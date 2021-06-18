История идеи: кто придумал, повторил и носил легендарное платье-лебедь

Мы живем во времена, когда все хорошее, кажется, уже придумали до нас.

Впервые о необычном наряде заговорили в 2001 году, когда исландская певица Бьорк появилась в белом платье с головой лебедя, которая обвивала ее шею, на 73-й церемонии "Оскар". Наряд был полностью расшит тюлем, которые имитировали перья, а на руках и ногах у исполнительницы были рукава и что-то наподобие лосин, усыпанных крупными стразами. Когда Бьорк шла по красной дорожке, то еще устроила и представление, раскладывая огромные белые яйца на пол. Гости с интересом рассматривали этот образ и удивлялись выходкам певицы.

Создал платье македонский дизайнер Марьян Пейоски. Для Бьорк было сшито два экземпляра таких "лебедей". Одно платье было продано в 2005 году с аукциона для международного агентства по оказанию помощи Oxfam за 9 500 долларов. В другом позже она позировала для обложки своего альбома 2001 года Vespertine.

Бьорк, "Оскар", 2001 год / Associated Press

Но идея лебединого платья на самом деле принадлежит не Пейоски, а немецкой актрисе Марлен Дитрих. В 1935 году кинодива появилась в белом шелковом платье, расшитом перьями, с крыльями и головой лебедя на шее.

Этот наряд она надела на костюмированную вечеринку, организованную актером Бэзилом Рэтбоуном и его женой писательницей Уидой Бержер. За время своих отношений эта пара прославилась в Голливуде как организаторы самых роскошных и дорогих вечеринок, на которые приглашались лишь известнейшие в те годы актеры, режиссеры и продюсеры.

Тема той вечеринки была: "Человек, которым вы восхищаетесь больше всего". Марлен решила перевоплотиться в персонаж древнегреческой мифологии - Леду, мать Елены Прекрасной.

Марлен Дитрих, 1935 год / Getty Images

Но македонский дизайнер был не единственным, кто вспомнил этот древнегреческий миф, создавая свои коллекции. Так, лебединая тема просматривается в нарядах Александра Маккуина, но в более мрачной версии.

Модель во время показа коллекции Alexander McQueen Ready to Wear осень/зима 2009-2010 в рамках Недели моды в Париже / Getty Images

Модель во время показа коллекции Alexander McQueen Ready to Wear осень/зима 2009-2010 в рамках Недели моды в Париже / Getty Images

А вот Мария Грация Кьюри уже неоднократно интерпретирует этот образ. Ранее, когда она работала в Valentino, в коллекции 2014 года была представлена модель платья, очень похожая на наряд Дитрих.

Модель во время показа Valentino в рамках Недели высокой моды в Париже, весна/лето 2014 / Getty Images

А 17 июня 2021-го она решила повториться в Dior - закрывала показ круизной коллекции 2022 модель в платье-лебедь.

Модель во время показа круизной коллекции Dior 2022 на стадионе Панатинаико 17 июня 2021 года в Афинах, Греция / Getty Images

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