Их ждет большое будущее: где продолжат свою учебу европейские принцессы

Принцесса Леонор, принцесса Ариана и принцесса Ингрид Александра / © Associated Press

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Принцесса Ариана Нидерландская

Принцесса Ариана / © Associated Press

В этом году во время празднования Дня короля в апреле принцесса Ариана – младшая дочь короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы, поделилась с публикой своими планами на будущую учебу.

Девушка закончила учебу Международного бакалавриата в Италии, и сообщила, что теперь ее приняли на факультет аэрокосмической инженерии в Делфтский технический университет (TU Delft).

«Я очень счастлива. Это прекрасная возможность, и я очень благодарна», — сказала она голландскому национальному телевидению.

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Делфтский технический университет считается одним из лучших инженерных факультетов в мире, а его программа по аэрокосмической инженерии чрезвычайно конкурентоспособна и требует высочайшего уровня математической и научной подготовки.

Принцесса Амалия

Принцесса Амалия / © Getty Images

Такое решение Арианы знаменует собой поворотный момент в академическом пути королевской семьи. В то время как ее старшая сетсра и наследница престола – принцесса Амалия – выбрала междисциплинарную программу «Политика, психология, право и экономика» (PPLE) в Амстердамском университете, самая младшая из троих дочерей королевской четы пробует себя в чисто технической области, получая, как считается, одну из самых сложных в мире специальностей.

Принцесса Алексия

Принцесса Алексия / © Getty Images

Их средняя сестра – принцесса Алексия – изучает науку и инженерию для социальных изменений в престижном Университетском колледже Лондона.

«Это было трудное решение, но я очень довольна им. Это непросто, но именно это и делает его интересным. Важно заниматься тем, что тебе нравится», - сказала Алексия.

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Принцесса Испании Леонор

Принцесса Леонор / © Getty Images

Королевский дворец Испании сообщил, что с сентября 2026 года наследница испанского престола начнет обучение по специальности «Политология» в Университете Карлоса III в кампусе Хетафе.

Выбрав Университет Карлоса III для изучения политологии, принцесса Леонор следует академическому пути, тесно связанному с ее будущими обязанностями главы государства. Сочетание военной подготовки с гражданским образованием в государственном университете Мадрида определяет профиль наследницы, стремящейся к балансу между институциональными традициями и связью с академическими реалиями своего поколения.

Принцесса Ингрид Александра

Принцесса Ингрид Александра / © Instagram норвежской королевской семьи

Норвежская принцесса Ингрид Александра – дочь кронпринца Хокона и кронпринцессы Метте-Марит продолжит в сентябре обучение по специальности «международные отношения и политическая экономика» в Сиднейском университете в Австралии. В прошлом году принцесса поступила на трехлетний курс обучения, который досрочно завершила в июне этого года из-за проблем со здоровьем у ее матери. Предполагается, что с сентября Ингрид Александра вернется в учебное заведение.

Принцесса Елизавета Бельгийская

Принцесса Елизавета / © Getty Images

Бельгийская принцесса Елизавета недавно завершила учебу в Гарвардской школе Кеннеди, где изучала двухлетнюю магистерскую программу по специальности государственная политика. Ранее королевский дворец заявлял, что наследница престола продолжит обучение в аспирантуре Гарвардского университета, но сейчас сохраняется абсолютная тайна относительно ее дальнейших шагов. Все указывает на то, что наследница престола будет готова сделать перерыв, прежде чем занять более активную институциональную роль.

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Принцесса Елизавета со своими родителями - королем Филиппом и королевой Матильдой / © Getty Images

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