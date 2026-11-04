- Дата публикации
-
- Категория
- Звезды
- Количество просмотров
- 96
- Время на прочтение
- 3 мин
Хейли Бибер рассказала о диагнозе, который ей поставили после рождения сына: что такое ПМДР
Модель и блогер Хейли Бибер рассказала о своём непростом опыте материнства. Примерно через шесть месяцев после рождения сына у неё диагностировали предменструальное дисфорическое расстройство — состояние, о котором до сих пор говорят гораздо меньше, чем следовало бы.
Материнство дарит много счастливых моментов, но в то же время может сопровождаться неожиданными физическими и эмоциональными изменениями. Об этом напомнила Хейли Бибер, которая решила поделиться личной историей и привлечь внимание к вопросам женского здоровья. В интервью Women’s Wear Daily модель рассказала, что после рождения сына столкнулась с предменструальным дисфорическим расстройством (ПМДР).
Казалось, что весь мир рушится
По словам Хейли, ещё до беременности она испытывала симптомы предменструального синдрома, однако после родов эмоциональные проявления стали значительно более интенсивными. Очень сложными были дни накануне менструации: мысли и чувства становились настолько сильными, что даже обычные ситуации казались катастрофическими.
Бибер рассказала, что примерно через шесть месяцев после рождения сына Джека у неё диагностировали ПМДР. Со временем симптомы постепенно ослабли. Модель также подчеркнула, насколько важно открыто говорить о подобном опыте. По её словам, разговоры с другими женщинами помогают не чувствовать себя одинокой и лучше понимать собственное состояние.
Что такое ПМДР и чем оно отличается от ПМС
Предменструальное дисфорическое расстройство (ПМДР) — серьёзное состояние, связанное с менструальным циклом, которое считается более тяжёлой формой предменструального синдрома (ПМС). Оно характеризуется не просто физическим дискомфортом или перепадами настроения, а выраженными эмоциональными и поведенческими симптомами, которые могут существенно влиять на качество жизни.
В отличие от обычного ПМС, ПМДР может сопровождаться настолько сильными эмоциональными реакциями, что человеку становится сложно работать, поддерживать отношения, выполнять повседневные обязанности и контролировать собственное настроение.
Обычно симптомы появляются в течение последней недели перед менструацией, усиливаются накануне её начала и ослабевают в первые дни после этого. Среди наиболее распространённых симптомов:
Резкие перепады настроения
Сильная раздражительность и гнев
Тревожность и внутреннее напряжение
Подавленное настроение
Трудности с концентрацией
Нарушения сна и аппетита
Физические проявления, такие как вздутие живота, чувствительность груди, головная или мышечная боль, ощущение отечности и усталость.
Необязательно, что бы у вас были все эти симптомы сразу, проявления и их интенсивность могут различаться.
Почему возникает ПМДР
Точная причина этого расстройства до сих пор не установлена. В то же время его связывают с повышенной чувствительностью организма к естественным гормональным колебаниям в течение менструального цикла. Важную роль могут играть изменения уровня эстрогена и прогестерона, а также реакция мозга на серотонин — вещество, участвующее в регуляции настроения. То есть речь идет не о «чрезмерной эмоциональности» или недостатке самоконтроля, а о состоянии, имеющем биологическую основу.
Ключевое отличие ПМДР от обычного ПМС — интенсивность симптомов и то, насколько сильно они влияют на жизнь. Во время ПМС также могут возникать раздражительность, усталость, тревожность или изменения аппетита. Однако при ПМДР эмоциональные проявления обычно гораздо более выражены и могут серьезно нарушать привычный ритм жизни.
Материнство изменило жизнь
Несмотря на трудности после родов, Хейли не скрывает, что материнство стало одним из самых счастливых периодов в её жизни. Она и Джастин Бибер стали родителями сына Джека Блюза 22 августа 2024 года. Модель признавалась, что давно мечтала о детях. Хейли также говорила, что хотела бы снова стать мамой, однако не спешит с пополнением в семье и старается наслаждаться каждым этапом жизни.
Откровенность Хейли Бибер — ещё одно напоминание о том, что женское здоровье не ограничивается беременностью и родами. Гормональные и эмоциональные изменения могут продолжаться и после рождения ребенка, а о сложных симптомах важно говорить без стеснения и умалчивания.