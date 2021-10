Интересные факты о сериале "Друзья", которые вас очень удивят

Этот сериал был феноменом поп-культуры и остается самым просматриваемым и любимым ситкомом всех времен.

1994 года на телеканале NBC дебютировал сериал "Друзья", который в результате навсегда изменили мир комедийных ситкомов. Помимо того, что шесть малоизвестных на тот момент актеров - Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер - стали суперзвздами и одними из самых высокооплачиваемых актеров в истории телевидения, они еще и изменили наши жизни навсегда, ведь трудно найти того, кто не смотрел хотя бы одну серию этого культового шоу и не переживал из-за того, что происходило в их жизнях.

В 2021 году HBO Max и создатели сериала "Друзья" приступят к съемкам спецвыпуска сериала с участием всех любимых нами актеров. В проект также вернутся оригинальные продюсеры и режиссер сериала: Марта Кауфман, Дэвид Крейн и Кевин Брайт. По словам продюсеров и самих актеров, спецэпизод не станет продолжением сериала - актеры предстанут в нем в роли самих себя.

По таком поводу мы решили вспомнить самые интересные факты об этом культовом сериале, чтобы подготовить вас к скорой премьере.

1. Название должно было быть длиннее

Изначально создатели сериала Марта Кауфман и Дэвид Крейн не планировали называть сериал "Друзья", они просто хотели создать шоу о нескольких лучших друзьях, которые собираются по вечерам в кафе и болтают на разные темы. Сериал должен был называться "Кафе "Бессонница" - такая идея пришла им в голову, когда Марта и Дэвид проезжали мимо кафе с таким названием.

Помимо другого названия, сам ранний сюжет сильно отличался, например, Росс и Рэйчел не были ключевыми персонажами, Джои и Моника должны были быть парой, а вот Фиби и Чендлер изначально были написаны как роли второго плана. Но после того как NBC купила пилотную серию, она стала называться "Друзья, как мы". Также свое названия пилота придумал и президент NBC Уоррен Литтлфилд, предложив "В коридоре напротив". К тому времени, когда его отсняли, название снова сменилось на "Шестеро одиночек".

Летом 1994 года началась подготовка к съемкам нового сериала с окончательным названием "Друзья".

Сериал "Друзья" / Getty Images

2. Актерский состав мог быть другим

Персонажи главных героев сериала прописывались около полугода, а на кастинге было просмотрено сотни кандидатов. Единственным актером, для которого лично писалась роль, был Дэвид Швимер. Дело в том, что изначально Швимер уже работал в одном из проектов Кауфман и Крейна, и они знали, что роль ботаника-палеонтолога Росса он сыграет идеально. Но, получив такое предложение, отказался, ведь, полностью разочаровавшись в телесериалах, планировал продолжить работу как театральный актер. После длинных уговоров он все же согласился.

Также под вопросом было и то, кто сыграет Чендлера, ведь несмотря на то, что Мэттью Перри очень понравился на кастинге, в 1994 году он снимался в сериале под названием LAX 2194, а создатели изначально категорично были простив того, чтобы актеры играли в двух проектах одновременно. Та же проблема была и с Дженнифер Энистон, которая играла в сериале "Выкарабкивающийся", и его создатели принципиально не отпускали актрису, чтобы насолить конкурентам.

Дженнифер Энистон в сериале Muddling Through / Getty Images

3. Актрисы поменялись ролями

До премьеры шоу Кортни Кокс была самым известным актером в сериале, ведь уже засветилась в комедии "Эйс Вентура", а также в рекламных роликах и клипе Брюса Спрингстина Dancing in the Dark. Поэтому изначально ей было предложено сыграть роль Рэйчел, но, прочитав сценарий, актриса поняла, что ей больше подходит роль Моники.

Та же ситуация произошла и с Дженнифер Энистон. Ее пригласили сыграть в сериале Монику, но, прочитав сценарий, актриса поняла, что ей больше подходит Рэйчел, и именно ее диалог девушка читала на кастинге. Поэтому в результате актрисы просто поменялись ролями.

Сериал "Друзья" / Getty Images

4. Заставка снималась не в Нью-Йорке

Хоть действие сериала и происходит в Нью-Йорке, но его заставка с фонтаном снималась совершенно в другом месте.

Фонтан в заставке очень похож на Пулитцеровский фонтан в Центральном парке, но на самом деле съемка проходила в Бербанке, штат Калифорния, на ранчо компании Warner Brothers, а дом на заднем фоне - декорация из сериала "Моя жена меня приворожила". Более того, вода в нем была очень холодной.

5. Поездка в Лас-Вегас

Режиссер сериала Джеймс Берроуз, который в период с 1995 по 1997 год снял несколько эпизодов шоу, привез шестерых актеров в Лас-Вегас отдохнуть и развеяться.

"Это ваш последний шанс сохранить анонимность", - сказал им Берроуз. "Как только шоу выйдет в эфир, вы, ребята, никогда не сможете никуда пойти без преследований".

6. Лиза Кудроу не умела играть на гитаре

Актриса, сыгравшая Фибби, совершенно не умела играть на гитаре и даже держать ее правильно. Чтобы исправить эту ситуацию, пригласили специального учителя, но Кудроу, после того как она выучила несколько аккордов, очень быстро это все надоело, и актриса перестала заниматься, аргументировав это тем, что Фибби в любом случае знает лишь несколько аккордов.

Сериал "Друзья" / Getty Images

7. Живые зрители

Для многих может стать сюрпризом тот факт, что смех, который мы слышим на заднем фоне, - не накладка звукорежиссеров, а настоящий, ведь съемки сериала проходили с живой аудиторией в павильоне.

И это притом что съемка одной серии занимала пять часов. На одну сцену уходило несколько дублей, плюс 20 минут на смену декораций. Но даже при таком раскладе желающих присутствовать в павильоне было много - ежедневно набиралось до 300 человек.

8. Актеры были солидарны друг с другом

В течение всего первого сезона каждый актер получал около 22 тысяч долларов за серию. Но якобы ко второму сезону у каждого из них была разная зарплата. Поэтому в 1997 году все шестеро объединились и отказались работать, пока их зарплаты не поднимут до одинаковой суммы. Это они проворачивали еще несколько раз, понимая, что их не могут уволить из шоу. К последнему сезону каждый из них зарабатывал по 1 миллиону долларов за серию.

9. Сестру Фибби придумали не просто так

Лиза Кудроу была в похожей ситуации, как Дженнифер Энистон и Мэттью Перри, когда актриса начала сниматься в "Друзьях". Все началось задолго до того, как Кудроу пригласили в проект. Изначально она играла мелкие роли. Как-то ей позвонил агент Дэнни Джейкобсон и предложил сыграть официантку в новом сериале "Все без ума от тебя". Роль не требовала прослушивания, была без слов. Лиза согласилась и хорошо ее сыграла, вскоре она снялась еще в нескольких эпизодах, и у нее даже появилось имя - Урсула.

Лиза Кудроу в роли Урсулы Буффе / Getty Images

Но проблема заключалась в том, что "Все без ума от тебя" и "Друзья" должны были идти один за другим в вечерней сетке телевидения. И действия обоих шоу разворачивались на Манхэттене. Поэтому создатели "Друзей" решили придумать Фибби сестру-близняшку - невежливую официантку по имени Урсула.

Сериал "Друзья" / скриншот с видео

10. Номер квартиры Моники

В начале сериала на двери квартиры Моники была цифра "5". Позже продюсеры поняли, что это бессмысленно, поскольку Моника жила на верхнем этаже дома. Поэтому они изменили номер ее квартиры на "20". Номер в квартире Чендлера и Джои, соответственно, тоже изменился - с "4" на "19".

Сериал "Друзья" / скриншот с видео

11. Беременность актрис

Лиза Кудроу забеременела своим сыном Джулианом Мюрреем в 1997 году. Беременность актрисы было решено ввести в сюжет сериала, сделав Фибби суррогатной матерью для тройни ее брата.

Сериал "Друзья" / скриншот с видео

Но вот беременность Кортни Коркс в последнем сезоне было решено не вписывать в сценарий сериала, так как ранее уже было заявлено, что у Чендлера и Моники не может быть детей. Таким образом, во время съемок изо всех сил скрывали беременность актрисы с помощью костюмов и реквизита.

Сериал "Друзья" / скриншот с видео

А вот актрисе Хелен Баксендейл, сыгравшая в сериале вторую жену Росса Эмили, пришлось из-за беременности и вовсе покинуть сериал. Она забеременела в промежутке между съемками 4-го и 5-го сезонов и не могла продолжать ездить на съемочную площадку из Англии, поэтому ее героине Эмили пришлось внезапно исчезнуть из жизни Росса. В ее последних нескольких появлениях она была одета в мешковатую одежду, чтобы скрыть живот, и камера часто приближает ее лицо.

Сериал "Друзья" / скриншот с видео

12. Доска с надписями

Игра Magna Doodle стала неотъемлемой частью сериала, и часто только самые внимательные поклонники шоу замечали "пасхалки" на ней. Часто на доске, которая всегда висела возле входной двери в квартире Чендлера и Джои, были подсказки, смешные надписи и рисунки.

Мэтт ЛеБлан так полюбил эту доску с надписями, что после завершения сериала забрал ее с собой, как, собственно, и настольный футбол.

Сериал "Друзья" / скриншот с видео

13. Сосед напротив

Несколько сезонов мы все смеялись над шутками об "Уродливом голом парне", но никто никогда его не видел, а сам он появлялся в сериале только дважды, и его лицо никогда не было показано. Имя актера, появившегося в этих эпизодах, не разглашалось до 2016 года. Как оказалось, его сыграл статист по имени Джон Хоген. Раскрыл эту информация репортер HuffPost Тодд Ван Люлинг, который провел целое расследование для этого.

Сериал "Друзья" / скриншот с видео

14. Брюс Уиллис на шоу появился не просто так

В нескольких сериях сериала появился знаменитый актер Брюс Уиллис. Он сыграл отца подружки Росса из-за того, что проиграл пари МэттьюПерри, с которым снимался в фильме "Девять ярдов". Перри считал, что этот фильм станет номером один по кассовым сборам в первые выходные, но Уиллис не согласился. Актеры поспорили, и Уиллис проиграл. В результате пари он был вынужден пожертвовать свой заработок на благотворительность.

Сериал "Друзья" / скриншот с видео

15. Гантер - настоящий бариста

Джеймс Майкл Тайлер - актер, сыгравший Гантера из Central Perk, в реальной жизни работал бариста, когда его взяли на роль в сериале. Причем получил он свою роль совершенно случайно - нужен был человек, который умел бы пользоваться кофе-машиной. В течение первых полутора лет задачей его персонажа было просто безмолвно приносить и варить кофе. А первый текст у Гантера появился только в 33 эпизоде. Он состоял из одного слова "Да".

"У меня была работа в кофейне под названием The Bourgeois Pig в Голливуде, которая все еще существует", - рассказывал Тайлер.

Сериал "Друзья" / скриншот с видео

Более того, Джеймс вовсе не был блондином от природы. Все дело в том, что его друг учился на парикмахера и Джеймс разрешил ему поэкспериментировать с обесцвечиванием волос на себе. Поэтому с абсолютно белыми волосами актер пришел на пробы. Этот образ настолько понравился продюсерам, что актеру пришлось красить волосы каждую неделю. В результате он научился делать это самостоятельно.

16. Рамка на двери Моники

Знаменитая рамка на глазке входной двери в квартире Моники изначально была зеркалом, однако один из членов съемочной группы случайно разбил его. В результате художник по декорациям Крег Гранд решил, что так будет лучше, и оставил рамку на месте.

Сериал "Друзья" / скриншот с видео

17. Белый пес

Помните статую белого пса, которую Джои покупает, когда становится богатым? По слухам, она на самом деле принадлежит Дженнифер Энистон. Этот подарок сделал ей друг на удачу еще перед началом съемок сериала. После этого эпизода продюсерам настолько понравился реквизит, что они решили сохранить его для будущих сюжетов, поэтому пес неоднократно появлялся еще в нескольких эпизодах шоу.

Сериал "Друзья" / скриншот с видео

18. Оранжевый диван

Знаменитый диван, на котором друзья провели половину эфирного времени, был найден на складе Warner Brothers. Но вписался он в сюжет идеально, став визитной карточкой шоу.

Сериал "Друзья" / Getty Images

19. Песня из фильма

Одной из самых узнаваемых мелодий из сериалов, конечно же, тоже стал трек, которым начинался ситком "Друзья". Однако, когда сериал впервые вышел в эфир в 90-х годах, телеканалы как раз начали избавляться от подобных тематических песен во время вступительных титров шоу. Но ситуация быстро изменилась, когда I'm Be There For You быстро заняла первое место в чарте Billboard Hot 100. Песню постоянно транслировали по радио, телевидению и в супермаркетах, создавая таким образом массу дополнительной рекламы для сериала.

20. Имена персонажей

Все наши любимые герои были названы не рандомными именами, а в честь персонажей мыльной оперы 1970 года "Все мои дети".

Росс назван в честь Росса Чендлера, Джои - Джои Мартина, Чендлер получил свое необычное имя благодаря семьи Чендлер, Моника благодаря - Моник Дейзи Кортланд, Рэйчел Грин - Джанет Грин, а Фиби названа в честь Фиби Тайлер Уоллингфорд.

Сериал "Друзья" / Getty Images

Читайте также: 40 лет со дня премьеры: интересные факты о культовом сериале "Династия"

