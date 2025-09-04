Голос бунта: 5 самых известных антиутопий в кино и сериалах

Реклама

Жанр антиутопии и в литературе, и в кино всегда был не только пророческим, но и предостерегающим. Ведь он показывает нам общества, где исчезла свобода, а индивидуальность стала преступлением. Эти миры могут казаться фантастическими и далекими от нашей обыденности, но одновременно в них оправдываются реальные страхи современного общества: потеря контроля над собственной жизнью, всевластие государства и угроза, которую несет с собой слепое повиновение.

Каждый из проектов этой подборки - манифест против тоталитаризма, который напоминает, что даже в самых мрачных обстоятельствах борьба за собственную идентичность и свободу остается высшей человеческой ценностью. От культовой киноклассики до современных сериалов, эти истории заставляют нас критически посмотреть на собственное настоящее и осознать, насколько хрупкой может быть свобода.

"Механический апельсин" (1971)

"Механический апельсин" - культовый фильм, снятый мастером кинематографа Стэнли Кубриком по одноименному роману британского писателя Энтони Берджесса.

События разворачиваются в антиутопическом будущем, где действует банда подростков, которые жестоко издеваются над людьми, а их лидер Алекс (Малкольм Макдауэлл) является идеологом их ультранасилия и одновременно - настоящим ценителем классической музыки. После ареста за убийство Алекс становится участником экспериментальной правительственной программы по коррекции поведения "Техника Людовика". Власти стремятся "вылечить" его от жестокости, заставляя смотреть сцены насилия, сопровождающиеся классической музыкой. Эксперимент срабатывает, но лишает Алекса не только способности совершать зло, но и свободы выбора.

Фильм считается культовым не только благодаря смелому визуальному стилю и музыке, но и из-за глубоких философских вопросов, которые он ставит. Фильм заставляет задуматься, может ли человек быть "принудительно добрым". И действительно ли манипуляции человеческой природой способны ценностно изменить личность, или же они просто превращают человека в "механический апельсин" - что-то живое снаружи, но лишенное души и свободы внутри.

"Рассказ служанки" (2017 - 2025, 6 сезонов)

Сериал-антиутопия, основанный на одноименном романе канадской писательницы Маргарет Этвуд, стал настоящим культурным феноменом, получил многочисленные награды "Эмми" и "Золотой глобус" и расширил мир, созданный автором, и добавив ему жестокости и реалистичности.

История происходит в тоталитарной Республике Гилеад, возникшей на территории бывших Соединенных Штатов после гражданской войны. Из-за экологической катастрофы большинство женщин потеряли способность рожать детей. В этом новом мире, где вся власть принадлежит военным и царит религиозный фундаментализм, женщины лишены всех прав, а те, которые еще способны рожать, становятся так называемыми "Служанками". Их отдают в богатые семьи, где они вынуждены выполнять роль суррогатных матерей для офицеров и их бесплодных жен. Рассказ ведется от одной из таких служанок (Элизабет Мосс), которая в прошлой жизни называлась Джун Осборн, а теперь ее называют Фредова — от имени командора Фреда, чьей собственностью она стала.

"Рассказ служанки" исследует темы женской эмансипации, потери идентичности и борьбы за собственную свободу в условиях тотального гнета, показывая, какой невероятно хрупкой является свобода, и как важно помнить, кто ты есть, даже когда система буквально пытается стереть твою личность.

"Долгая прогулка"

11 сентября в кинотеатрах Украины стартует "Долгая прогулка" - экранизация самого первого романа Стивена Кинга, который он написал еще студентом и впоследствии издал под псевдонимом Ричард Бахман.

События разворачиваются в альтернативном мире, где США является тоталитарным государством, правительство которого ежегодно проводит жестокое соревнование под названием "Длинное шествие". Сто юношей должны непрерывно идти по определенному маршруту, не снижая скорость, под наблюдением военных. Тот, кто останавливается или замедляется, получает предупреждение, а после четвертого предупреждения его расстреливают. В этой игре на истощение есть только один победитель, который в финале получает внушительный приз. Двух участников Шествия, на которых держится фокус истории, Рэя и Питера, сыграли молодые актеры Купер Гоффман («Локрическая пицца») и Дэвид Джонссон («Чужой: Ромулус»). А безжалостного надзирателя за Шествием, Майора, воплотил Марк Геммил — легендарный Люк Скайуокер из «Звездных войн».

Экранизация, как и оригинальный роман-антиутопия, концентрируется на теме человеческой стойкости. Фильм показывает, как даже в самых жестоких обстоятельствах способна родиться настоящая дружба, и как люди объединяются, чтобы противостоять внешнему давлению, усталости, системе и страху.

Кинофраншиза "Голодные игры"

Режиссер "Долгой прогулки" Фрэнсис Лоуренс - не новичок в теме антиутопий, ведь именно он снял все, кроме первой, части культовой кинофраншизы "Голодные игры" по одноименной серии романов американской писательницы Сюзанн Коллинз. Сейчас во франшизу входят: "Голодные игры" (2012), "Голодные игры: И вспыхнет пламя" (2013), "Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I" (2014) и "Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II" (2015). В 2023 году вышел приквел "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях". А в следующем году ждем экранизации еще одного, самого свежего романа-приквела «Голодные игры: Рассвет жатвы».

События основной серии разворачиваются в постапокалиптическом мире, в государстве Панэм на территории современных Соединенных Штатов. Ежегодно из 12 Дистриктов государства случайным образом выбирают по одному юноше и девушке (их называют трибуты), чтобы они приняли участие в жестоких соревнованиях на выживание - Голодных играх, созданных как наказание Дистриктам за восстание, а также как способ Капитолия, центру Панэма, утвердить свою власть. В прямом эфире подростки должны убить друг друга, чтобы выжил только один. Центральным персонажем является Катнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс), которая добровольно занимает место своей младшей сестры на Играх. Вместе с другим трибутом Дистрикта 12 Питой Мелларком (Джош Гатчерсон) Катнисс бросает вызов системе и разжигает пламя восстания. Но ни одна революция невозможна без жертв…

"Повелитель мух" (1990)

"Повелитель мух", снятый режиссером Гарри Хуком, является экранизацией культового одноименного романа британского писателя, лауреата Нобелевской премии Уильяма Голдинга.

Сюжет рассказывает о группе мальчиков, которые выжили после авиакатастрофы и оказались на необитаемом острове. Без взрослых и правил, дети сначала пытаются построить собственное общество, выбирая лидера Ральфа и устанавливая демократические нормы. Однако вскоре власть переходит в руки Джека, который выбирает путь жестокости и грубой силы. И в конце концов островное общество раскалывается на два лагеря: один стремится сохранить порядок и разум, а другой, поддавшись первобытным инстинктам, погружается в хаос и варварство.

Эта антиутопия показывает, что зло не является чем-то внешним - оно живет внутри каждого человека буквально с рождения, и лишь нашим выбором является поддаваться ему или нет. Фильм демонстрирует, как быстро рушатся правила, когда исчезает внешний контроль, и как власть может развращать, превращая "невинных" детей в безжалостных дикарей.