Харизматичные злодеи: 5 культовых киноисторий о плохих парнях с хорошим вкусом

Реклама

Кинематограф всегда питал слабость к тем, кто нарушает правила, а особенно — к тем, кто делает это с безупречным вкусом. Наблюдая на экране за поступками этих блестящих социопатов, мы тайком желаем им успеха в самых темных замыслах и мгновенно прощаем все грехи за ироничную улыбку или безупречно сшитый костюм. Так почему зрителей так привлекает этот опасный коктейль из высокого интеллекта и полного отсутствия эмпатии? Ответ кроется в мастерстве режиссеров, сценаристов и актеров, которые показывают преступления как увлекательную игру, где ставка — наше собственное чувство морали.

В этой подборке мы собрали пять проектов о злодеях, авторы которых доказывают: харизма — это действительно самое мощное оружие.

«Американский психопат» (2000)

Это — настоящий манифест макиявелизма в дизайнерской упаковке, который сделал серийного убийцу Патрика Бейтмана иконой поп-культуры. Режиссер и сценарист Мэри Геррон и сценарист Гвиневер Тернер блестяще адаптировали одноименный скандальный роман Брета Истона Эллиса, превратив кровавый хоррор в острую сатиру о капитализме 1980-х. Сюжет разворачивается вокруг успешного инвестиционного банкира с Уолл-стрит, чья жизнь состоит из бесконечных визитов в дорогие рестораны, зацикленности на статусе и ночных похождениях, посвященных утонченным убийствам. Патрик Бейтман пытается скрыть от коллег свою кровавую зависимость, однако граница между его идеально холеной профессиональной реальностью и маниакальным безумием постепенно стирается. Главную роль исполнил Кристиан Бэйл, чья самоотдача на съемках стала легендарной: актер в течение месяцев соблюдал фанатический режим ухода за кожей и тренировок своего героя, а также вырабатывал фирменный «стеклянный» взгляд, чтобы идеально передать эмоциональную пустоту социопата.

Реклама

Фильм оставил после себя колоссальный культурный след, разлетевшись на мемы — от «лучшей визитной карточки в мире» до танца с топором под хиты Хьюи Льюиса. Интересно, что на роль Бейтмана изначально активно претендовал Леонардо Ди Каприо, однако впоследствии отказался из-за опасений за свой имидж «кумира подростков» после «Титаника».

«Волк с Уолл-стрит» (2013)

Грандиозное трехчасовое погружение в атмосферу абсолютной вседозволенности стало одной из самых ярких работ режиссера Мартина Скорсезе. Сценарий Теренса Винтера базируется на одноименных мемуарах брокера-афериста Джордана Белфорта, а сама лента мастерски балансирует на грани криминальной драмы и гротескной комедии. Сюжет разворачивается вокруг стремительного взлета лонг-айлендского брокера, который в конце 1980-х благодаря своей агрессивной харизме и сомнительным махинациям создает империю Stratton Oakmont. Пока миллионы текут по реке, Белфорт и его верная «стая» растворяются в бесконечном празднике жизни, наполненном тяжелыми наркотиками, развратом и безумием, пока их пирамида алчности не начинает трещать под давлением ФБР. Главную роль исполнил Леонардо Ди Каприо, который со времен «Американского психопата» повзрослел и стал смелее. И эта актерская смелость оказалась не напрасной: роль Джордана Белфорта принесла актеру «Золотой глобус» и очередную номинацию на «Оскар».

В основе фильма лежит реальная история Джордана Белфорта, который в 1990-х годах действительно обманул инвесторов на сумму более $200 млн. Белфорт провел в тюрьме 22 месяца, где его сокамерником стал актер Томми Чонг, который и убедил бывшего брокера написать книгу воспоминаний. Сегодня реальный «волк» — успешный мотивационный спикер, чья история служит одновременно и увлекательным учебником по продажам, и мрачным предостережением о том, куда может привести неконтролируемый аппетит к богатству.

«Поймай меня, если сможешь» (2002)

Блестящая криминальная трагикомедия от мастера голливудского сторителлинга Стивена Спилберга по сценарию Джеффа Натансона основана на одноименной автобиографии Фрэнка Эбигнейла-младшего, одного из самых известных аферистов в истории США. Сюжет разворачивается вокруг юного Фрэнка, который после развода родителей сбегает из дома и начинает искусную игру в имитацию: благодаря врожденному артистизму, харизматичности и умению подделывать чеки, он успешно выдает себя за пилота авиалиний, врача и юриста. По пятам за Франком следует агент ФБР Карл Генретти (Том Генкс), для которого задержание неуловимого преступника становится делом всей жизни, постепенно перерастающей в странную форму взаимного уважения. А в главной роли мы опять видим Леонардо Ди Каприо, который мастерски сыграл гениального манипулятора, который на самом деле просто ищет признание и семейного тепла.

Реклама

В основе ленты лежит невероятная реальная история Фрэнка Эбигнейла, который до своего 19-летия успел обналичить фальшивые чеки на миллионы долларов в 26 странах мира. Интересно, что после задержания и отбытия наказания реальный Фрэнк сменил сторону и стал ведущим экспертом ФБР по вопросам финансовых махинаций и подделок. Фильм Спилберга стал классикой благодаря своему легкому ритму и ностальгической атмосфере 1960-х, доказывая, что иногда для успешного преступления нужно не оружие, а лишь уверенность в себе и хорошо сшитая форма.

«Декстер» (2006-2013), «Декстер: Новая кровь» (2021), «Декстер: Воскрешение» (2025-…)

«Декстер» — проект, основанный на цикле романов Джеффа Линдсея — заставил миллионы зрителей во всем мире стать соучастниками серийного убийцы и пересмотреть свои взгляды на справедливость. История оригинального сериала, который насчитывает 8 сезонов, разворачивается вокруг Декстера Моргана (Майкл С. Холл), эксперта по анализу брызг крови в полиции Майами, который ведет двойную жизнь: днем он образцовый коллега и брат, а ночью — хладнокровный серийный убийца. Руководствуясь строгим Кодексом, Декстер охотится исключительно на тех преступников, кому удалось избежать закона, превращая свои убийства в ритуальное возмездие за собственные травмы детства. «Декстер» доказывает: даже серийный убийца может иметь сердце, если он вырезает его у людей, которые этого действительно заслуживают.

Сериал пережил несколько этапов трансформации, став настоящей антологией одиночества и социопатии. После оригинального восьмисезонного марафона, франшиза вернулась в 2021 году с мини-сериалом «Новая кровь», где Декстер пытается начать жизнь с чистого листа в заснеженном городке, где Моргана находит его сын Гаррисон (Джек Олкотт). А в 2025-м произошло грандиозное возвращение — вышел сериал «Декстер: Воскрешение», сразу продленный на второй сезон.

«Охотник за наследством» (2026)

Это — самое свежее пополнение в зале славы харизматичных экранных злодеев, которое появится в украинских кинотеатрах уже 12 марта.

Реклама

Режиссер и сценарист Джон Паттон Форд создал не просто чернокомедийный триллер, а изящную сатиру на мир «тихой роскоши» и наследственных привилегий. Сюжет знакомит нас с Беккетом Редфеллоу, харизматичным и изобретательным человеком, который решает вернуть себе 28 миллиардов долларов семейного состояния, которое когда-то несправедливо обошло его мать. Чтобы добраться до этих денег, он начинает мастерски устранять семерых родственников-наследников, инсценируя «несчастные случаи», однако со временем грань между благородной местью и собственной жестокостью становится все тоньше.

Главную роль исполнил Глен Пауэлл, чей типаж «идеального американского парня» здесь приобретает опасный социопатический оттенок. Вместе с экранными партнершами Маргарет Кволли и Джессикой Хэнвик, Пауэлл разыгрывает блестящую шахматную партию, где каждая ошибка стоит чьей-то жизни, а каждый удачный ход хотя и приближает героя к огромному состоянию, но одновременно еще глубже погружает его в темноту собственной амбициозности.