Хейли Бибер рассказала о диагнозе, который ей поставили после рождения сына: что такое ПМДР

Хейли Бибер / © Associated Press

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Материнство дарит много счастливых моментов, но в то же время может сопровождаться неожиданными физическими и эмоциональными изменениями. Об этом напомнила Хейли Бибер, которая решила поделиться личной историей и привлечь внимание к вопросам женского здоровья. В интервью Women’s Wear Daily модель рассказала, что после рождения сына столкнулась с предменструальным дисфорическим расстройством (ПМДР).

Казалось, что весь мир рушится

Хейли Бибер / © Associated Press

По словам Хейли, ещё до беременности она испытывала симптомы предменструального синдрома, однако после родов эмоциональные проявления стали значительно более интенсивными. Очень сложными были дни накануне менструации: мысли и чувства становились настолько сильными, что даже обычные ситуации казались катастрофическими.

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Бибер рассказала, что примерно через шесть месяцев после рождения сына Джека у неё диагностировали ПМДР. Со временем симптомы постепенно ослабли. Модель также подчеркнула, насколько важно открыто говорить о подобном опыте. По её словам, разговоры с другими женщинами помогают не чувствовать себя одинокой и лучше понимать собственное состояние.

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Что такое ПМДР и чем оно отличается от ПМС

Хейли Бибер / © Associated Press

Предменструальное дисфорическое расстройство (ПМДР) — серьёзное состояние, связанное с менструальным циклом, которое считается более тяжёлой формой предменструального синдрома (ПМС). Оно характеризуется не просто физическим дискомфортом или перепадами настроения, а выраженными эмоциональными и поведенческими симптомами, которые могут существенно влиять на качество жизни.

В отличие от обычного ПМС, ПМДР может сопровождаться настолько сильными эмоциональными реакциями, что человеку становится сложно работать, поддерживать отношения, выполнять повседневные обязанности и контролировать собственное настроение.

Обычно симптомы появляются в течение последней недели перед менструацией, усиливаются накануне её начала и ослабевают в первые дни после этого. Среди наиболее распространённых симптомов:

Резкие перепады настроения

Сильная раздражительность и гнев

Тревожность и внутреннее напряжение

Подавленное настроение

Трудности с концентрацией

Нарушения сна и аппетита

Физические проявления, такие как вздутие живота, чувствительность груди, головная или мышечная боль, ощущение отечности и усталость.

Необязательно, что бы у вас были все эти симптомы сразу, проявления и их интенсивность могут различаться.

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Почему возникает ПМДР

Хейли Бибер / © Associated Press

Точная причина этого расстройства до сих пор не установлена. В то же время его связывают с повышенной чувствительностью организма к естественным гормональным колебаниям в течение менструального цикла. Важную роль могут играть изменения уровня эстрогена и прогестерона, а также реакция мозга на серотонин — вещество, участвующее в регуляции настроения. То есть речь идет не о «чрезмерной эмоциональности» или недостатке самоконтроля, а о состоянии, имеющем биологическую основу.

Ключевое отличие ПМДР от обычного ПМС — интенсивность симптомов и то, насколько сильно они влияют на жизнь. Во время ПМС также могут возникать раздражительность, усталость, тревожность или изменения аппетита. Однако при ПМДР эмоциональные проявления обычно гораздо более выражены и могут серьезно нарушать привычный ритм жизни.

Материнство изменило жизнь

Хейли Бибер / © Associated Press

Несмотря на трудности после родов, Хейли не скрывает, что материнство стало одним из самых счастливых периодов в её жизни. Она и Джастин Бибер стали родителями сына Джека Блюза 22 августа 2024 года. Модель признавалась, что давно мечтала о детях. Хейли также говорила, что хотела бы снова стать мамой, однако не спешит с пополнением в семье и старается наслаждаться каждым этапом жизни.

Откровенность Хейли Бибер — ещё одно напоминание о том, что женское здоровье не ограничивается беременностью и родами. Гормональные и эмоциональные изменения могут продолжаться и после рождения ребенка, а о сложных симптомах важно говорить без стеснения и умалчивания.

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