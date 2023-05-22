История любви Летиции и Филиппа: как король Испании влюбился в простолюдинку

История любви этой красивой испанской пары прекрасна и романтична. Кажется, только в кино девушка может четырежды отказать в свидании прекрасному принцу, а потом все-таки выйти за него замуж. Сегодня пара празднует 19-ю годовщину со дня свадьбы.

История принца до встречи с Летицией

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Associated Press

Принц Фелипе – единственный сын короля Хуан Карлоса I и королевы Софии (также у пары есть две старшие дочери), в свое время был весьма завидным женихом. Родители долго пытались свести сына с разными европейскими принцессами голубых кровей, а самой известной среди потенциальных невест была шведская кронпринцесса Виктория. Но между будущим королем Испании и наследной принцессой отношения складывались дружеские.

Когда Филиппу стукнуло 30 лет и он изрядно устал от того, что ему постоянно пытаются найти невесту, он решительно заявил своим родителям, что женится только на женщине, которую полюбит всем сердцем, и не важно, какой крови она будет. И, как это ни удивительно, вскоре познакомился с Летицией.

Летиция Ортис до встречи с принцем

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Associated Press

Будущая жена наследника престола была из простой семьи. Она родилась в Овьедо, ее отец был журналистом, мать работала медсестрой, а бабушка Летиции работала диктором на радио. Выбор будущей профессии был очевиден, юная девушка решила стать журналисткой и поступила в Мадридский университет, где изучала искусство репортажной съемки. Там же у Летиции завязались отношения с преподавателем литературы Алонсо Герреро Пересом. Пара встречалась около 10 лет, в 1998 году сыграла свадьбу, а еще через год неожиданно оформила развод. Детей у них не было, хотя в прессе до сих пор ходят слухи, что в те времена Летиция делала аборт, так как стремилась сделать карьеру на телевидении и дети в ее планы точно не входили. Стоит отметить, что с карьерой все сложилось очень хорошо: Летиция работала диктором на телеканале CNN, а также в испанском подразделении Bloomberg TV, а еще именно благодаря работе она познакомилась с будущим мужем и королем Филиппом VI.

Первая встреча и головокружительный роман

Их первая встреча состоялась в Галисии, куда Летиция приехала, чтобы снять репортаж о затонувшем танкере у берегов Испании. Так случилось, что девушку представили принцу, и ей посчастливилось взять у него комментарий для репортажа. И, возможно, Фелипе и согласился дать этот комментарий только потому, что Летиция ему приглянулась с первого взгляда. Недолго думая, взамен будущий король предложил журналистке сходить с ним на ужин, но, к его глубокому удивлению, Летиция отказалась.

Королева Летиция / Фото: Associated Press

Четыре раза Фелипе звал девушку на свидание, и только в последний она ответила согласием. Их роман развивался стремительно, но встречались они тайно. Наследник престола понимал, что брак с простолюдинкой могли не принять его подданные, и был весьма осторожен. Однако родители принца практически сразу приняли Летицию в семью и дали свое согласие на брак. Видимо, понимали, что намерения сына серьезны, да и внуков им уже очень хотелось. На момент знакомства с Летицией Филиппу было 34 года, а его будущей супруге – 29. Свои отношения они скрывали чуть ли не до самой помолвки, которая состоялась 6 ноября 2003 года во дворце Эль-Пардо в Мадриде.

Королевская свадьба

Наследный принц Фелипе де Бурбон и Летиция Ортис 2004 год. Мадрид / Фото: Getty Images

В день помолвки Фелипе и Летиция были под пристальным вниманием трехсот журналистов и телекамер. Говорят, они не отпускали руки друг друга все два часа, которые провели в компании прессы, гуляя по садам дворца. На помолвку будущая королева получила кольцо из белого золота, усыпанное бриллиантами, которое сейчас, к слову, почему-то не носит, а своему будущему мужу Летиция преподнесла сапфировые запонки. На удивление Филиппа, испанский народ хорошо принял Летицию, видимо, их чувства были столь искренними, что это ощущение счастья передавалось и людям. Королевская свадьба пары состоялась 22 мая 2004 года в мадридском кафедральном соборе Санта-Мария-ла-Реаль-де-ла-Альмудена. Летиция шла под венец в кремовом платье от испанского модельера Manuel Pertegaz, с фатой и в платиновой тиаре с россыпью алмазов матери Филиппа – королевы Софии.

Королева Летиция с дочками инфантой Софией и принцессой Леонор / Фото: Getty Images

После свадьбы Летиция получила титул принцессы Астурийской. Медовый месяц супруги провели на берегу Красного моря, в порту Акаба. После свадьбы Фелипе и Летиция заявили, что намерены родить как минимум двоих детей, и выполнили свое обещание очень скоро. В 2005 году на свет появилась их первая дочь – инфанта Леонор, а еще через полтора года – вторая – инфанта София. После их рождения Летиция заявила: "Я никогда в свое жизни не думала ни о чем, кроме журналистики. Но те чувства, которые я испытала, став матерью, не описать словами, это надо прочувствовать".

Жизнь после свадьбы

В июне 2014 года отец принца Фелипе – король Хуан Карлос I, принял решение отречься от престола в пользу сына. Фелипе стал новым королем Испании взойдя на престол под именем король Филипп VI (к слову, самым молодым монархом в Европе), а его супруга – королевой. Будучи женщиной активной и не привыкшей сидеть без дела, Летиция постоянно сопровождала мужа в его рабочих поездках, а после и сама начала курировать некоторые проекты. Испанцы полюбили своего нового короля и королеву, и до сих пор эта пара является одной из самых красивых среди монарших семей. Есть ли секрет в их отношениях и как так сложилось, что будущий король полюбит простолюдинку, спросите вы? Наверное, самый главный секрет кроется в любви и искренних чувствах между королем и королевой.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

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