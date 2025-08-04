Харриет Сперлинг: кто такая будущая невестка королевской принцессы Анны

Харриет Сперлинг и Питер Филлипс / © Getty Images

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Питер Филлипс уже был женат

Питер Филлипс уже был женат. Старший внук покойной королевы Елизаветы II родился в 1977 году в первом браке его матери принцессы Анны с капитаном Марком Филлипсом.

Принцесса Анна со своими детьми Питером и Зарой / © Getty Images

Его первой женой стала канадка Отэм Келли, они поженились в 2008 году, в браке у них родилось две дочери и в 2021 году развелись. Таким образом Питер станет первым членом британской королевской семьи своего поколения, который разведется с супругой и вступит в повторный брак.

Питер Филлипс и его первая жена Отэм Келли / © Associated Press

Харриет Сперлинг — детская медсестра

Харриет работает в Национальной службе здравоохранения (NHS) детской медсестрой. Также она является автором колонок. В марте 2024 года она написала для Woman Alive о своем опыте матери-одиночки, вспоминая, как поначалу «ее ресурсы были скудными, а будущее — неопределенным».

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«Однако, несмотря на отсутствие материальной обеспеченности, я открыла для себя силу и жизнь, которые рождаются из истинной бескорыстной любви. Любви, которая может быть посвящена исключительно своему ребенку», — писала Сперлинг в колонке.

Питер Филлипс и Харриет Сперлинг / © Associated Press

Харриет воспитывает дочь, которую зовут Джорджия. Об отце девочки ничего не изветно.

Знакомство Питера и Харриет

Пара познакомилась на спортивном мероприятии, где принимали участие дочери обеих. Их отношениях сперва держались в тайне, так как Питер только недавно расстался с предыдущей пассией Линдси Уоллес, которую в 2021 году даже представил своей бабушке королеве Елизавете II.

Питер и Харриент дебютировали как пара в мае 2024 года

Питер Филлипс с дочерьми и его возлюбленная Харриет на соревнованиях по бадминтону / © Getty Images

Впервые, как пара Питер Филлипс и Харриет Сперлинг появились на публике в мае 2024 года на соревнованиях по бадминтону и скачкам в Глостершире. Тогда к ним присоединились дочери Питера — Саванна и Айла, и они все вместе мило болтали. А в сентябре того же года пара посетила презентацию новой книги «Кулинария и корона» Тома Паркера-Боулза — сына королевы Камилла и Эндрю Паркер-Боулза (ее первого мужа) в Лондоне. Также летом 2024-го Харриетт и Питер впервые появились на Royal Ascot.

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Харриет Сперлинг и Питер Филлипс / © Getty Images

Королевский Аскот 2025 года в преддверии помолвки

В этом году на Королевском Аскоте Харриет и Питер впервые проехались в карете и уже тогда многие заподозрили, что раз уж мисс Сперлинг усадили в королевскую карету, дело идет к свадьбе.

Харриет Сперлинг и Питер Филлипс / © Getty Images

1 августа 2025 года Филлипс объявил, что они со Сперлинг помолвлены, а объявление появились в эксклюзивном выпуске журнала Hello!. Перед этим Питер уведомил об своем намерении сделать предложение возлюбленной короля Чарльза и королеву Камиллу, а также принца Уильяма (как будущего короля Англии) и принцессу Уэльскую Кейт.

Дата свадьбы пары пока что не разглашается, но мы держим руку на пульсе.