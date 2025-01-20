Инаугурационные образы первых леди США

Наряд первой леди на инаугурационном балу может привлечь внимание к некогда неизвестному дизайнеру, сделать громкое заявление и определить то, как американская публика - и весь мир - будут видеть жену президента в течение следующих четырех лет.

20 января состоится инаугурация Дональда Трампа, который станет 47-м президентом США. Но, конечно же, все СМИ будут обсуждать и образ его супруги - первой леди Мелании Трамп. Все, что она наденет в этот день на официальные мероприятия, в итоге будет выставлено в Национальном музее американской истории в Вашингтоне вместе с платьями, которые надевали и другие первые леди в свое время.

Но а пока о наряде будущей первой леди ничего не известно, мы решили вспомнить, в чем появлялись другие жены новоизбранных президентов США на балу после инаугурации.

Хелен Тафт

В 1909 году первая леди Хелен Тафт надела на бал после инаугурации своего мужа белое платье со шлейфом Frances Smith Company из нежного шифона, украшенное вышивкой и бисером. Наряд дополняло изящное украшение на шее и высокие белые перчатки. Она была первой женой президента, кто пожертвовал свой наряд музею, таким образом начав собирать эту коллекцию.

Хелен Тафт / Фото: Getty Images

Элеонора Рузвельт

В 1933 году Элеонора Рузвельт надела на первую инаугурацию своего мужа платье из бело-голубой парчи. Ее платье было элегантным и имело простой силуэт. Пряжки на плечах были выполнены из бусин и лунного камня. Дизайнером, создавшим этот наряд, стала Салли Мингрим из Нью-Йорка.

Элеонора Рузвельт / Фото: Getty Images

Кстати, Элеонора Рузвельт была единственной первой леди США, которая назначалась на этот пост четыре раза: в 1933-м, 1937-м, 1941-м, 1945-м.

Мейми Эйзенхауэр

1953 году первой леди стала Мейми Эйзенхауэр. На церемонии инаугурации она появилась в светло-розовом платье от Nettie Rosenstein, расшитом камнями. Этот вечерний образ она дополнила перчатками, украшениями от Trifari, расшитой бисером сумочкой от Judith Leiber и туфлями Delman с ее именем, напечатанным на левом подъеме.

Мейми Эйзенхауэр / Фото: Getty Images

Когда Эйзенхауэр был выбран президентом во второй раз, его жена решила выбрать не менее роскошное платье, чем в первый раз. Поэтому на вторую инаугурацию она надела платье с открытыми плечами из кружева. Дополняло этот наряд колье из жемчугов Trifari и клатч, расшитый бисером, и высокие сатиновые перчатки.

Мейми Эйзенхауэр / Фото: Getty Images

Жаклин Кеннеди

В 1961 году первой леди стала Жаклин "Джеки" Кеннеди. Она была одной из самых молодых первых леди за всю историю США, ей было всего 32 года. Наряд для бала разработала Этель Франкау из Bergdorf Goodman, используя эскизы, которые придумала и переда ей Жаклин.

Наряд состоял из кремового шелкового платья без рукавов и кейпа. Само платье было расшито драгоценными камнями и вышивкой серебряной нитью. Образ дополнял клатч, перчатки и бриллиантовые украшения.

Жаклин Кеннеди / Фото: Getty Images

Леди Берд Джонсон

В 1963 году первой леди стала Клаудия Альта "Леди Берд" Тейлор Джонсон. На бал по случаю инаугурации мужа она надела длинное желтое платье и такого же цвета пальто с меховыми манжетами на рукавах. Наряд был создан американским дизайнером Джоном Муром.

Леди Берд Джонсон / Фото: Getty Images

Дополнили этот элегантный наряд белые высокие перчатки и жемчужная нить.

Леди Берд Джонсон / Фото: Getty Images

Пэт Никсон

В 1969 году первой леди США стала Тельма Кэтрин Райан "Пэт" Никсон. Она, как и ее предшественница, тоже выбрала желтый цвет для своего платья на инаугурацию мужа. Наряд миссис Никсон состоял из длинного платья, украшенного окантовкой из камней на талии и воротнике, а также жакета, полностью расшитого золотом, серебром и кристаллами Swarowski. Наряд был создан дизайнером Карен Старк, работающей на компанию Harvey Berin.

Дополняли ее образ белые перчатки, высокая прическа и серьги с драгоценными камнями.

Пэт Никсон / Фото: Getty Images

Розалин Картер

В 1977 году первая леди Розалин Картер произвела настоящий фурор во время инаугурации своего мужа Джимми Картера. В тот период страна переживала нефтяной кризис и экономический упадок, поэтому вместо шикарного бала президент Картер устроил "вечеринку по поводу инаугурации", на которой была относительно неформальная обстановка.

Первая леди решила не гнаться за эксклюзивностью и надеть не новое платье, а то, в котором появлялась шесть лет назад, во время присяги мужа на пост губернатора штата Джорджия. Его только немного перешили. Образ она дополнила простой золотой сумкой After Five.

Розалин Картер / Фото: Getty Images

Нэнси Рейган

Нэнси Рейган стала первой леди в 1981 году и очень быстро завоевала известность своим чувством моды и склонностью продвигать американских дизайнеров. Она великолепно стартовала на первом инаугурационном балу мужа Рональда Рейгана, надев белое платье на одно плечо из шелкового атласа, поверх которого было нежное кружево, расшитое бисером. Разработал этот наряд Джеймс Галанос.

Из аксессуаров она предпочла белые перчатки от дизайнера платья, белые туфли, расшитые бисером, от Дэвида Эвинса и сумочка от Джудит Лейбер.

Нэнси Рейган / Фото: Getty Images

В 1985 году во время второй инаугурации своего мужа она снова надела наряд от дизайнера Джеймса Галаноса, но на этот раз с длинными рукавами. Образ состоял из юбки, полностью расшитой бисером, и красивого верха, на котором вышивка бисером напоминала стиль арт-деко. Дополнили этот образ красивые светлые туфли и украшения.

Нэнси Рейган / Фото: Associated Press

Барбара Буш

На инаугурационном балу мужа Джорджа Буша-старшего в 1989 году Барбара была одета в величественное синее платье с бархатным корсажем и драпированной атласной юбкой. Этот наряд разработал Арнольд Скаази, а первая леди дополнила образ жемчужным ожерельем на шее и сумочкой от Джудит Лейбер.

Барбара Буш / Фото: Associated Press

Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон становилась первой леди дважды: в 1993-м и 1997-м. Во время первого срока президента Билла Клинтона она была в фиолетовом кружевном платье с переливающейся синей юбкой. Разработали этот наряд малоизвестные на тот момент дизайнеры Сара Филлипс и Барбара Матер. На ней были туфли на каблуке, расшитые бисером, от Бруно Мальи, а завершал образ клатч цвета индиго от Джудит Лейбер.

Хиллари Клинтон / Фото: Getty Images

Ее наряд для второй инаугурации был нежно-бежевого цвета, и его полностью усыпали вышивка бисером и камнями. Разработал это платье уже знаменитый дизайнер Oscar de la Renta.

Хиллари Клинтон / Фото: Getty Images

Лора Буш

В 2001 году на президентских выборах победил Джордж Буш, а первой леди, соответственно, стала его жена Лора. На первой инаугурации она появилась в красном длинном кружевном платье, вышитом кристаллами и с декольте. Наряд разработал для нее Майкл Фэрклос. До этого первые леди не надевали в день инаугурации красные платья и тем более с глубокими вырезами.

Лора Буш / Фото: Getty Images

На вторую инаугурацию мужа она выбрала серебристое платье Oscar de la Renta с глубоким V-образным вырезом и красивым узором из бисера. Дополнила образ первая леди колье из австрийского горного хрусталя и сережками.

Лора Буш / Фото: Associated Press

Мишель Обама

В 2009 году первой леди стала Мишель Обама. На первой инаугурации мужа она блистала в белом шифоновом платье на одно плечо, которое создал никому неизвестный тогда молодой дизайнер Джейсон Ву. Наряд был украшен цветами из органзы и кристаллами Swarowski.

Мишель Обама / Фото: Associated Press

Для второй инаугурации в 2013 году Мишель выбрала красное шифоновое платье с бархатной аппликацией, тоже созданное Джейсоном Ву. Верх платья был с американской проймой, а талию подчеркивал тонкий сатиновый пояс. Образ первой леди дополняли украшения от Кимберли Макдональд и туфли Джимми Чу.

Этот наряд стал первым платьем со второй инаугурации, которое отправилось в Национальный музей американской истории. Ранее выставлялись только первые наряды.

Мишель Обама / Фото: Associated Press

Мелания Трамп (в 2017 году)

После избрания президентом Дональда Трампа многие дизайнеры отказались работать с новоиспеченной первой леди Меланией Трамп. Среди тех, кто не захотел сшить ей платье, были Том Форд и Марк Джейкобс.

Поэтому Мелания решила сама придумать свой наряд для вечера. Вместе с дизайнером Эрве Пьером, который работал ранее с Oscar de la Renta и Carolina Herrera, она создала нежное белоснежное платье с открытыми плечами, тонким красным поясом на талии и разрезом до бедра. Наряд идеально подчеркивал ее стройную фигуру. Образ первой леди дополняли красивые туфли, а из украшений она надела лишь сережки-пусеты.

Мелания Трамп / Фото: Getty Images

Джилл Байден

Инаугурация Джо Байдена совпала с началом коронавируса, поэтому бал с концертом не проводился. Байдены обошлись только официальной частью. Первая леди тогда надела женственный наряд голубого цвета, который включал платье, пальто и маску соответствующего оттенка. За дизайн инаугурационного образа отвечала дизайнер Александра О’Нил, основательница нью-йоркского бренда Markarian.

Джилл и Джо Байден / Фото: Associated Press

Однако скромный прием в тот день все же состоялся, а также праздничный салют, за которым супруги Байден наблюдали с балкона Белого дома. На Первой леди было белое платье, украшенное вышитым цветочным орнаментом от американского дизайнера уругвайского происхождения Габриэлы Херст.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

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