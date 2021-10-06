Хороша даже в мешке из-под картошки: малоизвестная фотосессия Мэрилин Монро, которая вас удивит

Она была истинной звездой, ведь смогла показать, что великолепна даже в таком наряде.

Карьера Мэрилин Монро была не очень длинной, но все же эта красивая девушка успела сняться не только в десятках фильмов, но и во множестве фотосессий. Среди работ Мэрилин можно встретить и съемки в купальниках, портреты ню и фотосессии в роскошных платьях, но больше всего удивляет одна необычная и почему-то малоизвестная съемка 1951 года.

Тогда 24-летняя Монро позировала для Эрла Тайзена, фотографа журнала Look, в мешке из-под картошки. Почему начинающая звезда кино надела такой наряд, существует несколько версий.

Одна из историй гласит, что Монро подверглась критике из-за провокационного красного платья, в котором она появилась на вечеринке, проходящей в отеле Beverly Hills. Наряд имел глубокое декольте, что вызвало возмущение у журналистки, которая тоже присутствовала на той вечеринке. Якобы женщина назвала Монро "дешевой и вульгарной", а также сказала, что актриса выглядела бы лучше в мешке из-под картошки, чем в этом наряде.

Мэрилин Монро / Getty Images

Ситуация побудила студию Twentieth Century Fox, на которую работа Монро, воспользоваться этой историей и организовать фотосессию, в которой молодая актриса на самом деле позировала в мешке из-под картошки. Скорее всего, в этом случае наряд был сшит художником по костюмам Уильямом Травиллом, который также создал для Монро ее культовые образы в восьми фильмах, включая розовое атласное платье в фильме "Джентльмены предпочитают блондинок" и развевающееся белое платье в фильме "Зуд седьмого года".

Вторая версия истории гласит, что кто-то (неизвестно кто) сказал, что Монро была бы великолепной даже в мешке из-под картофеля. После такого комментария студия Twentieth Century Fox решила организовать фотосессию, чтобы доказать, что это правда.

Мэрилин Монро / Getty Images

Как бы там ни было, платье из мешковины отлично смотрелось на актрисе, и она в любом случае вышла из ситуации победительницей, решившись на такую съемку, ведь фото в этом образе были во всех газетах страны. Сам наряд был довольно коротким, с надписями Idaho potato (картофель Айдахо) и бахромой. Образ звезда дополнила ожерельем, украдкой, красной помадой и босоножками на платформе.

А вот что касается фермера из Айдахо, в мешке из-под картофеля которого позировала Монро, так после этой съемки его продажи отлично выросли. В знак благодарности за такую рекламу фермер прислал актрисе мешок картофеля в подарок. Но сама Мэрилин рассказывала затем, что картошку на студии просто растащила ее команда, а ей самой ничего не досталось.

Мэрилин Монро / Getty Images

Также этот образ голливудской блондинки оставил свой отпечаток и в моде. В 2012 году дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана явно вдохновились образом Монро, когда создавали свою весенне-летнюю коллекцию на 2013 год, ведь несколько моделей во время показа продемонстрировали именно платья, которые очень напоминавшие наряд Мэрилин, хотя сами дизайнеры заявили, что вдохновлялись Сицилией.

Показ Dolce & Gabbana, коллекция весна-лето 2013 / Getty Images

Показ Dolce & Gabbana, коллекция весна-лето 2013 / Getty Images

Показ Dolce & Gabbana, коллекция весна-лето 2013 / Getty Images

Читайте также:

Самое известное "голое" платье: история откровенного наряда Мэрилин Монро

В корсете танцовщицы и на розовом слоне: история редких архивных фото Мэрилин Монро

Мэрилин Монро в купальниках: вспоминаем, какой была знаменитая актриса

Мэрилин Монро - звезда Голливуда (25 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку