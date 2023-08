Самая грустная баллада: о чем на самом деле знаменитый хит I Will Always Love You

Существует много песен о любви, но ни одна из них не сравнится с легендарной композицией I Will Always Love You. Многие считают эту песню неотъемлемой частью репертуара Уитни Хьюстон, которая спела ее в фильме "Телохранитель", однако мало кто знает, что создала эту горькую балладу другая звезда — кантри-певица Долли Партон.

Но если вы думали, что за ней стоит душераздирающая история, как в картине с Кевином Костнером, то мы вас огорчим, было все немного не так и совсем не в романтическом ключе.

Написана I Will Always Love You была в 1973 году, а выпущена 18 марта 1974 года, как второй сингл с тринадцатого сольного студийного альбома Партон, получившего название Jolene. Песню женщина написала не о горькой любви, а о расставании со своим другом Портером Вагонером, с которым проработала на телевидении семь лет.

Долли Партон и Портер Вагонер / Фото: Getty Images

Портер Вагонер вел самое успешное телешоу о музыке в стиле кантри своего времени, и в 1967 году ему понадобилась новая певица. Он обратился к никому неизвестной на тот момент 21-летней автору песен по имени Долли Партон, которая только что записала свой первый хит Dumb Blonde. Так началось почти десятилетнее партнерство, которое за кулисами было столь же спорным, сколько и коммерчески успешным.

Вместе они много выступали вживую и выпустили несколько хитов, однако в 1974 году пути пары разошлись. Партон решила заняться сольной карьерой. Чтобы Вагонер отпустил ее, Долли написала ему свою знаменитую песню I Will Always Love в знак прощания.

Долли Партон и Портер Вагонер / Фото: Getty Images

Утром после написания песни Партон пришла к Портеру. Она спела ее ему, и он расплакался, после чего сказал, что это лучшая песня, которую ему доводилось слышать.

"Я написала ее, чтобы выразить свои чувства. Я всегда буду любить тебя, но мне необходимо идти дальше", — так резюмировала Долли историю создания невероятно успешного хита.

Публика услышала композицию в одном из последних выступлений Долли на шоу Вагонера. Но хотя она звучала так, будто повествовала о конце романтических отношений, на самом деле была о конце профессиональных.

Несмотря на грустный творческий разрыв, певица начала новую страницу своей жизни, ведь шоу, в котором она работа с Портером, сделало ее очень популярной. И она неоднократно признавалась, что прославила ее именно I Will Always Love. Именно поэтому певица неоднократно переиздавала песню, и для многих может быть сюрпризом, что звучала она не в одном фильме. Так, в 1982 году сама Долли спела свой хит в картине "Лучший бордельчик в Техасе", в котором играла главную роль.

Но новый виток популярности настиг композицию в 1992 году благодаря певице Уитни Хьюстон, которая исполнила ее в фильме "Телохранитель". Именно эта песня принесла Хьюстон множество наград, в том числе "Грэмми" за лучшую запись года и лучший женский поп-вокал. Критики были впечатлены тем, как грустная любовная песня благодаря мощному вокалу и влиянию госпела превратилась в неистовое воплощение драмы покинутой женщины.

Уитни Хьюстон / Фото: Getty Images

Публика была поражена ее исполнением, и I Will Always Love пребывала рекордные 14 недель на первом месте в чарте Billboard Hot 100 и длительное время была одним из самых продаваемых синглов исполняемым женщиной (пока Тейлор Свифт не побила этот рекорд).

Актеру Кевину Костнеру, который играл с Уитни в "Телохранителе", пришлось буквально воевать с продюсерами, чтобы песня звучала именно так, как это видел он и Уитни. Он настаивал на идее, чтобы она началась а капелла. Актер считал этот момент ключевым, и что она показывает, насколько сильные чувства главной героини к его персонажу. И он не прогадал.

В 2012 году версия Хьюстон вновь вошла в чарты и заняла лидирующие позиции, причиной этому послужила смерть певицы, которая скончалась от передозировки наркотиков и лекарств в гостиничном номере отеля Beverly Hilton.

