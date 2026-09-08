Холли Берри и Ван Хант: о чём говорят их жесты и язык тела

Холли Берри и Ван Гант / © Associated Press

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В мире звезд есть пары, которые с удовольствием делятся с подписчиками каждым поцелуем, свиданием и совместным отпуском. Однако есть и те, кто предпочитает оставлять романтику за закрытыми дверями. Холли Берри и её жених, музыкант Ван Хант, безусловно, относятся ко второму типу, об этом рассказало издание PureWow.

Пара начала встречаться в начале 2020 года, а позже официально подтвердила роман в соцсетях. За более чем пять лет совместной жизни их редкие публичные появления дают довольно красноречивую картину того, что эти отношения выглядят спокойными, тёплыми и очень близкими.

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Близость без показухи

В конце августа Берри опубликовала в Instagram подборку видео с их совместного отдыха. На кадрах влюбленные ужинают на пляже, проводят время на лодке, пьют вместе и просто наслаждаются обществом друг друга.

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Однако больше всего внимания привлекает не место и романтическая атмосфера, а то, как именно они ведут себя рядом друг с другом. Во время прогулок пара держится за руки, сидит близко друг к другу, наклоняется друг к другу и почти не оставляет между собой физической дистанции.

Есть и поцелуи, Берри обнимает Ханта за шею, притягивает к себе и целует. При этом их близость не выглядит как специально разыгранная сцена для камеры. Наоборот — создается впечатление, что такие прикосновения стали для них естественной частью повседневной жизни.

Кто кого обнимает

Еще одна деталь, которая бросается в глаза в поведении пары, — взаимность. Берри не просто проявляет нежность по отношению к Ханту, он с таким же удовольствием отвечает на ее жесты. Они много улыбаются, смеются, прикасаются друг к другу и выглядят расслабленно. Не создается ощущения, что кто-то из них постоянно пытается привлечь внимание другого или демонстрирует чувства только для публики.

Именно эта непринужденность может быть одним из самых интересных сигналов. Конечно, язык тела не способен на сто процентов рассказать всю историю отношений двух людей. Однако естественная взаимность, комфорт и отсутствие напряжения часто создают впечатление пары, которой действительно хорошо вместе.

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На красной дорожке

Холли Берри и Ван Гант / © Associated Press

То же самое заметно и во время публичных мероприятий. На красных дорожках Берри и Хант не всегда просто стоят рядом и смотрят в камеру. Они поворачиваются друг к другу, обмениваются взглядами и улыбками, словно на несколько секунд забывая о фотографах вокруг.

Такие мелкие моменты особенно красноречивы, ведь даже когда они находятся в центре внимания, они как будто создают собственное пространство, в котором остаются только вдвоем.

И, возможно, именно это лучше всего характеризует их пару. Холли Берри и Ван Хант не пытаются убедить мир в своих чувствах ежедневными публичными проявлениями. Их близость проявляется гораздо тише — в прикосновениях, взглядах, улыбках и привычке быть рядом.

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