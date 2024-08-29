Годовщина свадьбы: интересные факты об отношениях короля Харальда V и королевы Сони

Норвежский король Харальд V и его жена королева Соня (обоим по 87 лет) празднуют сегодня 56-ю годовщину своей свадьбы. Они поженились 29 августа 1968 года и на пути к их семейному счастью, было много преград. Рассказываем вам самые интересные факты об этой норвежской паре.

1. Наследный принц Харальд и его возлюбленная Соня Харальдсен тайно встречались девять лет из-за возражений против того, что невеста будущего короля не королевских кровей, иными словами – простолюдинка.

2. Соня Харальдсен родилась 4 июля 1937 года в Осло, она дочь торговца одеждой Карла Августа Харальдсена и Дагни Ульрихсен. Росла в многодетной семье, где было еще три брата и три сестры.

Кронпринц Харольд и Соня Харальдсон / Фото: Getty Images

3. Соня дипломированная швея, а также бухгалтер, а еще имеет диплом бакалавра по французскому, английскому языках и истории искусств, которые изучала в Университете Осло.

4. Им обоим было по 22 года, когда они познакомились. Это произошло на вечеринке в июне 1959 года. А в августе кронпринц пригласил Соню на свой выпускной бал, где они впервые сфотографировались вместе. Тогда пара и приняла решение, что хочет быть вместе.

Кронпринц Харольд и Соня Харальдсон / Фото: Getty Images

5. Спустя много лет отношений Харальд, как наследник норвежского престола и единственный сын в семье (у него есть две сестры) заявил, что никогда не женится, если ему не позволят это сделать с женщиной, которую он любит. А это фактически положило бы конец правлению его семьи и, вероятно, монархии в Норвегии, поскольку Харальд был единственным наследником престола. После этого его отец, король Улаф V, проконсультировался с правительством, и, в результате оно дало разрешение на этот союз.

Кронпринц Харольд и Соня Харальдсон в день помолвки, 19 марта 1968 года / Фото: Getty Images

6. О помолвке было объявлено 19 марта 1968 года. На момент свадьбы Харальду и Соне было по 31. Пара сыграла свадьбу 29 августа 1968 года в Осло. Соня обрела титул Королевского Высочества и титул кронпринцессы Норвегии.

Кронпринц Харольд и Соня Харальдсон / Фото: Getty Images

7. В день свадьбы невеста была одета в шелковое свадебное платье Дома Molstad & Co Oslo. Она не носила тиару, вместо этого использовала цветы в волосах, чтобы закрепить длинную фату из тюля. Она несла букет белых роз, фрезий, ландышей и орхидей в руках. Наследный принц Харальд был одет в черную парадную форму норвежской армии с лентой и звездой ордена Святого Олафа и звездами ордена Слона и ордена Серафима.

Будущая королева Соня и наследный принц Харальд V / Фото: Getty Images

8. В 32 года Соня впервые забеременела, но потеряла своего первенца из-за выкидыша, который произошел 2 июля 1970 года на праздновании дня рождения на борту королевской яхты ее свекра, короля Улафа V. Выкидыш стал темным периодом в жизни 32-летней кронпринцессы Сони.

Королева Соня и король Харальд V в день своей свадьбы / Фото: Associated Press

9. Через год после этого Соня родила дочь принцессу Марту Луизу и еще через два года принца Хокона – нынешнего наследника норвежского престола.

Кронпринц Харольд и Соня Харальдсон / Фото: Getty Images

10. Отец Харальда, король Улаф V умер в январе 1991 года, и его 53-летний сын взошел на престол Норвегии, став новым монархом. Его супруга Соня получила титул королевы-консорта. С тех пор Норвегия Норвегия впервые обрела королеву после кончины бабушки Харальда, королевы Мод, случившейся в 1938 году (мать Харальда, кронпринцесса Марта Шведская, умерла еще до того, как ее муж Улаф V вступил на престол).

Кронпринц Харольд и Соня Харальдсон / Фото: Getty Images

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