Им предрекали развод: проблемные королевские браки, о которых все говорят

Эти четыре королевские пары часто на слуху. Богатство и статус не является гарантией того, что брак будет долгим и счастливым. Наши герои неоднократно сталкивались с тем, что им предрекали развод. Но, вопреки всем слухам, они все еще вместе.

Княгиня Шарлин и князь Альбер

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

Когда Шарлин Уиттсток только шла под венец с князем Монако Альбером II все вокруг твердили, как она несчастна. Слезы невесты после церемонии только добавили слухов о том, что Шарлин явно выходит замуж не по любви. Много лет спустя в преддверии 10-й годовщины свадьбы монакской пары появились очередные слухи о предполагаемом разводе пары. Шарлин как раз тогда находилась в Южной Африке (у себя на родине), где подхватила инфекцию уха и вынуждена была перенести несколько операций, что сделало невозможным ее быстрое возвращение в Монако. Тут то и появились новые слухи, мол, Шарлин просто сбежала от мужа, который ей изменял. Князю даже пришлось прокомментировать их публично, Альбер II тогда заявил:

"Она не покинула Монако в ярости! Она улетела не потому, что злилась на меня или на кого-то еще. Она ехала в Южную Африку, чтобы пересмотреть работу своего Фонда там и провести небольшой отпуск с братом и друзьями. Предполагалось, что это будет всего неделя, максимум 10 дней, и она все еще там, потому что у нее была эта инфекция, все эти медицинские осложнения возникли", - рассказал тогда Альбер журналистам.

В интервью южноафриканскому каналу News24 принцесса Шарлин тогда также сказала, что в браке она "безмятежна и счастлива". "Я нахожу слухи о моем браке утомительными. Я просто не понимаю, откуда они берутся".

Позже Шарлин вернулась в Монако и продолжила исполнять свои королевские обязанности. Прошло еще несколько лет, а Шарлин и Альбер все еще вместе и в начале июля 2024-го даже отпраздновали 13-ю годовщину свадьбы.

Королева Мэри и король Фредерик

Говорят, Фредерик преждевременно стал королем Дании после отречения его матери королевы Маргрете II, которая очень хотела сохранить брак старшего сына и удержать любимую невестку Мэри в семье.

Королева Мэри и король Фредерик X / Фото: Getty Images

Все дело в том, что осенью 2023 года в прессу просочились слухи и фотографии кронпринца Фредерика, который во время своего отпуска в Испании провел время с мексиканской светской львицей. Их видели в ресторане, на выставке и, что немало важно, выходящими из подъезда, где живет дама по отдельности, что очевидно было сделано для того, чтобы это не вызвало никаких подозрений. Вскоре после возвращения Фредерика домой вся датская пресса пестрила заголовками об его измене. А мать принца отреагировала молниеносно, заявив в своей новогодней речи, что приняла решение (по состоянию здоровья) передать престол сыну. Теперь Фредерик в роли короля, а Мэри в роли королевы вместе исполняют свои обязанности, но эксперты убеждены, что все улыбки и объятия на публике – все это лишь "для галочки". В мае 2024 года пара, напомним, отпраздновала двадцатую годовщину свадьбы.

Королева Летиция и король Филипп VI

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Король и королева Испании также в этом году отпраздновали двадцатую годовщину со дня своей свадьбы. Ничто не предвещало беды до выхода книги журналиста Хайме Пеньяфьеля "Молчание Летиции", который утверждает, что у Летиции много лет был роман с ее бывшим зятем Хайме дель Бурго, с которым королева встречалась еще до встречи со своим мужес и, который впоследствии женился на сестре королевы Тельме, но их брак распался через два года. Испанский королевский двор, естественно, отказался как-либо комментировать эти слухи. Король и королева регулярно появляются на публичных мероприятиях, всячески демонстрируя, что слухи об их предполагаемом разводе, просто слухи. А испанская пресса уже подсчитывает убытки королевского двора в случае, если пара когда-нибудь таки разведется.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Фото: Getty Images

Не без слухов о разводе и в шведской королевской семье. Наследная принцесса Виктория и ее муж Даниэль, которые в браке 14 лет, якобы пытались спасти свои отношения, посещая психолога. Что не так в этой паре шведским журналистам точно узнать не удалось, но, предполагалось, что Виктория плохо себя чувствует и крайне разочарована в Даниэле, а близкие к принцессе источники намекают, что ее муж не был к ней добр. Не исключает принцесса и возможный развод. Кстати, отец кронпринцессы, король Карл Густав, всячески поддерживает дочь и никогда не был на стороне зятя. Более того он мечтал выдать дочь замуж за датского принца Фредерика, а ныне уже короля.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль с детьми - принцессой Эстель и принцем Оскаром / Фото: Getty Images

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