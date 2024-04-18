Грейс Келли: 10 интересных фактов о принцессе Монако

18 апреля 2024 года исполняется 68 лет со дня свадьбы Грейс Келли с князем Монако Ренье III.

Прежде чем стать монакской принцессой Келли была любимицей режиссера Альфреда Хичкока и обладательницей премии "Оскар". Вспоминаем сегодня самые интересные факты о кинозвезде и княгине Монако.

Грейс Келли

1. Грейс Патрисия Келли родилась 12 ноября 1929 года в университетской больнице Ганемана в Филадельфии. Ее отец был олимпийским чемпионом, выигравшем три золотые медали по гребле, а мать преподавала физкультуру в Пенсильванском университете и была первой женщиной, которая тренировала женскую команду с легкой атлетики. Ее семья была богатой и весьма влиятельной. А росла девочка в небольшой сплоченной католической общине.

2. Дядя Грейс Келли был драматургом и получил Пулитцеровскую премию, а другой дядя был звездой водевиля и снимал фильмы для Metro-Goldwyn-Mayer и Paramount Pictures. Юная Грейс пошла по их стопам и стала театральной актрисой.

3. Театром девочка увлеклась со школьной скамьи, когда училась в католической школе. Уже тогда она играла в детских спектаклях и поняла, что ей очень по душе эта работа.

4. Ее родители не были в восторге от стремлений Грейс стать актрисой. Особенно против был отец, он говорил, что актерское мастерство и проституция - это одно и то же. Но из-за низких оценок по математике девушка не смогла поступить в Беннингтон-колледж в июле 1947 года. И вскоре подписала контракт с модельным агентством Уолтера Торнтона. А позже поступила в Американскую академию драматического искусства в Нью-Йорке (не без помощи звездного дяди Джорджа Келли). Ее дядя продолжал давать советы и наставлять Келли на протяжении всей ее актерской карьеры.

5. Кто бы мог подумать, но в детстве Грейс не считали красивой. А ее друзья были удивлены, увидев ее на обложках журналов и киноэкране. Уже на заре своей карьеры Грейс Келли была одной из самых красивых женщин в мире.

6. Прежде, чем получить работу в Голливуде, Грейс Келли пришлось избавиться от филадельфийского акцента, а для этого девушка брала уроки. В результате Грейс удалось приблизить свой акцент к британскому.

Грейс Келли и Марлон Брандо на церемонии вручения премии "Оскар", 30 марта 1955 года. Келли получила награду в номинации "Лучшая актриса года" за роль в фильме "Деревенская девушка" / Фото: Associated Press

7. Ей достались главные роли в лучших фильмах 1950-х годов. Грейс получила "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Деревенская девушка". Она снялась в трех фильма знаменитого Альфреда Хичкока – два из них — "В случае убийства набирайте „М“" (1954) и "Окно во двор" (1954) — называют в числе лучших работ режиссера.

Грейс Келли и режиссер Альфред Хичкок перед просмотром голливудской премьеры фильма "Окно во двор" 18 августа 1954 года в Голливуде, Калифорния / Фото: Associated Press

8. Американский институт киноискусства поместил Грейс Келли на 13-е место в списке "100 величайших звезд кино". Но кинокарьера Келли длилась всего четыре года - с 1952 по 1956 год.

9. Грейс хотела связать свою жизнь с модельером Олегом Кассини, но его возраст и многочисленные разводы не способствовали тому, чтобы родители Грейс аоддержали эту идею дочери.

10. Со своим будущим мужем – князем Монако Ренье III, Грейс Келли познакомилась во время Каннского кинофестиваля в 1955 году. Их первая встреча завершилась прогулкой, далее была тайная переписка, а уже на Рождество 55-го Ренье сделал Келли предложение.

Грейс Келли и принц Монако Ренье III в окружении родителей актрисы в Филадельфии, штат Пенсильвания, 5 января 1956 года, после объявления об их помолвке. Слева — миссис Маргарет Келли, а справа — мистер Джон Б. Келли / Фото: Associated Press

Грейс Келли и принц Монако Ренье III во время встречи с прессой в Филадельфии, штат Пенсильвания, 5 января 1956 года после объявления об их помолвке / Фото: Associated Press

Они поженились на гражданской церемонии 18 апреля 1956 года и обвенчались на церковной церемонии 19 апреля того же года.

Принц Ренье и Грейс Келли во время гражданской церемонии заключения брака во дворце Монако, 18 апреля 1956 года / Фото: Associated Press

После свадьбы с венценосным мужем Грейс стала княгиней Монако, оставила свою кинокарьеру и родила троих наследников князю. Ее сын Альбер II ныне является князем Монако.

Принцесса Грейс Келли c принцем Ренье III после их венчания в соборе Монако, юг Франции, 19 апреля 1956 года. / Фото: Associated Press

Грейс Келли и князь Ренье III с детьми / Фото: Associated Press

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