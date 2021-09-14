Голливудская дива и княгиня Монако: история жизни и любви Грейс Келли

История Грейс Келли похожа на сказку, но с трагическим концом.

Она о том, как девочка из простой семьи, которую родители считали едва ли не "гадким утенком", смогла стать голливудской звездой, а после отказалась от успешной карьеры в кино, о которой всегда мечтала, ради отношений с князем Монако Ренье III, став его супругой и новой княгиней Монако. Сегодня, в день смерти Грейс Келли, вспоминаем ее историю жизни и любви.

Грейс Келли / Associated Press

Детство и юность

Грейс Келли родилась в Филадельфии, штат Пенсильвания, в США в богатой и влиятельной семье и стала третьим, но не самым любимым ребенком своих родителей Джека Келли (в прошлом - олимпийского чемпиона по академической гребле) и Маргарет Майер (бывшей фотомодели и домохозяйки). У Грейс была старшая сестра Пегги и брат Джон, а также младшая сестра Лизанна. Особо родители опекали спортсменку Пегги и сына Джона, который пошел по стопам отца и увлекся греблей. Грейс же совсем не увлекал спорт, с юных лет она проявляла интерес к актерству. Она получила строгое католическое образование и впервые вышла на сцену в шестилетнем возрасте в театрализованном рождественском представлении, сыграв роль Девы Марии. В 12 лет девочка сыграла главную роль в пьесе "Не кормите животных". Во время учебы в частной школе Стивенса Келли участвовала в разных драматических и танцевальных постановках. Родители не разделяли восторг дочери от актерства и не поддерживали ее увлечения. И, возможно, судьба Грейс сложилась бы иначе, но после окончания школы девушка не поступила в Колледж Беннингтон и приняла решение ехать в Нью-Йорк, чтобы воплотить свою мечту в жизнь. Родители были недовольны ее решением, а отец говорил, что Грейс ведет себя "ничуть не лучше уличной проститутки".

Нью-Йорк и начало звездного пути

Грейс Келли / Associated Press

В 1949 году Грейс Келли прошла прослушивание в Американскую академию драматических искусств в Нью-Йорке. На прослушивании Грейс показывала сцену из "Факелоносцев" своего дяди Джорджа Келли, благодаря его влиянию 19-летнюю Грейс взяли на обучение, несмотря на то, что академия уже завершила прием студентов. Во время учебе Грейс пробовалась на огромное количество ролей, но ей предлагали лишь сниматься в рекламе. Она немного играла на Бродвее в пьесе Стриндберга "Отец". В 1951 году ее пригласили на эпизодическую роль в фильм "14 часов", в 1952-м она снялась в вестерне "Ровно в полдень" с популярным в те года Гэри Купером, который был ее партнером на площадке. В 1953 году Келли сыграла в "Могамбо" и за эту работу была выдвинута на премию "Оскар" как лучшая актриса второго плана. "Оскар" она не получила, но фильм был успешен, имел хорошие кассовые сборы, а сама актриса удостоилась "Золотого глобуса". Свой "Оскар" Грейс получила в 1954 году за главную роль в фильме "Деревенская девушка".

О ней начали говорить критики, ее стали замечать режиссеры. Одним из них был Альфред Хичкок, впоследствии Келли снялась в трех его фильмах и снискала славу самой красивой и самой кассовой актрисы своего времени. Два фильма Хичкока "В случае убийства набирайте „М“" (1954) и "Окно во двор" (1954) — называют его лучшими работами. А во время съемок его фильма "Поймать вора", которые как раз проходили на французской Ривьере, Грейс Келли впервые встретилась со своим будущим мужем – князем Монако Ренье III.

Не случайная встреча

Грейс Келли и князь Ренье III / Associated Press

Их встреча была запланирована, ведь тогда в 1955 году Грейс Келли как раз возглавляла американскую делегацию на Каннском кинофестивале. Уже тогда имя Грейс Келли знали все, актриса как раз получила "Оскар", и неудивительно, что познакомиться со звездой в Каннах хотели многие, среди них был и князь Ренье III. В тот день в расписании Грейс Келли значилась встреча с князем Монако, но актриса, скажем прямо, не очень-то и хотела на нее идти. Вместе их должны были запечатлеть для журнала Paris Match. Как бы Грейс ни хотела вычеркнуть эту встречу из своего расписания, ей пришлось ехать во дворец.

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Говорят, Ренье III был очарован, увидев, как актриса в комнате репетировала перед зеркалом реверанс для него. Ему было 32, он был холост и подыскивал подходящую пассию для брака. Грейс Келли, как никто другой, идеально подходила на роль будущей княгини Монако. Можно сказать, что их брак в какой-то степени был по расчету, а не только по любви. Нет, симпатия между ними, безусловно, была, но Ренье III давно искал женщину, которая бы помогла ему привлечь в Монако инвестиции и могла стать его лицом. Друг князя судостроительный магнат Аристотель Онассис первым предложил идею жениться на голливудской звезде, но на эту роль рассматривали другую блондинку Мэрилин Монро. Но потом Ренье встретил Грейс Келли.

Грейс Келли и князь Ренье III с родителями актрисы в день помолвки / Associated Press

Период ухаживаний длился недолго -уже на Рождество 1955 года Ренье III сделал возлюбленной предложение. В январе 1956-го пара отправилась в США к родителям Грейс, юная актриса очень прислушивалась к мнению своего отца Джека Келли. До Ренье III ей уже делали предложения, но всех кандидатов "забраковывал" отец девушки. Князь Монако это "испытание на прочность" прошел, и Джек Келли дал свое согласие на брак.

Первое кольцо Грейс Келли / Associated Press

Ренье III преподнес будущей супруге два кольца: первое – немного старомодное, с мелкими бриллиантами и рубинами, подходящее под цвет флага Монако. А через несколько недель подарил второе – роскошное кольцо Cartier с бриллиантом изумрудной огранки весом 10,47 карата. Грейс была впечатлена, не снимала кольцо даже на съемках своего последнего фильма "Высшее общество". Впоследствии за жизнь Келли часто получала украшения от Cartier, это был ее любимый ювелирный бренд. Позже многие будут говорить, что Грейс Келли пожертвовала ради Ренье III карьерой актрисы, что было абсолютной правдой, ведь князь поставил ей условие, вступая в этот союз, она не сможет больше сниматься в кино. Но тогда, в начале апреля 1956 года, голливудская суперзвезда приехала в Монако счастливая и полная надежд…

Грейс Келли и князь Ренье III / Associated Press

Свадьба и дети

18 апреля 1956 года состоялась гражданская церемония бракосочетания Грейс и Ренье, а 19 апреля они обвенчались в Свято-Николаевском соборе. Ренье был одет в военную форму собственного дизайна, а Грейс шла под венец в кружевном платье, автором которого стала Хелен Роуз - художник по костюмам кинокомпании Metro Goldwyn Mayer. Именно она создавала костюмы для героинь Келли в кино, поэтому актриса приняла этот наряд в качестве свадебного подарка с удовольствием. На создание свадебного наряда ушло 18 метров шелка, 23 метра шелковой тафты, 90 метров шелкового тюля и более 270 метров валансьенского кружева. Наряд состоял из трех юбок, а спереди застегивался на 30 пуговиц. Голову невесты украшала "джульетка" - головной убор, сшитый из кружева, к ней крепилась фата, расшитая цветами и птицами, символизирующими влюбленных. Свадебные туфли создал Дэвид Эвинс, а свадебный букет невесты был из любимых ею ландышей.

Грейс Келли и князь Ренье III в день свадьбы / Associated Press

Около 50 миллионов долларов было потрачено на эту, как тогда говорили, "свадьбу века". Большую часть трат покрыла киностудия MGM, сотрудничавшая с Грейс, именно она получила право транслировать церемонию в обмен на разрыв контракта с Келли. Свадьбу смотрели более 30 миллионов человек по всему миру. После торжества молодожены отправились в путешествие по Средиземному морю на собственной яхте.

Свадебное платье Грейс Келли / Associated Press

Грейс – образцовая, но несчастная принцесса

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В браке у Грейс и Ренье III родилось трое детей. Спустя несколько лет оказалось, что супруги слишком разные, и многим стало очевидно, что их брак держался отнюдь не на любви, а на взаимном уважении к статусам, в которых каждый из них пребывал. Княгиня Грейс была идеальной принцессой: всегда безупречно выглядела, посещала все протокольные мероприятия, занималась благотворительностью и воспитывала детей – сына Альбера (известного нынче князя Альбера II) и двух дочерей – принцессу Каролину и принцессу Стефанию.

Грейс Келли с детьми / Associated Press

Очень скоро Келли поняла, что жизнь в Монако похожа на жизнь в золотой клетке, где нет места личному счастью. Поговаривали, что у Келли было много любовников на стороне и все меньше общих интересов с собственным мужем. Однако о разводе речи никогда не шло. Никто не знает, как бы продолжалась их жизнь, если бы не трагическая авария.

Гибель княгини Грейс

13 сентября 1982 года Грейс Келли попала в автокатастрофу, не справившись с управлением автомобиля, за рулем которого находилась. Ее машина сорвалась с крутого поворота и упала на склон горы.

Грейс Келли / Associated Press

В этот момент вместе с Келли в автомобиле находилась ее младшая дочь Стефания, чудом оставшаяся в живых. Как и в случае с принцессой Дианой, княгиню Монако извлекали из автомобиля еще живой. Она умерла на следующий день в госпитале, так и не приходя в сознание. Через три года госпиталь переименовали в Больничный центр княгини Грейс. По версии профессора Жана Шателана, главного хирурга госпиталя Монако, где скончалась Грейс Келли, перед аварией она перенесла инсульт.

Похоронили Грейс Келли 18 сентября 1982 года в семейном склепе Гримальди после реквиема в Соборе Святого Николая в Монако. Похороны Келли смотрели по телевидению 100 миллионов зрителей по всему миру. Ее муж князь Ренье III до самой своей смерти остался вдовцом, он умер в 2005 году после продолжительной болезни.

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Княгиня Монако Грейс Келли (15 фото)

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