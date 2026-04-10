Харриет Сперлинг / © Getty Images

Реклама

1.Харриет Элеонора Сандерс родилась в 1980 году в семье Мэри Хоскинс и Руперта Сандерса. Она вторая младшая из четырех детей в семье, у нее есть также две сестры и один брат. Отец Харриет — адвокат (умер в 2023 году), а мать работала в церкви.

2. Харриет — третья из четырех детей, выросла в Саут-Серни, в Глостершире. Она имеет дальние связи с герцогом Глостерским и пивоваренной семьей Кураж через своего отца. Дед Харриет по отцовской линии, майор Джеффри Сандерс, был верховным шерифом Глостершира.

Харриет Сперлинг и Питер Филлипс / © Getty Images

3. Харриет работала специалистом по педиатрической сестринской помощи в Национальной службе здравоохранения Великобритании и увлечена ранним развитием мозга у младенцев.

Реклама

4. У Харриет, как и у ее будущего мужа Питера Филлипса — есть дочь-подросток. Девочку зовут Джорджия, ей 15 лет и недавно она появилась впервые на публике с членами королевской семьи во время пасхальной службы в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Питер же воспитывает двоих дочерей 15-ти и 14-ти лет — Саванну и Айлу — от предыдущего брака с Отэм Келли, с которой развелся в 2021 году.

Джорджия Сперлинг со своими сводными сестрами Айлой и Саванной

5. Харриет воспитывала дочь, как мать-одиночка. В журнале Women Alive, где она работала внештатным автором, женщина описала свой опыт материнства так:

«В первые годы моего пути в качестве матери-одиночки, воспитывающей дочь, ресурсы были скудны, а будущее неопределенно. И все же, в отсутствие материальной безопасности, я открыла для себя силу и жизнь, которые исходят от истинной бескорыстной любви. Любви, которая способна быть полностью посвящена своему ребенку».

6. Харриет и Питер познакомились на спортивном мероприятии, в котором принимали участие дочери обоих. Непринужденная беседа переросла в свидания и далее в романтические отношения. И уже очень скоро Питер представил Харриет семье.

Реклама

Харриет Сперлинг и Питер Филлипс / © Getty Images

7. Впервые на публике Харриет появилась с Питером Филлипсом на соревнованиях по конному спорту в Бадминтоне в мае 2024 года. И уже очень скоро Харриет стала завсегдатаем королевских скачек и, судя по всему, поддерживает тесные отношения с сестрой Питера, Зарой Тиндалл, профессиональной наездницей.

Харриет Сперлинг / © Getty Images

8. Свадьба Питера и Харриет запланирована на субботу, 6 июня 2026 года. Пара выбрала красивую дату, чтобы связать себя узами брака в узком семейном кругу на церемонии в церкви Всех Святых в Кембле, Сиренчестер. Король Чарльз и королева Камилла были уведомлены о дате заранее, а также приглашены на церемонию. Приглашения также получила и семья Уэльских. Ну и, разумеется, другие родственники пары.