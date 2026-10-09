Их жизнь оборвалась слишком рано: история сестер, память о которых увековечена в витраже Тиффани

Витраж Тиффани, посвящённый сёстрам / Фото: facebook.com/standrewskimbolton

Реклама

В 1890-х годах сестёр-близнецов, Мэй и Элис Монтегю, считали одними из самых красивых дебютанток лондонского высшего общества. У них было всё, о чём только можно было мечтать в те времена — аристократическое происхождение, роскошная жизнь и красота, восхищавшая современников. Но за блеском и беззаботностью «золотого века» скрывалась история, полная боли и утрат, о которой рассказала историк и автор аккаунта @history_with_amyЭми Бойнгтон.

Девушки родились в 1879 году в состоятельной семье, их детство прошло в замке Комболтон. Сестры отличались глубокими фиалковыми глазами и острым умом, а их красота и манеры сулили им блестящее будущее в высшем обществе Лондона. Однако в 1895 году семью постигло несчастье — пятнадцатилетняя Мэй заболела туберкулёзом и вскоре умерла в Риме.

Реклама

Несмотря на тяжелую утрату, Элис продолжала появляться на публике и выросла настоящей красавицей. В 1898 году она отправилась провести зиму в Нью-Йорке, и это событие не осталось без внимания прессы. Американские газеты восторженно описывали молодую аристократку, называя её английской красавицей и одной из самых очаровательных женщин предыдущего светского сезона в Лондоне. В одном из изданий её красоту описали особенно поэтично:

Реклама

«Её волосы имеют изысканный золотисто-бронзовый оттенок и естественные волны, которые как нельзя лучше подчеркивают их мерцающую красоту. Глаза — удивительного фиалково-голубого цвета. А нежный цвет лица, в котором гармонично сочетаются розовые и белые оттенки, не имеет себе равных».

«Её губы идеальной формы имеют яркий естественный карминовый оттенок. Она полна очаровательной живости, искренне радуется жизни, а её приветливость и непринуждённые манеры покоряют сердца. Несмотря на восхищение, которое вызывает её красота, она остаётся естественной и лишенной малейшей напыщённости».

Однако за газетными похвалами скрывалась печальная реальность: леди Элис также страдала туберкулёзом. Всего через пять лет после смерти сестры её жизнь оборвалась. Девушка умерла в швейцарском санатории, где пыталась поправить здоровье. Ей был всего 21 год. Для их матери это стало сокрушительным ударом. Потеряв обеих дочерей в столь юном возрасте, она решила увековечить их память необычным способом — заказала мемориальный витраж у легендарного американского художника Луиса Комфорта Тиффани.

Витраж украшает церковь Святого Андреяв поселке Кимболтон (графство Кембриджшир, Великобритания). Он имеет особую историческую ценность, ведь, по имеющимся сведениям, это единственный мемориальный витраж Тиффани в Англии. В центре композиции — Христос, протягивающий руки и благословляющий двух сестёр.

Реклама

Витраж Тиффани, посвящённый сёстрам / Фото: facebook.com/standrewskimbolton

Витраж Тиффани, посвящённый сёстрам / Фото: facebook.com/standrewskimbolton

История леди Мэй и леди Элис Монтегю — трогательное напоминание о том, что даже за самой роскошной жизнью и самой яркой внешностью может скрываться трагедия. Ведь ни богатство, ни аристократическое происхождение, ни восхищение всего мира не способны защитить человека от хрупкости жизни.

Новости партнеров