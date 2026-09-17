Хорошая мачеха: какие отношения у Мелании Трамп с детьми Дональда Трампа

Мелания Трамп / © Associated Press

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У Дональда Трампа пять детей от трёх браков. От первой жены Иваны Трамп у него трое детей — Дональд-младший, родившийся в 1977 году, Иванка (1981) и Эрик (1984). Супруги прожили вместе с 1977 по 1990 год. Ивана Трамп скончалась в 2022 году после падения с лестницы.

В браке с Марлой Мейплз, который длился с 1993 по 1999 год, родилась дочь Тиффани Трамп (1993). Самый младший сын президента США, Баррон, родился в 2006 году в браке с Меланией Трамп, на которой Дональд женился в 2005 году, об этом говорится в материале издания Hello!.

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Мелания Трамп / © Associated Press

Для Мелании это означало войти в уже сложившуюся большую семью. В своих мемуарах она откровенно описала этот опыт и назвала семейную динамику сложной, однако, несмотря ни на что, у них была возможность узнавать друг друга. По её словам, всё это требовало гибкости и открытости, а каждое взаимодействие становилось возможностью наладить связь, чему-то научиться и вместе меняться.

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Важной частью её подхода стало стремление не вмешиваться в жизнь пасынков и падчерицы. Мелания отметила, что старалась оставлять им личное пространство, при этом оставаясь доброжелательным и радостным присутствием в их жизни.

Мелания Трамп / © Associated Press

Ее подход к построению отношений с детьми Дональда основывался на любви и уважении, пояснила она. Мелания подчеркнула, что никогда не стремилась заменить им матерей. Её роль, по её собственным словам, заключалась в том, чтобы поддерживать тёплые и дружеские отношения с каждым из детей.

При этом она признает, что в большой семье невозможно всегда соглашаться друг с другом. Мелания рассказала, что не разделяет некоторые взгляды или решения взрослых детей Дональда, так же как и не соглашается со всеми решениями самого мужа. Однако для неё разные позиции — естественная часть человеческих отношений.

Ее семейная философия сводится к краткой формуле: «Не контролировать, а общаться». Мелания также подчеркивает, что чрезмерное стремление к контролю не способствует здоровой семейной атмосфере. Каждому члену семьи, по её мнению, нужно собственное пространство, и она старается его уважать.

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Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп описывает свою роль в смешанной семье не как попытку стать главной фигурой для всех, а как стремление сохранять баланс между близостью и личными границами. Её принцип — уважение, общение и свобода оставаться тем, кем ты есть, и это касается не только отношений со взрослыми детьми мужа, но и того, как она видит семейную жизнь в целом.

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