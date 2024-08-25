Годовщина свадьбы: 10 интересных фактов об отношениях кронпринца Хокона и кронпринцессы Метте-Марит

25 августа 2024 года норвежская кронпара отмечает 23-ю годовщину со дня своей свадьбы. Против их союза выступали многие, но спустя много лет мы видим, что кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит выглядят, как и прежде счастливыми. Сегодня мы решили вспомнить, как начинался их союз и рассказать вам интересные факты о паре.

Мы упомянули, что против их свадьбы были норвежские подданные и парламент, а вот отец кронпринца Хокона – король Харальд V поддержал сына, так как знал, что такое получить разрешение на то, чтобы жениться на простолюдинке.

Метте-Марит Тьессем Хойби / Фото: Getty Images

1.Метте-Марит Тьессем Хойби родилась в Кристиансанне, на юге Норвегии, в семье журналиста местной газеты, Свена О. Хойби и Марит Тьессем. Ее родители развелись, а отец позднее женился во второй раз. Метте-Марит из самой обычной семьи, то есть простыми словами "простолюдинка" на которую в 1997 году обратил внимание наследный принц.

2. Впервые они встретились на музыкальном фестивале Quart (крупнейшем музыкальном фестивале Норвегии), хотя их роман не завязался сразу. Это была середина 90-х.

3. На момент их второй встречи в 1999 году Метте-Марит уже была в статусе матери-одиночки (в 1997 году в 24 года она родила сына Мариуса от своего тогдашнего бойфренда Мортена Борга (осужденного впоследствии за наркотики). Вторая встреча принца и девушки также произошла на этом фестивале.

Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / Фото: Associated Press

4. Их отношения не были лишены противоречий, поскольку Метте-Марит была бывшей официанткой и воспитывала малолетнего сына от предыдущих отношений. А когда широкой публике стало известно о "бурном прошлом "потенциальной невесты наследника престола, девушка призналась, что в прошлом злоупотребляла наркотиками и любила тусоваться. Свою молодость она описывала, как "слишком бунтарскую".

5. Перед тем, как объявить о помолвке пара восемь месяцев жила в квартире в Осло, что не одобрялось консервативной церковью Норвегии. Это привело к тому, что поддержка монархии как института достигла рекордно низкого уровня в этот период. Особенно, после того, как всплыли подробности о том, что Метте-Марит увлекалась наркотиками.

Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон в день помолвки / Фото: Getty Images

6. 1 декабря 2000 года было официально объявлено об их помолвке. А 10 декабря 2000 года состоялось первое официальное появление Метте-Марит в качестве невесты наследного принца на церемонии вручения Нобелевской премии мира в мэрии Осло.

Кронпринцесса Метте-Марит и ее помолвочное кольцо / Фото: Getty Images

7. Их свадьба состоялась 25 августа 2001 года. Жених ждал невесту у дверей церкви, тем самым нарушая традицию, так как Метте-Марит хотела пройти по проходу рядом с Хоконом, а не под руку с отцом.

Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / Фото: Getty Images

8. На свадьбе невеста прослезилась после слов епископа Гуннара Столсетта, венчавшего пару. Он сказал: "Вы выбрали не самый легкий путь, но любовь восторжествовала". Свадебная церемония длилась один час, и невеста плакала на протяжении всей церемонии. Метте-Марит была одета в платье из белого шелкового крепа.

Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / Фото: Associated Press

Она выбрала гирлянду из розовой лозы вместо букета и надела 6-метровую фату с тиарой Diamond Daisy Bandeau, подаренную королем Харальдом V и королевой Соней. Кронпринц Хокон был в черной армейской форме с красным поясом и медалями.

Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон в день свадьбы / Фото: Getty Images

9. Сын Метте-Марит, Мариус Хойби, был пажем, ему было на тот момент 4 года. А на королевской свадьбе присутствовали многие европейские королевские особы.

Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / Фото: Getty Images

10. Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит прожили в браке более 20 лет и стали родителями двоих детей: принца Сверре Магнуса и принцессы Ингрид Александры, которая однажды станет королевой Норвегии.

Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / Фото: Getty Images

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