотя на них и лежало клеймо преступной любви, никакие отношения не могли бы показаться более естественными, более свободными от непристойности и вульгарности», — цитирует его слова honey.nine.com.au.

А те, кто действительно хорошо знал Уоллис Симпсон видели в ней женщину с добрым сердцем, которая была невероятно начитанной и с искрометным чувством юмора. Она также была очень предана своей матери и тете, и она была большой сторонницей работающих женщин в то время, когда считалось неприемлемым, чтобы женщины занимались карьерой. Также были найдены ее письма, в которых она писала, что не хочет становиться королевой и могла довольствоваться бы статусом любовницы. Говорили, что она даже пыталась прекратить эти отношения, но Эдуард угрожал покончить с собой, если она от него уйдет.

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / © Getty Images

Она не ушла, а он оставил ради любви к ней престол. И хотя британцы по большей степени его поддерживали, так как любили своего короля, считая его весьма харизматичным, правительство и церковь их брак запретили.

Она была умной и стойкой женщиной

Многие не признавали, что Уоллис Симпсон была невероятно умной и стойкой женщиной, пережившей первый брак, полный насилия. Она также много путешествовала по Европе и Азии в то время, когда для женщин было не принято путешествовать без мужчины. Уоллис также стала первой женщиной, удостоенной звания «Женщина года» по версии журнала Time.

«За один только 1936 год она стала самой обсуждаемой и самой вызывающей интерес личностью в мире. В этом отношении ни одна женщина в истории не могла сравниться с миссис Симпсон.

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / © Getty Images

3 июня 1937 года Уоллис и Эдуард поженились во Франции, в замке Шато-де-Канде. Их брак длился до 1972 года, самой смерти Эдуарда, герцога Виндзорского. Уоллис умерла в 1986 году.