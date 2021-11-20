История любви: королева Елизавета II и принц Филипп

20 ноября 2021 года британская королева Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп отпраздновали бы 74-ю годовщину со дня своей свадьбы. Для своих внуков и правнуков они - хороший пример того, каким крепким может быть брак. О том, как начиналась история любви принцессы Елизаветы и принца Филиппа, читайте в нашем материале.

Принцесса Елизавета до встречи с принцем Филиппом

Принцесса Елизавета / Associated Press

Принцесса Елизавета родилась 21 апреля 1926 года в семье принца Альберта, герцога Йоркского (будущего короля Георга VI) и леди Елизаветы Боуз-Лайон и была старшим ребенком в семье (у нее была младшая сестра, принцесса Маргарет). Маленькую Елизавету родители ласково называли Лилибет. Как и следовало принцессе в те годы, Елизавета получила хорошее домашнее образование (в основном гуманитарное), самостоятельно изучила французский язык, а главным хобби ее жизни были лошади и верховая езда.

Королева Елизавета II / Associated Press

Юная принцесса и не помышляла о том, что может стать королевой, ведь, согласно линии наследования престола, королем должен был стать ее дядя – Эдуард VIII. Однако он решил отказаться от короны ради любви к разведенной американке Уоллис Симпсон, брак с которой был бы невозможен по многим причинам, если бы он остался на троне. Таким образом королем Великобритании стал отец принцессы Елизаветы – король Георг VI, а его старшая дочь – прямой наследницей короны.

Принц Филипп до встречи с принцессой Елизаветой

Королева Елизавета II и принц Филипп / Getty Images

Принц Филипп VI родился 10 июня 1921 года во дворце Мон-Репо на греческом острове Корфу. Он был пятым ребенком в семье и единственным сыном принца Андрея, сына короля Греции Георга I и младшего брата короля Константина I. С рождения носил титул принца Греческого и Датского. Его дед, король Греции Георг I, был убит в 1913 году, дядя – свергнут с престола, а отец впал в депрессию после потери всех регалий и вместе с семьей вынужден был бежать из Греции в Париж. Через время родители Филиппа развелись, дети остались с матерью, а отец перебрался в Монте-Карло, где вел весьма безоблачный образ жизни. Мама принца Филиппа не смогла справиться с такими жизненными трудностями: она потеряла рассудок и была помещена в психиатрическую клинику. После этого события отец забрал единственного сына к себе и пристроил в частную школу. Заниматься ребенком у него времени не было, так как занят он был своей личной жизнью. Поэтому спустя несколько лет принц Филипп самостоятельно отправился в Англию и остановился у родственников, где вскоре и встретил свою любовь.

Первая встреча Елизаветы и Филиппа

Королева Елизавета II и принц Филипп / Getty Images

Познакомились Елизавета и принц Филипп в 1934 году. Тогда принцессе было всего восемь лет, а ее будущему мужу – 13. Их встреча состоялась на свадьбе греческой принцессы Марины в Вестминстерском аббатстве. Вторая встреча будущих супругов состоялась на коронации отца Елизаветы, спустя три года после первой встречи. А еще спустя два года 13-летняя принцесса вдруг осознала, что ей весьма симпатичен 18-летний статный принц. Как-то раз принцесса Елизавета прибыла вместе с родителями и сестрой в Королевский военно-морской колледж в Дартмуте. Юный принц как раз проходил там службу и любезно согласился провести королевской семье экскурсию по колледжу. С тех самых пор принцесса больше ни о ком и думать не могла, хотя ее родители сначала даже не рассматривали Филиппа на роль своего будущего зятя и искали своей дочери, будущей королеве, кандидатуру куда более выгодную и благополучную. Когда принц Филипп уехал на фронт, они с Елизаветой долго переписывались. У юной принцессы был весьма упрямый характер, и она твердо решила, что Филипп – тот самый мужчина в ее жизни и других ей не нужно. Что интересно, они были дальними родственниками – у них была общая прапрабабушка королева Виктория, что делало их четвероюродными братом и сестрой. Но уже тогда всем было ясно, что ни сей факт, ни какие-либо другие не смогут помешать их браку.

Помолвка и свадьба

Елизавета и принц Филипп / Getty Images

После возвращения Филиппа с фронта в Великобританию семья принцессы Елизаветы поняла, что спорить с дочерью бесполезно. Неизвестно, как именно Филипп сделал предложение своей принцессе: одни поговаривают, что он написал об этом в одном из писем, а другие говорят, что Елизавета сама попросила принца жениться на ней. Как бы там ни было, официально о помолвке дворец провозгласил в июне 1947 года, а 20 ноября этого же года сыграли свадьбу в Вестминстерском аббатстве. Накануне свадьбы с принцессой Филипп получил титул герцога Эдинбургского. Принцессе тогда был 21 год, а ее супругу – 26. Из приглашенных родственников со стороны жениха была только мать, на тот момент уже много лет страдавшая от психического заболевания. Перед свадьбой будущий принц Филипп, герцог Эдинбургский, принял англиканство, отказался от титулов принца Греческого и принца Датского, а также принял британское подданство.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Associated Press

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На самой свадебной церемонии принцесса Елизавета настояла на том, чтобы произнести традиционную клятву, в которой обещала повиноваться своему мужу. Это несколько обескуражило присутствующих гостей, ведь все понимали, что, когда принцесса станет королевой, Филипп должен будет повиноваться ей. В браке у пары родилось четверо детей: принц Чарльз (главный наследник престола), принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард. Все 73 года они поддерживали друг друга и демонстрировали хороший пример своим внукам и правнукам. Королева Елизавета II шутит, что если бы не Филипп, она бы не справилась с тяжким бременем короны, и только своему принцу позволяла не совсем корректные шутки в свой адрес. Но это, как говорится, уже совсем другая история.

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