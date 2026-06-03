Голливудский секрет молодости: почему Шарлиз Терон "живет" в LED-маске

Шарлиз Терон youtube.com/@ELLE / © YouTube

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Когда-то мы только догадывались, как на самом деле выглядит бьюти-рутина звезд. Сегодня же голливудские секреты все чаще становятся частью открытого диалога, как вот, например, в подкастах или интервью и форматах «Ask Me Anything». Поэтому именно для подкаста ELLE актриса Шарлиз Терон призналась в своей неожиданной бьюти-одержимости, которая уже давно стала тихим фаворитом Голливуда.

Издание Woman&Home рассказало о новой волне интереса к одному из самых заметных бьюти-трендов последних лет — LED-терапии или, проще говоря, использованию красного света для ухода за кожей.

Такие устройства — это неинвазивные гаджеты, которые используют низкоуровневый красный и близкий инфракрасный свет. Их цель — поддерживать обновление кожи, уменьшать воспаление, покраснение, пигментацию и визуальные признаки старения. Именно поэтому красный свет уже называют «самым главным секретом Голливуда» в борьбе за сияющую и свежую кожу.

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Все больше звезд открыто признают свою любовь к LED-гаджетам. Среди них — Виктория Бекхэм и Элизабет Херли.

Шарлиз Терон и ее «одержимость» светом

Во время интервью в формате «Ask Me Anything» («Спроси меня что хочешь») актрисе задали простой вопрос о ее нынешней «бьюти-одержимости». В ответ она с юмором отметила, что в 50 лет у нее уже нет чего-то любимого, как раньше.

Однако, после короткой паузы ее спросили о «красном свете». Именно это стало ключом к ответу, ведь актриса призналась, что действительно увлечена световыми технологиями в уходе за кожей, в частности LED-гаджетами для домашнего ухода.

Она подчеркнула, что активно использует как световые маски, так и портативные LED-инструменты, и почти не расстаётся с ними в повседневной жизни. По её словам, она настолько увлечена этими устройствами, что могла бы буквально постоянно «жить в красном свете», настолько ей нравится их эффект и ощущения от использования.

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Актриса признается, что LED-маски с красным светом стали для нее привычной частью ухода. По ее словам, она искренне полюбила эти устройства и считает их самым эффективным бьюти-средством, которое использовала за последние годы.

Она подчеркивает, что именно LED-терапия дала ей более заметный результат, чем любые кремы или лосьоны. По ее мнению, ни один традиционный уходовый продукт не давал настолько очевидного эффекта, как регулярное использование маски с красным светом.

Так что то, что еще вчера было нишевой технологией, сегодня стало частью массовой бьюти-культуры. Красный свет превратился в символ нового подхода к уходу за кожей, технологичного, мягкого и регулярного.

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