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Харриет Сперлинг: кто такая будущая невестка королевской принцессы Анны
1 августа сын принцессы Анны и ее первого мужа Марка Филлипса — 47-летний Питер — объявил о своей помолвке с 45-летней медсестрой Харриет Сперлинг. Мы решили разобраться подробнее, кто же такая новая королевская невестка.
Питер Филлипс уже был женат
Питер Филлипс уже был женат. Старший внук покойной королевы Елизаветы II родился в 1977 году в первом браке его матери принцессы Анны с капитаном Марком Филлипсом.
Его первой женой стала канадка Отэм Келли, они поженились в 2008 году, в браке у них родилось две дочери и в 2021 году развелись. Таким образом Питер станет первым членом британской королевской семьи своего поколения, который разведется с супругой и вступит в повторный брак.
Харриет Сперлинг — детская медсестра
Харриет работает в Национальной службе здравоохранения (NHS) детской медсестрой. Также она является автором колонок. В марте 2024 года она написала для Woman Alive о своем опыте матери-одиночки, вспоминая, как поначалу «ее ресурсы были скудными, а будущее — неопределенным».
«Однако, несмотря на отсутствие материальной обеспеченности, я открыла для себя силу и жизнь, которые рождаются из истинной бескорыстной любви. Любви, которая может быть посвящена исключительно своему ребенку», — писала Сперлинг в колонке.
Харриет воспитывает дочь, которую зовут Джорджия. Об отце девочки ничего не изветно.
Знакомство Питера и Харриет
Пара познакомилась на спортивном мероприятии, где принимали участие дочери обеих. Их отношениях сперва держались в тайне, так как Питер только недавно расстался с предыдущей пассией Линдси Уоллес, которую в 2021 году даже представил своей бабушке королеве Елизавете II.
Питер и Харриент дебютировали как пара в мае 2024 года
Впервые, как пара Питер Филлипс и Харриет Сперлинг появились на публике в мае 2024 года на соревнованиях по бадминтону и скачкам в Глостершире. Тогда к ним присоединились дочери Питера — Саванна и Айла, и они все вместе мило болтали. А в сентябре того же года пара посетила презентацию новой книги «Кулинария и корона» Тома Паркера-Боулза — сына королевы Камилла и Эндрю Паркер-Боулза (ее первого мужа) в Лондоне. Также летом 2024-го Харриетт и Питер впервые появились на Royal Ascot.
Королевский Аскот 2025 года в преддверии помолвки
В этом году на Королевском Аскоте Харриет и Питер впервые проехались в карете и уже тогда многие заподозрили, что раз уж мисс Сперлинг усадили в королевскую карету, дело идет к свадьбе.
1 августа 2025 года Филлипс объявил, что они со Сперлинг помолвлены, а объявление появились в эксклюзивном выпуске журнала Hello!. Перед этим Питер уведомил об своем намерении сделать предложение возлюбленной короля Чарльза и королеву Камиллу, а также принца Уильяма (как будущего короля Англии) и принцессу Уэльскую Кейт.
Дата свадьбы пары пока что не разглашается, но мы держим руку на пульсе.