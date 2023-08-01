Именинник дня: 12 фактов об Ив Сен-Лоране

Будущий кутюрье появился на свет в алжирском городе Оране в аристократической семье, члены которой из поколения в поколение становились юристами. Его отец был президентом страховой компании и владельцем сети кинотеатров, мать – домохозяйкой. Своим увлечением модой Ив обязан матери — Люсьен, она любила красиво одеваться и выписывала журнал Vogue, который ее сын изучал вместо азбуки. Сен-Лоран еще будучи мальчиком начал придумывть наряды для своей матери и сестер.

Ив Сен-Лоран / Фото: Getty Images

Общеобразовательная школа, в которой учился Сен-Лоран, стала для него настоящим адом. Одноклассники дразнили и даже били будущего кутюрье.

Профильное образование Сен-Лоран получил в школе стиля Шамбр Синдикаль – там его в течение нескольких месяцев научили искусству кройки и шитья.

Ив Сен-Лоран / Фото: Getty Images

Ив Сен-Лоран очень рано сделал карьеру в мире моды: в девятнадцать лет он победил в первом международном модном конкурсе, а два года спустя, после ухода из жизни Кристиана Диора, стал директором Модного дома Christian Dior, где до этого работал ассистентом. Уже через три месяца после назначения представил собственную коллекцию, которая пользовалась сумасшедшим успехом. Тем не менее, был уволен из дома Christian Dior после того, как представил на публике коллекцию "Весна-лето-1960", которую он назвал Beatnik. Входившие в нее короткие кожаные – мотоциклетные – куртки, норковые пальто с узкими вязаными рукавами и костюмы, под которые вместо сорочек были надеты водолазки, шокировали модную общественность. Сен-Лорану удалось отсудить у бывших работодателей солидную компенсацию за незаконное увольнение. Именно эти деньги легли в основу собственного бизнеса кутюрье – Дом моды Yves Saint Laurent, который у любителей моды во всем мире ассоциировался с тремя переплетенными золотыми буквами YSL, он открыл в 1962 году.

В 1960 году Сен-Лорана призвали в армию, откуда он после двух месяцев службы попал в психиатрическую клинику с тяжелейшим нервным срывом. После лечения электрошоком и психотропными препаратами кутюрье весил всего тридцать пять килограмм. С тех пор Сен-Лоран всю жизнь страдал биполярным расстройством, регулярно впадал в тяжелейшую депрессию и был алко- и наркозависи.

Ив Сен-Лоран / Фото: Getty Images

По словам самого кутюрье, для каждой своей коллекции в течение двух недель он рисовал около тысячи эскизов, из которых в конечном итоге выбирал только двести, а на то, чтобы их сшить, уходило полтора месяца. Этот творческий режим оставался незыблемым в течение сорока (!) лет.

Сен-Лоран является автором силуэта "трапеция", после появления которого в прессе написали, что он смог продолжить традиции дома Dior и тем самым "спас Францию". Он также ввел в обиход женской моды мужские смокинги, кожаные пиджаки, комбинезоны с широкими брюками, прозрачные блузки, стиль сафари, крестьянские блузы, объемные банты и сапоги-ботфорты, этно-африканские мотивы в одежде и платья с абстрактным рисунком, получившие название "Мондриан" по имени голландского художника-абстракциониста Пита Мондриана, картины которого вдохновили кутюрье на его создание. Считается основателем стиля унисекс.

Ив Сен-Лоран / Фото: Getty Images

Кутюрье любил рисовать и делал это в любое – свободное от работы – время: он создавал эскизы декораций к спектаклям и рассылал друзьям разрисованные вручную открытки.

Музами и моделями Сен-Лорана были Катрин Денев, которую кутюрье одел в фильме Луиса Бунюэля "Дневная красавица", Энди Уорхол и Элизабет Тейлор. В его рекламных кампаниях снимались Линда Евангелиста, Руперт Эверетт и Софи Даль. Сен-Лоран был первым кутюрье, который пригласил на свои модные показы темнокожих моделей – Наоми Кэмпбелл, Иман и Катушу Ниан.

Ив Сен-Лоран и Катрин Денев / Фото: Getty Images

В 1971 году кутюрье снялся обнаженным для рекламной кампании мужских духов своего бренда, став первым в истории моды дизайнером, который рекламировал собственный продукт. Несмотря на вызванный этими фотографиями скандал, снимать обнаженных моделей для рекламы мужских парфюмов стало традицией.

Ив Сен-Лоран в рекламе духов / Фото: Getty Images

Не менее шокировало публику и появление рекламных плакатов знаменитых духов "Опиум". Мало того, что возмущенная общественность сочла их название рекламой наркотиков, так еще и на самих постерах красовалась Софи Даль в непристойной позе – обнаженная (на ней были только босоножки, колье и браслет) и с раздвинутыми ногами. Модель получила за съемку два миллиона фунтов, а Дом Сен-Лорана – 730 жалоб, направленных в Британскую комиссию по рекламным стандартам. Другим духам кутюрье – "Шампань" – повезло еще меньше: после того как французская фирма, занимающаяся производством шампанских вин, подала на кутюрье в суд, он вынужден был переименовать их в Yvresse.

Софи Даль в рекламе духов «Опиум» / Фото: Getty Images

Незадолго до смерти кутюрье заключил официальный брак со своим давним партнером – как в жизни, так и в бизнесе – Пьером Берже. Их отношениям посвящен документальный фильм "Ив Сен-Лоран и Пьер Берже: Безумная любовь". На сегодняшний день о великом кутюрье снято два художественных фильма-байопика – французско-бельгийский "Ив Сен-Лоран" и французский "Ив Сен-Лоран: Стиль – это я". В первом главную роль сыграл Пьер Нинэ, во втором – Гаспар Ульель.

Ив Сен-Лоран и Пьер Берже / Фото: Getty Images

Знаменитый кутюрье умер 1 июня 2008 года от рака мозга. Прах Сен-Лорана развеян в саду принадлежавшей Сен-Лорану и Берже ультрамариновой виллы Мажорель в Маррокеше, где кутюрье любил гулять со своим бульдогом по кличке Мужик III.

Сен-Лорану принадлежит знаменитая цитата: "Лучшая одежда для женщины – объятия любящего ее мужчины, тех, которым повезло меньше, одеваю я". А о самом кутюрье лучше всего сказала редактор американского Vogue Диана Вриланд: "Если Коко Шанель и Кристиан Диор – титаны, то Ив Сен-Лоран – гений".

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