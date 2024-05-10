Их познакомил принц Гарри: история любви Зары и Майка Тиндалл

Зара и Майк Тиндалл в браке уже тринадцать лет. Они поженились в 2011 году, но познакомились восьмью годами ранее. За эти прошедшие почти двадцать лет у пары родилось трое детей. Мы решили вспомнить о том, как начиналась история любви этой лучезарной королевской пары.

Кто такая Зара Филлипс

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Зара – дочь принцессы Анны и старшая внучка королевы Елизаветы II. На момент своего рождения 15 мая 1981 года, была на 6-м месте в линии наследования трона. В настоящее время находится на 21-м месте. У нее есть старший брат Питер Филлипс.

Зара окончила привилегированную частную школу в Гордонстоне, в Шотландии. В школе играла в хоккей, занималась гимнастикой и легкой атлетикой. После школы поступила в Эксетерский университет по специальности "Физиотерапия", выбрав специализацию "Физиотерапия лошадей". Зара пошла по стопам родителей и стала наездницей. Вместе со своей лошадью Тойтаун, Зара завоевала золотые медали в личном и командном первенстве на чемпионате Европы по троеборью 2005 года в Бленхейме, а также золотую медаль в личном и серебряную в командном первенстве на чемпионате мира по троеборью в Аахене.

Зара Тиндалл / Фото: Associated Press

Зара принимала участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, завоевав серебряную медаль. Таким образом Зара стала вторым членом британской королевской семьи, участвовавшей в Играх после своей матери – принцессы Анны, которая принимала участие в Олимпиаде в Монреале в 1976 году.

Кто такой Майкл Тиндалл

Майкл Джеймс Тиндалл родился 18 октября 1978 года в госпитале Уорфдейл в городе Отли. Майкл учился в частной гимназии имени королевы Елизаветы в Уэйкфилде.

Майк профессиональный английский регбист. За свою карьеру выступал за клубы "Бат" и "Глостер" в чемпионате Англии и стал серебряным призером чемпионата Англии 2003/04. А главным его достижением стала победа на чемпионате мира 2003 года.

Зара и Майк Тиндалл / Фото: Associated Press

После завершения карьеры Тиндалл занялся предпринимательской и благотворительной деятельностью. А после женитьбы на члене королевской семьи он вместе с супругой стали патронами многих организаций.

Знакомство и свадьба

Они познакомились в 2003 году на Кубке мира по регби в Австралии, их познакомил двоюродный брат Зары – принц Гарри. Встречались Зара и Майк семь лет, прежде чем 21 декабря 2010 года Букингемский дворец объявил об их помолвке.

Зара и Майк Тиндалл / Фото: Associated Press

Свадьба пары состоялась 30 июля 2011 года в церкви Кэнонгейт в шотландском Эдинбурге. Зара после свадьбы решила оставить свою девичью фамилию Филлипс (это решение было связано с профессиональной карьерой девушки в конном спорте). Фамилию мужа Тиндалл Зара начала использовать в 2016 году.

Зара Тиндалл / Фото: Associated Press

В браке у пары родилось трое детей – дочь Мия в 2014-м, дочь Лена в 2018 (в промежутке между этим родами Зара перенесла два выкидыша). А в 2021 году на свет появился их сын Лукас, которого Зара родила в семейном доме пары в Глостершире.

Лукас Тиндалл с сыном Лукасом / Фото: Getty Images

Живет семья в поместье в Гэткомб-Парке, которая является резиденцией матери Зары - принцессы Анны. Пара объявила о намерении переехать в Гэткомб-Парк незадолго до свадьбы.

Зара и Майк Тиналл с дочерьми / Фото: Getty Images

Зара и Майк часто появляются на семейных мероприятиях будь то Рождество или пасхальная служба, чей-то юбилей или другие важные мероприятия. Но официально они не являются членами семьи, которые работают на корону и содержатся за счет британских налогоплательщиков.

Зара и Майк Тиндалл / Фото: Associated Press

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