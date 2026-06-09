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Их ждет большое будущее: где продолжат свою учебу европейские принцессы
Принцессы королевских европейских домов рассказали о том, где продолжат получать высшее образование. Некоторые их решения могут вас серьезно удивить.
Принцесса Ариана Нидерландская
В этом году во время празднования Дня короля в апреле принцесса Ариана – младшая дочь короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы, поделилась с публикой своими планами на будущую учебу.
Девушка закончила учебу Международного бакалавриата в Италии, и сообщила, что теперь ее приняли на факультет аэрокосмической инженерии в Делфтский технический университет (TU Delft).
«Я очень счастлива. Это прекрасная возможность, и я очень благодарна», — сказала она голландскому национальному телевидению.
Делфтский технический университет считается одним из лучших инженерных факультетов в мире, а его программа по аэрокосмической инженерии чрезвычайно конкурентоспособна и требует высочайшего уровня математической и научной подготовки.
Принцесса Амалия
Такое решение Арианы знаменует собой поворотный момент в академическом пути королевской семьи. В то время как ее старшая сетсра и наследница престола – принцесса Амалия – выбрала междисциплинарную программу «Политика, психология, право и экономика» (PPLE) в Амстердамском университете, самая младшая из троих дочерей королевской четы пробует себя в чисто технической области, получая, как считается, одну из самых сложных в мире специальностей.
Принцесса Алексия
Их средняя сестра – принцесса Алексия – изучает науку и инженерию для социальных изменений в престижном Университетском колледже Лондона.
«Это было трудное решение, но я очень довольна им. Это непросто, но именно это и делает его интересным. Важно заниматься тем, что тебе нравится», - сказала Алексия.
Принцесса Испании Леонор
Королевский дворец Испании сообщил, что с сентября 2026 года наследница испанского престола начнет обучение по специальности «Политология» в Университете Карлоса III в кампусе Хетафе.
Выбрав Университет Карлоса III для изучения политологии, принцесса Леонор следует академическому пути, тесно связанному с ее будущими обязанностями главы государства. Сочетание военной подготовки с гражданским образованием в государственном университете Мадрида определяет профиль наследницы, стремящейся к балансу между институциональными традициями и связью с академическими реалиями своего поколения.
Принцесса Ингрид Александра
Норвежская принцесса Ингрид Александра – дочь кронпринца Хокона и кронпринцессы Метте-Марит продолжит в сентябре обучение по специальности «международные отношения и политическая экономика» в Сиднейском университете в Австралии. В прошлом году принцесса поступила на трехлетний курс обучения, который досрочно завершила в июне этого года из-за проблем со здоровьем у ее матери. Предполагается, что с сентября Ингрид Александра вернется в учебное заведение.
Принцесса Елизавета Бельгийская
Бельгийская принцесса Елизавета недавно завершила учебу в Гарвардской школе Кеннеди, где изучала двухлетнюю магистерскую программу по специальности государственная политика. Ранее королевский дворец заявлял, что наследница престола продолжит обучение в аспирантуре Гарвардского университета, но сейчас сохраняется абсолютная тайна относительно ее дальнейших шагов. Все указывает на то, что наследница престола будет готова сделать перерыв, прежде чем занять более активную институциональную роль.